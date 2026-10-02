Vì sao doanh nhân, nghệ sĩ lựa chọn hành trình chăm sóc sức khỏe tại Đức?

Đây là lĩnh vực Premium Therapy theo đuổi hơn một thập kỷ qua, với vai trò tư vấn và kết nối khách hàng Việt Nam với các viện trị liệu, trung tâm y khoa và bệnh viện tại Đức. Premium Therapy hiện hợp tác với nhiều đơn vị như Deutsches Zentrum für Zelltherapie, Duale Medizin, ICICM, IOZ München, Osypka Herzzentrum München và Schön Klinik.

ThS Đàm Trang - CEO Premium Therapy cùng đối tác Viện tế bào & nghỉ dưỡng y tế

Premium Therapy không trực tiếp thực hiện điều trị mà hỗ trợ tiếp nhận thông tin, kết nối hồ sơ với cơ sở y tế tại Đức, sắp xếp lịch khám và phối hợp các vấn đề liên quan như visa y tế, lưu trú, đưa đón và phiên dịch.

Theo CEO Đàm Trang: "Với Doanh Nhân và người của công chúng, yêu cầu riêng tư và cá nhân hóa thường khá cao. Mỗi khách hàng có tình trạng sức khỏe, nhu cầu và lịch trình khác nhau nên hồ sơ cần được đơn vị y tế tại Đức đánh giá trước khi đưa ra phương án phù hợp".

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng giáo sư Elke Schwesig Seebach tại Viện Duale Medizin

Một trong những khách hàng đồng hành lâu năm với Premium Therapy là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Nam ca sĩ cho biết từng trực tiếp thăm khám và thực hiện liệu trình tại Viện Duale Medizin cùng giáo sư Elke Schwesig Seebach, đồng thời đã làm việc cùng Premium Therapy trong hơn 10 năm.

Trong một chia sẻ cá nhân sau chuyến chăm sóc sức khỏe tại Munich, anh gửi lời cảm ơn Premium Therapy, CEO Đàm Trang cùng đội ngũ vì đã "tư vấn chi tiết cặn kẽ và lo lắng mọi thứ ngay từ những năm đầu tiên". Chia sẻ này cho thấy, với nghệ sĩ và người của công chúng, giá trị của một đơn vị đồng hành không chỉ nằm ở việc kết nối cơ sở y tế, mà còn ở khả năng hỗ trợ lịch trình và chăm sóc xuyên suốt hành trình.

Mối quan hệ này còn được ghi dấu tại sự kiện "Hành trình 10 năm - Lưu giữ thanh xuân". Sự hiện diện của Đàm Vĩnh Hưng tại chương trình trở thành một dấu mốc cho chặng đường đồng hành lâu dài giữa khách hàng và Premium Therapy.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tại sự kiện "Hành trình 10 năm - Lưu giữ thanh xuân"

Thông qua mạng lưới đối tác tại Đức, khách hàng có thể được tư vấn trực tiếp các giải pháp chuyên sâu như Liệu pháp tế bào, Exosome tự thân, cân bằng Hormone, lọc máu VitaPherese®, tầm soát ung thư, tim mạch và cơ xương khớp. Các giải pháp này không được áp dụng theo một liệu trình chung mà cần dựa trên đánh giá chuyên môn của viện trị liệu đối với từng trường hợp.

Nhu cầu ra nước ngoài chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng, giá trị của một đơn vị tư vấn không chỉ nằm ở việc giới thiệu các viện trị liệu, mà còn ở khả năng giúp khách hàng giảm bớt những trở ngại về thủ tục, di chuyển, ngôn ngữ và quá trình phối hợp điều trị.

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