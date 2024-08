Vì sao F88 được GPTW vinh danh ‘Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu châu Á’ 2024?

Để được xếp hạng trong danh sách "Best Workplace in Asia 2024", từ tháng 3.2024, F88 đã tham gia một chương trình khảo sát theo yêu cầu của GPTW và do chính nhân viên của công ty bình chọn. Kết quả, F88 nhận được 91% đánh giá tích cực, trở thành Great Place To Work (Nơi làm việc xuất sắc). Đến tháng 8, GPTW chính thức công bố F88 được xếp hạng 27/70 doanh nghiệp "Best Workplaces in Asia" (Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu châu Á) - hạng mục Doanh nghiệp lớn.

Hiện tại, F88 có hơn 4.000 người tại 63 tỉnh thành và xây dựng một môi trường làm việc được GPTW đánh giá là "vì con người", thể hiện qua việc mọi chiến lược, chính sách, hành động quản trị nhân sự đều xuất phát từ nhu cầu của CBNV. Theo khảo sát của GPTW, 94% CBNV của F88 khẳng định mình được quan tâm, chăm sóc và hỗ trợ khi làm việc tại đây.

Theo một số chuyên gia, những gì F88 đang kiến tạo sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cho nhân tài thuộc thế hệ gen Y và đầu gen Z - những người đã có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc, có hoài bão, có sức bật và mong muốn thể hiện mình trong một môi trường đề cao sức sáng tạo, sự đổi mới và trải nghiệm cá nhân.

Ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc F88, cho rằng việc được xếp hạng "Nơi làm việc xuất sắc nhất khu vực châu Á" năm 2024 là một trong những thành quả của chiến lược phát triển doanh nghiệp theo hướng ESG mà công ty theo đuổi từ nhiều năm nay, trong đó, điều quan trọng nhất là phải trao cho nhân viên những giá trị nhân văn và tiến bộ trước khi muốn họ nỗ lực vì doanh nghiệp.