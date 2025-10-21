Vì sao đèn pha một số mẫu ô tô thường bị ngưng tụ hơi sương?

Trong quá trình sử dụng ô tô tại Việt Nam, không ít chủ xe phát hiện đèn pha ô tô bị mờ hơi sương, đọng nước bên trong chóa đèn, nhất là sau khi rửa xe hay sử dụng ô tô dưới trời mưa. Một số mẫu xe, việc chóa đèn bị mờ hơi sương diễn ra khá lâu khiến chủ xe lo lắng, thậm chí nghi ngờ đèn xe bị hỏng.

Sử dụng chiếc Hyundai Accent sản xuất từ năm 2021, anh L.T.H cho biết: "Choá đèn pha rất hay bị mờ hơi sương đọng nước ở mặt trong. Tình trạng này thường xảy ra sau mỗi lần sử dụng xe dưới thời tiết trời mưa, hơi nước thường ngưng tụ khu vực viền đèn. Đáng chú ý, không chỉ xe sử dụng lâu năm, một số người mua xe mới cũng gặp tình trạng này trong thời gian đầu dùng xe".

Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến việc đèn pha ô tô bị mờ hơi sương Ảnh: B.H

Thực tế, việc đèn pha ô tô bị mờ hơi sương khá phổ biến, đặc biệt ở những quốc gia có khí hậu nhiệt đới như Việt Nam. Tuy nhiên, không phải bất cứ ai sử dụng ô tô đều biết rõ nguyên nhân, do đó thường lo lắng thậm chí nghi ngờ đèn pha bị lỗi. Theo các kỹ thuật viên ô tô, có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến việc đèn pha ô tô bị mờ hơi sương. Trong đó, phần lớn xuất phát từ môi trường, điều kiện thời tiết sử dụng xe, cũng như đặc điểm thiết kế của mỗi loại đèn pha trên ô tô.

Dưới đây là những nguyên nhân khiến đèn pha ô tô bị mờ hơi sương, đọng nước bên trong chóa đèn:

Chênh lệch nhiệt độ, độ ẩm cao

Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến đèn pha bị mờ sương là sự chênh lệch nhiệt độ, độ ẩm giữa bên trong và bên ngoài đèn. Việt Nam nằm trong khu vực có khí hậu nhiệt đới, vì vậy đèn pha chắc chắn có nguy cơ bị mờ sương. Ngay cả những chiếc xe được sản xuất tại nhà máy đôi khi cũng bị mờ sương nhẹ, nhưng hiện tượng này sẽ biến mất ngay sau khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến đèn pha bị mờ sương là sự chênh lệch nhiệt độ, độ ẩm giữa bên trong và bên ngoài đèn Ảnh: B.H

Ngoài ra, khi xe vừa rửa hay vừa đi mưa hoặc từ môi trường lạnh ra ngoài trời nóng ẩm, không khí ẩm sẽ xâm nhập vào trong cụm đèn qua các khe thoát hơi. Hơi nước gặp bề mặt lạnh ở bên trong chóa đèn sẽ ngưng tụ thành các hạt sương li ti hoặc giọt nước nhỏ. Hiện tượng này là tự nhiên, không hẳn do lỗi kỹ thuật và thường biến mất sau vài phút khi bật đèn, nhiệt độ trong chóa đèn tăng lên.

Thiết kế cụm đèn có khe thoát hơi dễ bị ẩm

Hầu hết các cụm đèn pha ô tô hiện nay không kín hoàn toàn như nhiều người nghĩ mà được thiết kế có lỗ thông hơi nhằm cân bằng áp suất khi nhiệt độ thay đổi. Tuy nhiên, ở điều kiện khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều như Việt Nam, hơi nước dễ lọt vào, dẫn đến hiện tượng đọng sương xảy ra thường xuyên hơn. Trên một số mẫu xe phổ thông, đặc biệt dòng lắp ráp trong nước, có thể thiếu màng lọc chống ẩm hoặc ống thoát khí chưa tối ưu, khiến hơi ẩm khó thoát ra ngoài nhanh.

Việc rửa xe bằng vòi áp lực cao hoặc tháo, lắp đèn không đúng kỹ thuật cũng khiến khe hở xuất hiện, tạo điều kiện cho hơi nước xâm nhập Ảnh: B.H

Gioăng, keo đèn bị hở hoặc xuống cấp

Ngoài tác động từ yếu tố môi trường, sau thời gian dài sử dụng, gioăng cao su hoặc keo viền đèn có thể bị lão hóa, rạn nứt do tác động của thời tiết và nhiệt độ. Khi đó, nước hoặc hơi ẩm dễ xâm nhập, khiến hơi sương trong đèn khó tan và để lại vệt nước đục. Ngoài ra, việc rửa xe bằng vòi áp lực cao hoặc tháo, lắp đèn không đúng kỹ thuật cũng khiến khe hở xuất hiện, tạo điều kiện cho hơi nước xâm nhập.

Theo anh Trần Hồng Phúc, kỹ thuật viên của một garage chuyên sửa chữa, bảo dưỡng ô tô tại phường Thủ Đức, TP.HCM, nếu hơi sương chỉ xuất hiện nhẹ, mờ rồi tự tan sau khi bật đèn vài phút, người dùng không cần quá lo lắng. Tuy nhiên, nếu nước đọng thành giọt lớn, lâu khô hoặc xuất hiện thường xuyên, nên đưa xe đến xưởng dịch vụ để kiểm tra gioăng đèn và hệ thống thoát hơi. Ngoài ra, tài xế nên hạn chế phun nước áp lực trực tiếp vào đèn pha, đặc biệt khi đèn còn nóng và tránh rửa xe ngay sau khi vừa đi mưa hoặc chạy đường dài.