Vì sao Galaxy S25 Ultra tiếp tục là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc cao cấp?

Chiếc Galaxy S Ultra màn hình lớn nhất, nhưng cũng mỏng nhẹ nhất

Dòng Galaxy S Ultra là thiết bị hội tụ công nghệ hàng đầu, từ màn hình, bút S Pen, cho đến camera chuyên nghiệp. Thách thức đặt ra là làm sao để mang tất cả những yếu tố đó vào một thiết bị vẫn đủ mỏng nhẹ và dễ sử dụng hằng ngày.

Với Galaxy S25 Ultra, Samsung đã làm được điều tưởng như không thể: thế hệ mới không chỉ mạnh mẽ hơn, mà còn mỏng và nhẹ hơn đáng kể. Cụ thể, với trọng lượng 218g và độ mỏng 8,2mm, Galaxy S25 Ultra nhẹ hơn 15g và mỏng hơn tới 15% so với Galaxy S24 Ultra, trở thành mẫu Galaxy S Ultra mỏng và nhẹ nhất lịch sử.

Galaxy S25 Ultra là mẫu smartphone mỏng, nhẹ và sở hữu màn hình lớn nhất từ trước đến nay của dòng S Ultra

Điều này càng ấn tượng hơn khi Galaxy S25 Ultra sở hữu màn hình 6,9 inch lớn nhất từ trước tới nay của dòng Galaxy S Ultra. Trong khi đó, độ bền bỉ vẫn được duy trì nhờ khung viền titanium kết hợp mặt kính Gorilla Glass Armor 2 hiếm hoi xuất hiện trên smartphone, tăng khả năng chống va đập và trầy xước.

Camera mạnh cả về phần cứng lẫn phần mềm

Galaxy S25 Ultra khẳng định vị thế về khả năng chụp ảnh với hệ thống camera được đầu tư cả về thông số lẫn tính năng. Thiết bị sở hữu cụm 4 camera sau gồm cảm biến chính 200MP, camera góc siêu rộng 50MP, và hai ống kính tele 3X và 5X - cho phép chụp đa dạng chủ thể từ cận cảnh, chân dung, phong cảnh hoặc các chi tiết ở khoảng cách xa. Zoom kỹ thuật số tối đa lên tới 100x cũng được hỗ trợ, với bộ xử lý hình ảnh ProVisual Engine giúp giữ lại chi tiết rõ nét hơn.

Không chỉ chụp ảnh, khả năng quay video trong điều kiện thiếu sáng của Galaxy S25 Ultra tiếp tục được cải thiện nhờ công nghệ Nightography thế hệ mới. Thuật toán AI tự động nhận diện môi trường, tối ưu cân bằng trắng và giảm nhiễu, từ đó mang lại video rõ nét, màu sắc trung thực ngay cả trong khung cảnh phức tạp về ánh sáng.

Bên cạnh phần cứng, loạt công cụ hậu kỳ như Object Eraser (Xóa vật thể), Audio Eraser (Lọc tạp âm), Best Face (Khuôn mặt đẹp nhất trong ảnh nhóm) hay Auto Trim (Tự động cắt ghép video) giúp người dùng chỉnh sửa ảnh và video một cách dễ dàng. Đây là những tính năng từng chỉ có trên phần mềm chuyên dụng, nay đã được phổ cập nhờ Galaxy AI, từ đó khai sáng sự sáng tạo của tất cả người dùng Galaxy S25 Ultra.

Loạt tính năng chỉnh sửa hình ảnh chuyên nghiệp trên Galaxy S25 Ultra mở ra vô vàn phương thức sáng tạo cho người dùng

Galaxy AI: "Cánh tay đắc lực AI" hiểu tiếng Việt và gắn liền với đời sống

Samsung là thương hiệu đầu tiên tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo vào smartphone với Galaxy AI trên dòng S24, mang đến loạt công cụ như trợ lý soạn thảo, khoanh tròn để tìm kiếm, phiên dịch cuộc gọi hay tóm tắt nội dung. Đến Galaxy S25 Ultra, nền tảng này tiếp tục được nâng cấp toàn diện để trở thành một "cánh tay đắc lực AI" trong đời sống thường nhật.

