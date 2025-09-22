Vì sao Dĩ An có dấu hiệu giảm sinh sâu?

Sau sáp nhập địa giới hành chính, cả nước có 13 tỉnh có mức sinh dưới ngưỡng thay thế (2,1 con/phụ nữ), trong đó TP.HCM tiếp tục thấp nhất với 1,43 con/phụ nữ. Mức sinh giảm sâu tại các đô thị lớn đang đặt ra thách thức về duy trì cơ cấu dân số và lực lượng lao động trong dài hạn.

Thành phố Dĩ An, trước thuộc tỉnh Bình Dương, sau sáp nhập trở thành TP.HCM, cũng có mức sinh dưới ngưỡng thay thế. Theo bác sĩ Hứa Chí Cường – Trưởng phòng khám Phụ Sản 315 chi nhánh số 174A Nguyễn Trãi, phường Dĩ An (TP.HCM), cho biết: "Mức sinh của phụ nữ Dĩ An có xu hướng giảm sâu, thấp hơn mức sinh thay thế của cả nước. Nguyên nhân có thể do áp lực kinh tế và chi phí nuôi con cao, áp lực công việc và sự nghiệp nên nhiều phụ nữ lập gia đình muộn. Đồng thời, sự thay đổi trong tư duy và lối sống, hạn chế về cơ sở hạ tầng trong xã hội , mất cân bằng giới tính khi sinh".

Chị em phụ nữ tại địa phương đã quan tâm đến sức khỏe sinh sản của mình như thế nào?

Bác sĩ Hứa Chí Cường: Sau sáp nhập, phường Dĩ An trở thành phường có quy mô dân số gần 228.000, trở thành phường đông dân nhất TP.HCM mới. Với dân số đông và đa dạng, nhu cầu về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình tại Dĩ An cao. Mặc dù vậy, phụ nữ tại địa phương chưa dành nhiều thời gian để quan tâm sức khỏe sinh sản. Đa số đi khám khi có thai hoặc mong muốn có con, có nhu cầu hỗ trợ sinh sản. Tại phòng khám Phụ Sản 315 chi nhánh Dĩ An đã tiếp nhận khám thai cho 8-9 ca song thai bằng phương pháp IVF, tất cả các ca đều ổn định, mẹ tròn con vuông.

Phụ Sản 315 không chỉ là cơ sở y tế mà còn là nơi mẹ được lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành trong hành trình làm mẹ với hơn 50 phòng khám và đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao từ các bệnh viện sản lớn.

Theo bác sĩ, vì sao chị em phụ nữ tại địa phương chưa có thói quen khám phụ khoa thường xuyên?

Bác sĩ Hứa Chí Cường: Hiện tại chị em phụ nữ tại địa phương đang có mức sinh giảm nên từ đó cũng chưa có thói quen khám phụ khoa. Đa số chị em phụ nữ là công nhân nên cũng không có thời gian khám bệnh do phải tăng ca. Tại Phòng khám Phụ Sản 315 chi nhánh Dĩ An, chị em đến khám sau giờ làm việc đông. Nhiều phụ nữ chỉ đến khi có bệnh phụ khoa nào đó, thường bệnh kéo dài trên một tuần và chịu hết nổi mới đi khám.

Tình hình chung chị em phụ nữ tránh thai, kế hoạch hóa gia đình tại Dĩ An như thế nào?

Bác sĩ Hứa Chí Cường: Đa số chị em ngừa thai bằng phương pháp đặt vòng tránh thai và theo chế độ bảo hiểm xã hội. Các biện pháp khác như cấy que chỉ dành cho đối tượng có thu nhập cao, chủ yếu nhân viên văn phòng.

Chị em phụ nữ tại địa phương đã biết đến những vắc xin như HPV, các mũi tiêm dành cho phụ nữ chuẩn bị mang thai và khi mang thai chưa?

Bác sĩ Hứa Chí Cường: Đa số chị em phụ nữ tại địa phương hiểu về HPV tương đối thấp. Sau khi tìm hiểu, chị em phụ nữ rất quan tâm nhưng do giá thành vaccine này còn cao nên chưa thể đạt được hiệu quả sử dụng nhiều như mong muốn. Nhưng khi mang thai, đa số các thai phụ rất tâm việc khám định kỳ và sẵn sàng với các mũi tiêm tăng cường, phòng bệnh.

