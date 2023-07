Vì sao gần 600 chuyến bay phải bay vòng chờ hạ cánh ở Tân Sơn Nhất?

Báo cáo gửi Bộ GTVT về lý do máy bay phải bay vòng chờ tại Tân Sơn Nhất, Cục Hàng không cho biết, lý do chủ yếu do hiện tại đang là mùa mưa ở miền Nam. Theo thống kê của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, trong tháng 6.2023, thường xuyên có mưa vào các khung giờ chiều, tối. Theo đó, có tới 18 ngày trong tháng 6 bị ảnh hưởng vì mưa.

Cục Hàng không cho biết gần 600 chuyến bay phải bay vòng chờ hạ cánh tại Tân Sơn Nhất do mưa Đ.L

Vì lý do này, nhiều chuyến bay đến Cảng HKQT Tân Sơn Nhất phải bay chờ cho đến khi đảm bảo hạ cánh theo quy định.

Theo thống kê của Trung tâm Quản lý luồng không lưu thuộc Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), tổng số chuyến bay phải bay chờ tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất trong tháng 6.2023 là 571 chuyến.

Tỷ lệ chuyến bay phải bay chờ là 5% so với tổng số chuyến bay đến. Đặc biệt, ngày 4.6 có 101 chuyến, ngày 28/6 có 86 chuyến và cao nhất là ngày 29/6 có tới 109 chuyến bay phải bay chờ vì lý do thời tiết.

Thống kê của VATM và Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho thấy 561/571 chuyến bay với tỷ lệ trên 98% các chuyến bay phải bay chờ tại Cảng HKQT trong tháng 6.2023 có nguyên nhân từ lý do thời tiết. Một số ngày có số chuyến bay chờ cao, chiếm từ 20 - 30% tổng số chuyến bay đến trong ngày.

Trước đó, lãnh đạo Vietnam Airlines cho biết, máy bay phải bay vòng chờ rất lâu để hạ cánh tại Tân Sơn Nhất, nhiều chuyến bay phải bay vòng 30 phút, gây tốn kém lớn. Vietnam Airlines đề nghị Bộ GTVT có giải pháp chỉ đạo giải quyết tình trạng tắc nghẽn ở sân bay này.