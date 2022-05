Vì sao 'Escape From Mogadishu’ liên tục đoạt giải 'Phim điện ảnh xuất sắc nhất'?

Giải thưởng Rồng Xanh và Baeksang được xem là 2 trong số những giải thưởng cao quý nhất xứ sở kim chi. Đặc biệt, hạng mục "Phim điện ảnh xuất sắc nhất" luôn được giới chuyên môn và người hâm mộ quan tâm. Mới đây, Escape From Mogadishu lập cú hattrick trong nền điện ảnh Hàn Quốc khi liên tiếp chiến thắng hạng mục “Phim điện ảnh xuất sắc nhất” trong các lễ trao giải như Buil Film Awards (giải thưởng Điện ảnh Buil do báo Busan Ilbo tổ chức), Blue Dragon Awards (giải thưởng Rồng Xanh) và Baeksang Arts Awards (giải thưởng Baeksang).

Escape From Mogadishu là một bộ phim theo thể loại chính kịch – hành động dựa trên sự kiện lịch sử có thật vào năm 1991 ở Somalia, thời điểm xảy ra nội chiến khi phe nổi dậy chống lại chế độ độc tài của chính quyền đương nhiệm. Lúc bấy giờ, các công chức của đại sứ quán Hàn Quốc và Triều Tiên đang có mặt tại đó buộc phải gạt bỏ hiềm khích và thực hiện phi vụ hợp tác vô tiền khoáng hậu. Khai thác đề tài chính trị quen thuộc giữa hai miền Nam - Bắc Triều Tiên nhưng cách kể chuyện của Escape From Mogadishu được khán giả và hội đồng chuyên môn đánh giá là vô cùng mới lạ.

Bộ phim bắt đầu với việc đại sứ Han Shin Sung (Kim Yoon Seok) và cố vấn Kang Dae Jin (Jo In Sung) là các nhân vật chủ chốt trong phái đoàn Hàn Quốc tại thủ đô Mogadishu. Tuy nhiên, khi binh biến nổ ra, cả hai cùng những nhân viên khác bị cô lập trong tòa nhà đại sứ quán, đơn độc không vũ khí và mọi phương tiện liên lạc đều đã bị cắt đứt. Một đêm nọ, đoàn đại sứ Triều Tiên dẫn đầu là Rim Yong Su (Heo Joon Ho) và Tae Joon Gi (Koo Kyo Hwan) đến gõ cửa xin được giúp đỡ vì nơi ở của họ đã bị quân nổi dậy tàn phá.

Tình thế hiểm nghèo khiến những con người vốn ở hai đầu chiến tuyến chẳng còn cách nào khác ngoài việc phối hợp với nhau để đạt được mục đích chung: thoát khỏi Mogadishu một cách an toàn. Có thể nói bối cảnh hoang tàn đổ nát, bom rơi đạn lạc luôn là chất xúc tác đầy hấp dẫn lôi cuốn người xem vào cuộc chạy trốn sinh tử của các nhân vật. Cùng với đó là nhịp phim gãy gọn, lối kể mượt mà và sinh động khiến bộ phim hầu như không có lấy một phút nhàm chán. Chính bởi cách dẫn chuyện tài tình đã biến một cốt truyện tưởng chừng đơn giản trở nên thú vị hơn rất nhiều cùng kha khá điểm nhấn đặc sắc.

Trong đó phải kể đến mối quan hệ liên Triều được đan cài nhuần nhuyễn với những chuyển biến ấn tượng. Mở đầu bằng bầu không khí đầy thù hằn khi các nhà ngoại giao hai miền liên tục đối đầu nhằm chiếm ưu thế chính trị. Cuộc tranh giành giữa hai phe diễn ra bằng các mánh khóe phá hoại nhỏ mà không có thương vong lớn, chẳng hạn khi Triều Tiên tìm cách ngăn cản Hàn Quốc đàm phán với Tổng thống Barré và đáp lại, Hàn Quốc cáo buộc đối thủ bán vũ khí cho phe nổi dậy. Thế nhưng, khi nghịch cảnh ập đến khiến mọi nỗ lực trốn thoát khỏi Somalia trở nên khó khăn, cả hai bên đều hiểu rằng chỉ có sự đồng lòng chung sức cùng nhau may ra mới có thể giúp họ vượt qua kiếp nạn.

Dĩ nhiên, với những định kiến và nghi ngờ đã tích tụ hằng bao nhiêu năm về đối phương thì chẳng có gì lạ khi mâu thuẫn và bất đồng liên tiếp nảy sinh, đáng chú ý là cũng chính từ đây ta được chứng kiến những khoảnh khắc mở lòng ấm áp đến ngỡ ngàng mà có lẽ, sẽ chẳng bao giờ xảy ra trong hoàn cảnh bình thường: như việc người Nam Hàn cẩn thận đẩy nhẹ dĩa thức ăn về phía bên kia bàn khi chứng kiến một người Bắc Hàn đang cố gắp món ấy, hay phân đoạn Đại sứ Hàn Quốc chia sẻ insulin cho người đồng cấp phương Bắc Rim Yong Su khi biết ông cũng mắc bệnh tiểu đường giống trợ lý của mình. Quả thật dẫu cho có hợp tác chỉ vì để sống sót đi nữa, cuộc tháo chạy này rõ ràng sẽ chẳng thể thành công nếu mỗi bên chỉ chăm chăm nghĩ cho người phe mình mà thiếu đi sự đồng cảm lẫn sẻ chia thật sự dành cho nhau.

Hẳn là đã hơn một lần, thông qua điện ảnh các nhà làm phim lại âm thầm gửi gắm nỗi niềm về giấc mộng thống nhất hai miền. Ngoài ra, được cầm trịch bởi đạo diễn kỳ cựu Ryu Seung Wan (The Battleship Island, Veteran, The Berlin File…) cùng dàn diễn viên thực lực bao gồm Kim Yoon Seok, Jo In Sung, Heo Joon Ho và Koo Kyo Hwan, Escape From Mogadishu là một bộ phim hành động mãn nhãn, từ các pha đấu súng liên hoàn đến những màn rượt đuổi kịch tính. Vì thế, Escape From Mogadishu hoàn toàn xứng đáng khi được xướng tên là "Phim điện ảnh xuất sắc nhất" trong cả giải thưởng Rồng Xanh năm 2021 và Baeksang năm 2022.