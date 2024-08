Vì sao điểm chuẩn đại học khối C tăng cao chót vót?

Vào chiều ngày 17.8.2024, khi các trường đồng loạt công bố điểm chuẩn đại học, nhiều thí sinh xét tuyển khối C năm nay như không tin vào mắt mình khi điểm chuẩn bất ngờ tăng cao hơn rất nhiều so với dự đoán. Không ít ngành, thí sinh đạt 9,6 điểm mỗi môn vẫn rớt nguyện vọng đăng ký.

Ở nhiều trường, điểm chuẩn tăng vọt theo cách không thể tin nổi so với năm 2023. Rất nhiều ngành điểm chuẩn tăng đến 8-9 điểm, con số mà trước đó, cho dù lạc quan nhất thì lãnh đạo trường đại học cũng không bao giờ nghĩ đến.

Điểm chuẩn đại học khối C tăng cao chót vót, phá vỡ mọi kỷ lục

Sự tăng vọt về điểm chuẩn này kéo theo việc cạnh tranh khốc liệt và nghiệt ngã của các thí sinh khối C. Kinh nghiệm tuyển sinh các năm cho thấy, nếu điểm thi cao hơn điểm chuẩn những năm về trước khoảng 2-3 điểm là có cơ hội cao để trúng tuyển năm nay. Nhưng với khối C, kinh nghiệm đó đã sụp đổ hoàn toàn. Điểm chuẩn khối C tăng vọt ở các trường trên khắp cả nước. Điều này sẽ kéo theo nhiều thí sinh rớt liên tục nguyện vọng đăng ký vì không thể lường trước được tình huống này.