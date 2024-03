Vì sao dự báo thời tiết trên iPhone kém chính xác?

Khoảng 2 ngày qua, thời tiết miền Bắc có dấu hiệu ấm dần lên sau đợt rét đậm kéo dài nhiều ngày. Nền nhiệt tăng, dao động ở 20 - 24 độ C nhưng nhiều người dùng iPhone cho biết ứng dụng dự báo thời tiết trên máy báo nhiệt độ lên tới 31 - 34 độ C, khiến họ lâm vào thế bị động, không mặc đủ ấm vì chủ quan tin tưởng vào phần mềm.

Khi so sánh với dự báo thời tiết trên Android, kết quả cũng có sai lệch và dường như dữ liệu từ phần mềm chạy nền tảng do Google phát hành có phần chính xác với thực tế hơn.

Lý do dự báo thời tiết của iPhone kém chuẩn xác

Sự sai lệch của dự báo thời tiết trên iPhone so với Android hay điều kiện thời tiết thực tế bắt đầu từ việc sử dụng các nguồn dữ liệu khác nhau.

Dự báo thời tiết giữa iOS và Android chênh lệch đáng kể về nhiệt độ lẫn tình trạng Anh Quân

Cụ thể, iPhone sử dụng dữ liệu do Apple Weather (dịch vụ dự báo thời tiết của Apple cung cấp) kể từ phiên bản iOS 15.3 trở về sau. Dịch vụ này có phần dữ liệu tập trung khá chính xác ở các khu vực như Mỹ, Canada (Bắc Mỹ), Nhật Bản, Úc, hầu hết quốc gia ở châu Âu, đồng thời còn cung cấp một vài tính năng chỉ khả dụng ở những thị trường nhất định. Dữ liệu từ Apple Weather kể từ khi được sử dụng tới nay đã "nổi tiếng" vì không chính xác tại Việt Nam.

Đối với iPhone chạy iOS 15.2 trở về trước, ứng dụng dự báo thời tiết sử dụng dữ liệu từ nhà cung cấp The Weather Channel - một dịch vụ cung cấp thông tin dự báo ở quy mô toàn cầu và chuyên nghiệp hơn. Do đó, các dữ liệu này tương đối khớp với thực tế Việt Nam.

Cùng lúc, các hệ máy chạy Android đa phần có phần mềm dự báo thời tiết mặc định chạy dữ liệu của The Weather Channel, số ít sử dụng AccuWeather. Cả hai dịch vụ này đều cung cấp dữ liệu gần giống với dự báo do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Việt Nam (NCHMF) đưa ra.

Điều này lý giải vì sao dự báo thời tiết trên Android thường chuẩn xác hơn so với iPhone. Lấy ví dụ ngày 5.3 tại Hà Nội, iPhone báo nhiệt độ ngày dao động từ 18 tới 33 độ C, nhiệt độ tại thời điểm 11 giờ 20 là 26 độ C, tình trạng thời tiết quang đãng, trời có nắng. Cùng lúc, điện thoại Android báo 22 độ C, nhiệt ngày từ 19 tới 30 độ C và trời nhiều sương mù, chất lượng không khí không tốt cho sức khỏe (thông tin chính xác).

Trên trang chủ của NCHMF ghi: "Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng và đêm có sương mù và sương mù nhẹ; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 28 độ C".

Cách xem dự báo thời tiết trên iPhone

Để xem dự báo thời tiết chính xác trên iPhone, người dùng có 2 lựa chọn đơn giản: xem trực tiếp trên website của NCHMF (tại địa chỉ nchmf.gov.vn), chọn xem thời tiết 24 giờ hoặc đổi ứng dụng xem thời tiết mặc định trên iPhone.

Với giải pháp đổi phần mềm dự báo thời tiết, trên iPhone, người dùng vào gian ứng dụng App Store > chọn Tìm kiếm (Search) với biểu tượng kính lúp ở góc dưới bên phải màn hình sau đó gõ "Weather". Có một số ứng dụng miễn phí lẫn trả phí sẽ được gợi ý, hãy lựa chọn những phần mềm phổ biến, được tải về nhiều và có lượng đánh giá tích cực cao, sử dụng dữ liệu của The Weather Channel hoặc AccuWeather.

Sau khi tải về máy, người dùng có thể chọn thời tiết là một tiện ích ghim trên màn hình (Widget) để tiện theo dõi thông tin, thay thế cho dữ liệu từ ứng dụng mặc định.