Vì sao Everton sắp bị giải Ngoại hạng Anh trừ 12 điểm, Man City lại nơm nớp lo sợ?

"Vụ việc của CLB Everton đang được một ủy ban độc lập xem xét, sau khi họ ghi nhận khoản lỗ tài chính lên đến 304 triệu bảng trong khoảng thời gian 3 năm, cao hơn rất nhiều so với mức cho phép là 105 triệu bảng do giải Ngoại hạng Anh đặt ra. Phán quyết với Everton sẽ có vào cuối năm. Nhưng hiện nay, giải Ngoại hạng Anh đã đề nghị phạt trừ đội bóng này 12 điểm vì vi phạm các quy tắc về lợi nhuận và tính bền vững", tờ The Telegraph (Anh) cho biết.

CLB Everton đối mặt nguy cơ rớt hạng nếu bị trừ 12 điểm AFP

"Everton đang chạy đua để chống lại các cáo buộc vi phạm quy định tài chính của họ với giải Ngoại hạng Anh. Nhưng khả năng chiến thắng gần như không có. Họ đang đối mặt với nguy cơ bị trừng phạt một cách nghiêm khắc và có thể sớm rơi vào bờ vực rớt hạng mùa giải 2023 - 2024", tờ The Telegraph chia sẻ.

Everton hiện xếp thứ 16 tại giải Ngoại hạng Anh mùa này với 7 điểm sau 9 trận, chỉ hơn đội xếp gần nhất trong nhóm 3 đội rớt hạng là Burnley chỉ 3 điểm. Do đó, nếu bị giải Ngoại hạng Anh phạt trừ 12 điểm, họ sẽ có số điểm âm và đối mặt nguy cơ rớt hạng rất lớn. Bên cạnh đó, đội bóng chủ sân Goodison Park này cũng sẽ bị giải Ngoại hạng Anh phạt tiền và bị cấm chuyển nhượng.

Trường hợp xử phạt trừ điểm với Everton vì vi phạm các quy tắc tài chính của giải Ngoại hạng Anh, cũng sẽ khiến các CLB như Man City nơm nớp lo sợ. Hồi tháng 2 năm nay, Man City từng bị buộc tội đã vi phạm đến 115 quy định về tài chính trong 14 mùa giải Ngoại hạng Anh từ mùa 2009 - 2010 đến mùa giải trước 2022 - 2023.

CLB Man City (giữa) sẽ có lý do lo lắng nếu Everton bị giải Ngoại hạng Anh trừ điểm AFP

Cựu danh thủ Jamie Carragher (của CLB Liverpool) nhân dịp này cũng lên tiếng: "Nếu giải Ngoại hạng Anh xử phạt Everton, họ cũng phải trừng phạt cả CLB Man City với 115 cáo buộc vi phạm quy định về tài chính đã công bố. Họ phải đánh rớt hạng Man City 5 hạng đấu, đưa đội bóng vi phạm rất lớn này trở lại giải bán chuyên nghiệp, thì mới thực sự thuyết phục được mọi người".