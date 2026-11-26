Trong thời đại kỹ thuật số, nơi mà âm nhạc thường trở nên thiếu cảm xúc, không gì có thể so sánh với âm thanh ấm áp của những tiếng lách tách và nổ nhỏ từ đĩa than. Tuy nhiên, một báo cáo mới từ Luminate, công ty chuyên theo dõi dữ liệu trong ngành giải trí, cho thấy đĩa CD đang có dấu hiệu soán ngôi đĩa than. Chỉ riêng tại Mỹ, doanh số bán đĩa CD đã tăng 16% trong nửa đầu năm 2026, đạt khoảng 16,3 triệu đơn vị.

Sự trở lại của CD gặp thách thức liên quan đến khó khăn khi tìm mua thiết bị phát chất lượng ẢNH: REUTERS

Sự tăng trưởng này không phải là điều mới mẻ khi báo cáo chỉ ra rằng một phần trong số đó đến từ sự phổ biến của các sản phẩm K-pop sưu tầm. Ngoài ra, sự quan tâm từ Gen Z trong trào lưu hoài niệm cũng có thể là một yếu tố thúc đẩy. Nếu họ yêu thích máy ảnh kỹ thuật số từ những năm 2000, thì việc yêu thích đĩa CD cũng không có gì lạ.

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích mà dịch vụ phát trực tuyến không thể mang lại, việc bắt đầu hoặc quay lại sưu tập đĩa CD đi kèm với nhiều thách thức mà không phải ai cũng nắm rõ.

Những ưu và nhược điểm của đĩa CD

Khi sở hữu một đĩa CD, người dùng thực sự sở hữu album đó mà không phải lo lắng về việc mất quyền truy cập do thay đổi trong các thỏa thuận cấp phép của dịch vụ phát nhạc trực tuyến. Đĩa CD đã qua sử dụng có thể được tìm thấy với giá chỉ vài USD và ngay cả một album mới cũng thường rẻ hơn so với phiên bản đĩa than.

Đặc biệt, đĩa CD không yêu cầu kết nối internet, giúp người dùng dễ dàng thưởng thức âm nhạc mọi lúc mọi nơi mà không cần lo lắng về chế độ ngoại tuyến. Đối với những người yêu thích âm nhạc, đĩa CD còn cung cấp phần ghi chú và lời bài hát, giúp họ hiểu rõ hơn về nghệ sĩ và quá trình sản xuất âm nhạc.

Nhà phê bình âm nhạc Rob Sheffield của tạp chí Rolling Stone đã gọi đĩa CD là "phát minh tuyệt vời nhất dành cho việc nghe nhạc một cách sâu sắc", nhấn mạnh định dạng này không yêu cầu đăng nhập, không theo dõi người dùng và không gây phân tâm như điện thoại.

Mặc dù có nhiều lý do để yêu thích đĩa CD, nhưng cũng không thể phủ nhận những thách thức. Đầu tiên, người dùng cần một thiết bị phát đĩa CD, một khó khăn bởi nhiều thiết bị không còn tích hợp ổ đĩa như trước. Dĩ nhiên, người dùng vẫn có thể tìm thấy nhiều lựa chọn, từ máy nghe CD di động đến ổ đĩa CD gắn ngoài cho máy tính.

Bất chấp những khó khăn, việc nghe lại những bản nhạc cũ từ đĩa CD vẫn dễ dàng và mang lại cảm giác hoài niệm cho những ai yêu thích âm nhạc. Đĩa CD đang trở lại với sức sống mới, mang đến cho người yêu nhạc một trải nghiệm âm thanh sâu sắc và đầy cảm xúc. Dù là người mới bắt đầu hay đã từng sưu tập, việc khám phá thế giới âm nhạc qua đĩa CD chắc chắn sẽ mang lại nhiều điều thú vị.