Vì sao ĐH Quốc gia TP.HCM gia hạn thời gian đăng ký xét tuyển thi năng lực?

Tính đến ngày 16.5, số thí sinh đăng ký xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực trên cổng ĐH Quốc gia TP.HCM đạt khoảng 83% so với năm ngoái NHẬT THỊNH

Ban đào tạo ĐH Quốc gia TP.HCM thông báo kéo dài thời gian đăng ký xét tuyển bằng điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM đến hết ngày 15.6 (thay vì kết thúc vào ngày 16.5 như kế hoạch ban đầu).

Quyết định này được thực hiện dựa trên đề xuất của Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo ĐH Quốc gia TP.HCM, ý kiến Ban chỉ đạo tuyển sinh 2024 của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Đây không phải năm đầu tiên Ban đào tạo ĐH Quốc gia TP.HCM kéo dài thời gian nhận hồ sơ xét tuyển phương thức điểm thi đánh giá năng lực. Năm ngoái, đơn vị này từng gia hạn thời gian đăng ký xét tuyển bằng phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực đến hết ngày 10.6 (thay vì kết thúc vào ngày 28.4 như kế hoạch). Nguyên nhân là số thí sinh đăng ký xét tuyển tính tới thời điểm gần đóng cổng đăng ký vẫn thấp kỷ lục, chỉ đạt khoảng 25% so với tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển năm 2021. Do đó, việc ĐH này thông báo gia hạn thời gian năm nay khiến nhiều người băn khoăn liệu có phải do số thí sinh đăng ký thấp.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết tính đến ngày 16.5, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển trên cổng đăng ký được ghi nhận đạt khoảng 83% so với năm ngoái. Vì vậy, số lượng thí sinh đăng ký không phải thấp.

Tuy nhiên, theo tiến sĩ Chính, việc kéo dài thời gian xét tuyển xuất phát từ 2 lý do. Thứ nhất là thêm thời gian để thí sinh thực hiện việc đăng ký. Thứ 2 là để đồng bộ với việc nhận hồ sơ xét tuyển của các phương thức xét tuyển khác cho đến giữa tháng 6.

"Việc kéo dài thời gian xét tuyển bằng điểm bài thi đánh giá năng lực không chỉ riêng với các đơn vị thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM mà cả 66 trường ĐH, CĐ có sử dụng cổng đăng ký xét tuyển chung này", tiến sĩ Chính nói thêm.

Năm nay, ĐH Quốc gia TP.HCM công bố số lượng thi đánh giá năng lực cả 2 đợt cao kỷ lục, với 106.895 thí sinh. Kết quả thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức dự kiến được sử dụng để xét tuyển vào 109 trường ĐH, CĐ. Trong số này, có có 66 đơn vị tham gia hệ thống đăng ký xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH này năm 2024.