Vì sao gần 90 ha đất vàng ven biển Phước Hải 'bất động' hơn 20 năm?

Dự án sân golf và dịch vụ Hương Sen từng nhiều lần điều chỉnh quy mô, tiến độ, thậm chí bị chấm dứt hoạt động trước khi được xem xét cho tiếp tục triển khai. Việc kéo dài nhiều năm không chỉ khiến mục tiêu phát triển du lịch, dịch vụ chưa thể hiện thực hóa mà còn trở thành một trong những dự án chậm triển khai, gây lãng phí nguồn lực đất đai tại địa phương.

Nhiều lần thay đổi

Dự án sân golf và dịch vụ Hương Sen do Công ty CP Hương Sen làm chủ đầu tư, có tổng diện tích gần 90 ha đất ven biển Phước Hải (thi trấn Phước Hải, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), nay là xã Phước Hải, TP.HCM.

Dự án đang còn là bãi đất trống ẢNH: NGUYỄN LONG

Dự án với mục tiêu xây dựng khu sân golf kết hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí nhằm phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước, đồng thời tạo thêm việc làm cho lao động địa phương.

Tổng mức đầu tư hiện nay hơn 1.000 tỉ đồng. Theo quy hoạch, dự án gồm sân golf 18 lỗ cùng hệ thống khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí và các công trình phụ trợ, đáp ứng khoảng 820 lượt khách mỗi ngày đêm.

Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất nên chưa đủ điều kiện triển khai thi công xây dựng.

Dự án được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu từ năm 2001 với diện tích khoảng 96 ha. Đến năm 2006, địa phương điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/1.000 và điều chỉnh diện tích còn hơn 90 ha.

Năm 2008, dự án được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp giấy chứng nhận đầu tư với quy mô hơn 97 ha, tổng vốn đầu tư 800 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn từ quý 3/2008 đến năm 2013.

Theo thiết kế ban đầu, ngoài sân golf 18 lỗ, dự án còn có khách sạn 5 sao, biệt thự nghỉ dưỡng, khu giải trí và khu nghỉ dưỡng ven biển.

Tuy nhiên, sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ đầu tư chủ yếu hoàn thành các thủ tục như quy hoạch chi tiết, đánh giá tác động môi trường và bồi thường giải phóng mặt bằng. Các hạng mục xây dựng trên thực địa không được triển khai.

Dự án là khu đất vàng, nằm ngay trung tâm xã Phước Hải, có mặt tiền biển dài hàng trăm mét ẢNH: NGUYỄN LONG

Do chậm tiến độ kéo dài, dự án đã được đưa vào danh mục xem xét thu hồi. Ngày 16.11.2017, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ ban hành văn bản chấm dứt hoạt động dự án.

Sau đó, Công ty CP Hương Sen có đơn kiến nghị, cho biết đã tháo gỡ các khó khăn, chuẩn bị nguồn lực tài chính để tiếp tục đầu tư. Trên cơ sở xem xét các kiến nghị, dự án được chấp thuận tiếp tục thực hiện, đồng thời điều chỉnh quy mô, tiến độ và cấp lại giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

Theo quyết định điều chỉnh, dự án dự kiến hoàn thành các thủ tục pháp lý trong quý 1/2021 và đưa vào hoạt động từ quý 1/2023. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, các mốc tiến độ này đều chưa đạt được.

Vướng mắc lớn nhất vẫn là đất đai

Theo Thanh tra TP.HCM, nguyên nhân chính khiến dự án kéo dài là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn.

Đường ven biển Phước Hải xẻ đôi khu đất dự án ẢNH: NGUYỄN LONG

Trong quá trình triển khai, phát sinh nhiều trường hợp khiếu nại, tranh chấp, người dân chưa đồng thuận nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho Nhà nước để giao cho chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, việc dự án bị chấm dứt hoạt động trong giai đoạn từ tháng 11.2017 đến tháng 3.2019 cũng khiến toàn bộ quy trình pháp lý phải thực hiện lại để tiếp tục triển khai.

Sau khi được chấp thuận cho tiếp tục thực hiện dự án, Công ty CP Hương Sen đã làm thủ tục xin thuê đất từ năm 2019. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã 3 lần có văn bản hướng dẫn và đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ xem xét cho doanh nghiệp thuê toàn bộ diện tích đất để thực hiện dự án, bao gồm cả phần diện tích đất do Nhà nước quản lý theo quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ cũng nhiều lần giao các sở, ngành rà soát và tham mưu xử lý. Tuy nhiên, đến nay việc giao đất, cho thuê đất vẫn chưa hoàn tất.

Theo kết luận của Thanh tra TP.HCM, trách nhiệm chậm tham mưu thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có liên quan đến các tổ chức, cá nhân thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Việc dự án sân golf và dịch vụ Hương Sen kéo dài hơn 20 năm đã đặt ra bài toán lớn về hiệu quả sử dụng đất. Trong suốt nhiều năm, khu đất quy hoạch dự án gần như chưa phát huy được giá trị phát triển kinh tế - xã hội. Các mục tiêu về phát triển du lịch, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và hình thành tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô lớn đều chưa thể thực hiện.