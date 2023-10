Vì sao gần 30 km 'cao tốc ven biển' Quảng Nam khống chế tốc độ 60 km/giờ?

Đường ven biển Võ Chí Công (đường ĐT619) ở tỉnh Quảng Nam dài 69 km, điểm đầu tuyến ở phía bắc là cầu Đế Võng (TP.Hội An), đi qua 8 xã và kết thúc tại sân bay Chu Lai (H.Núi Thành) ở phía nam. Trong đó, đoạn từ cầu Đế Võng vào đến dốc Diên Hồng (xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ) dài 42,5 km, quy mô 4 làn xe cơ giới, có dải phân cách giữa; đoạn còn lại từ dốc Diên Hồng vào đến sân bay Chu Lai dài 26,5 km.



Cùng với đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và QL1, tuyến đường này là trục giao thông huyết mạch kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển kinh tế ven biển miền Trung và vùng đông Quảng Nam. Đồng thời, đóng vai trò quan trọng trong định hướng phát triển du lịch, dịch vụ của tỉnh cũng như phát triển công nghiệp trong Khu kinh tế mở Chu Lai.

Một đoạn trên tuyến đường ven biển Võ Chí Công MẠNH CƯỜNG

Tuyến ven biển Võ Chí Công được cánh tài xế và người dân ví là "cao tốc ven biển" của miền Trung. Tuy nhiên, gần đây nhiều tài xế ngạc nhiên trước việc cơ quan chức năng tổ chức cắm biển hạn chế tốc độ với vận tốc chỉ 60 km/giờ và cấm xe tải trên 5 tấn lưu thông, từ vị trí dốc Diên Hồng vào sân bay Chu Lai.

Tài xế N.V.V (48 tuổi, ở TP.Tam Kỳ) cho biết anh lái xe dịch vụ đưa đón khách từ TP.Tam Kỳ đi TP.Đà Nẵng, Quảng Ngãi, thường chạy tuyến đường ven biển Võ Chí Công vì đường rộng, thông thoáng, ít phương tiện lưu thông. "Một tuyến đường thông thoáng, lại không nằm trong khu dân cư nhưng chỉ cho phép tốc độ tối đa 60 km/giờ thì tôi thấy quá vô lý. Chúng tôi không biết nguyên nhân vì sao...", tài xế V. thắc mắc về quy định tối đa 60 km/giờ trên đoạn tuyến dốc Diên Hồng - sân bay Chu Lai.

Hạn chế tốc độ vì đang thi công giai đoạn 2

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, theo quy hoạch, quy mô hoàn chỉnh cho đoạn tuyến từ dốc Diên Hồng đến sân bay Chu Lai gồm 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/giờ. Nhưng đến nay, đoạn tuyến này mới hoàn thành giai đoạn 1 với 2 làn xe, vì vậy ngành chức năng chỉ cho phép chạy tối đa 60 km/giờ.

Tuyến đường Võ Chí Công đoạn từ dốc Diên Hồng vào phía sân bay Chu Lai chỉ cho phép tốc độ tối đa 60 km/giờ MẠNH CƯỜNG

Ngoài ra, trước tình hình phương tiện lưu thông gia tăng trên đoạn đường này, nguy cơ mất an toàn giao thông cao nên UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo cắm biển cấm xe tải trên 5 tấn lưu thông. Riêng các xe tải nặng phục vụ thi công công trình dọc tuyến (giai đoạn 2) và các dự án hai bên tuyến mà không có đường đi khác thì vẫn được phép lưu thông.

Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận lý do khiến đoạn tuyến từ dốc Diên Hồng vào sân bay Chu Lai cấm xe tải trên 5 tấn và khống chế tốc độ (tối đa 60 km/giờ) là vì mới hoàn thành giai đoạn 1 và chỉ cho chạy thử nghiệm.

Theo vị này, rất nhiều tài xế khi bị dừng xe kiểm tra đều thắc mắc về quy định tốc độ, sau đó lực lượng làm nhiệm vụ đã giải thích là do đoạn tuyến này đang thi công giai đoạn 2.

"Theo nguyên tắc, khi tuyến đường đang thi công thì thì buộc phải cấm tất cả các phương tiện lưu thông. Tuy nhiên, hiện nay giai đoạn 1 đã hoàn thành, nhằm tạo điều kiện phục vụ nhu cầu dân sinh, để bà con thuận tiện lưu thông qua lại nên tỉnh có "cơ chế" vừa thi công vừa khai thác, nhưng phải đảm bảo một số điều kiện. Trong đó, có điều kiện chỉ cho tốc độ 60 km/giờ và cấm xe tải trên 5 tấn", vị này lý giải.

Riêng đoạn tuyến từ dốc Diên Hồng ra đến cầu Đế Võng đã hoàn thành, nên các phương tiện được lưu thông với tốc độ theo quy chuẩn là 90 km/giờ.

"Hiện tuyến đường ven biển Võ Chí Công đã giao về cho địa phương quản lý. Tuy nhiên, do tình trạng giao thông còn phức tạp, và để đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến sau khi nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trước đó nên Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh cũng tăng cường lực lượng kiểm tra, xử lý", vị này thông tin.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi lại trên tuyến đường ven biển được xem là một trong những tuyến đường đẹp nhất miền Trung:

Đường Võ Chí Công là 1 trong 5 tuyến đường trọng điểm đi qua Quảng Nam, sau QL1, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đường Đông Trường Sơn và đường Hồ Chí Minh MẠNH CƯỜNG

Do chỉ mới hoàn thành giai đoạn 1 nên đoạn từ dốc Diên Hồng đến điểm cuối (sân bay Chu Lai) chỉ cho phép chạy với tốc độ 60 km/giờ MẠNH CƯỜNG

Đoạn từ dốc Diên Hồng đi ra cầu Đế Võng đã hoàn thành và cho chạy với tốc độ 90 km/giờ MẠNH CƯỜNG

Tuyến ven biển Võ Chí Công được người dân ví von là "cao tốc ven biển" của miền Trung MẠNH CƯỜNG

Đường ven biển Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch vào năm 2010. Đoạn qua tỉnh Quảng Nam được đặt tên đường Võ Chí Công, bắt đầu từ TP.Hội An đi sân bay Chu Lai, dài 69 km MẠNH CƯỜNG

Tuyến đường Võ Chí Công sẽ được kết nối lên các tuyến QL1, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và nối lên miền núi, Tây Nguyên, qua Lào, Thái Lan MẠNH CƯỜNG

Dọc theo trục đường dài 36,5 km, tỉnh Quảng Nam trồng hơn 7.000 cây dừa và cọ cảnh, hoa giấy... MẠNH CƯỜNG

Đường Võ Chí Công được xem là tuyến đường ven biển đẹp nhất miền Trung MẠNH CƯỜNG

Những hàng dừa xanh trồng hai bên đường MẠNH CƯỜNG

Đường thông thoáng, nên rất nhiều tài xế chọn lưu thông nhằm rút ngắn thời gian di chuyển MẠNH CƯỜNG

Một ngã tư trên tuyến đường ven biển Võ Chí Công được quy hoạch rộng rãi, thông thoáng MẠNH CƯỜNG