Nhờ tính năng "Thực hiện tác vụ liên ứng dụng bằng lời nói", người dùng có thể thực hiện hàng loạt thao tác chỉ bằng một câu lệnh - từ tìm kiếm địa điểm, gửi thông tin cho bạn bè, cho tới đặt lịch hoặc tạo ghi chú. Trợ lý ảo Gemini Live vốn đã là công cụ hỗ trợ hữu ích, nay trên Galaxy S25 Ultra càng trở nên mạnh mẽ hơn với bản cập nhật Visual AI, cho phép quan sát thế giới qua camera và phản hồi theo tình huống - từ gợi ý nấu ăn, phối đồ đến tra cứu thông tin tại điểm du lịch.

Khả năng thực hiện tác vụ liên ứng dụng bằng lời nói biến Galaxy S25 Ultra thành cánh tay đắc lực AI trong đời sống thường nhật

Đáng chú ý, toàn bộ tính năng Galaxy AI đều hỗ trợ tiếng Việt đầy đủ, cho thấy sự quan tâm của Samsung tới thị trường Việt Nam. Kết hợp cùng các công cụ như Now Bar và Now Brief chủ động đưa thông tin tới người dùng, Galaxy AI trên Galaxy S25 Ultra đã định hình tiêu chuẩn mới của điện thoại AI.

Hiệu năng mạnh, pin bền nhờ chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Bên trong Galaxy S25 Ultra là Snapdragon 8 Elite for Galaxy, có thể được xem là vi xử lý tiên tiến nhất hiện nay dành riêng cho thiết bị Samsung. Theo Qualcomm, Snapdragon 8 Elite cải thiện hiệu năng CPU hơn 45%, đồ họa tăng 40% và xử lý AI được nâng cao tới 45%. Những thông số này không chỉ mang lại trải nghiệm mượt mà cho mọi tác vụ thường ngày, mà còn đảm bảo hiệu suất ổn định cho các tính năng AI hoạt động xuyên suốt.

Snapdragon 8 Elite for Galaxy mang đến những cải tiến đáng kể về sức mạnh CPU và GPU cho Galaxy S25 Ultra so với thế hệ tiền nhiệm

Ngoài sức mạnh xử lý, Galaxy S25 Ultra còn thể hiện rõ sự tối ưu về thời lượng pin. Viên pin 5.000mAh kết hợp với khả năng quản lý năng lượng thông minh từ vi xử lý mới giúp thiết bị vận hành trọn vẹn một ngày, ngay cả khi quay phim, chụp ảnh hay dùng các tính năng AI.

An toàn dữ liệu và chính sách cập nhật Android dài nhất

Trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến quyền riêng tư và bảo mật, Galaxy S25 Ultra cho thấy sự đầu tư nghiêm túc với các công nghệ bảo vệ dữ liệu. Knox Vault là hệ thống bảo mật phần cứng chuyên biệt, giúp lưu trữ khóa mã hóa và dữ liệu nhạy cảm một cách độc lập. Ngoài ra, các tính năng AI cá nhân hóa đều được xử lý trực tiếp trên thiết bị thông qua hệ thống Personal Data Engine.

Personal Data Engine cho phép các tính năng AI cá nhân hóa hoạt động hiệu quả mà vẫn đảm bảo thông tin cá nhân không bị rò rỉ hay lạm dụng

Đáng chú ý, Samsung cam kết hỗ trợ Galaxy S25 series với 7 năm cập nhật hệ điều hành và bản vá bảo mật - mức cao nhất trong thế giới Android. Đây là bước tiến quan trọng khi không chỉ giúp người dùng an tâm trong quá trình sử dụng lâu dài, mà còn khẳng định nỗ lực của Samsung trong việc duy trì thiết bị luôn ổn định và an toàn.