Vì sao gen Z mê xe điện?

Tiếp cận phương tiện xanh ngay trên ghế nhà trường

Thời gian qua, chuỗi sự kiện “Phủ xanh trường học” do VinFast tổ chức đang lan tỏa mạnh mẽ tại rất nhiều trường THPT trên toàn quốc. Xuyên suốt chuỗi sự kiện là những hoạt động ý nghĩa tạo thói quen di chuyển an toàn và bền vững cho học sinh như: hướng dẫn lái xe an toàn với sự tham gia của lực lượng cảnh sát giao thông; trải nghiệm, lái thử các dòng xe điện VinFast; tham gia các hoạt động tương tác…

Tại sự kiện “Phủ xanh trường học”, các em học sinh được phổ cập về kiến thức an toàn giao thông, đồng thời tham gia trải nghiệm xe máy điện VinFast

Hành trình của “Phủ xanh trường học” đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của hàng vạn học sinh từ tháng 2 tới nay, tại nhiều điểm trường như Trường THPT Phúc Thọ, Cổ Loa (Hà Nội); Trường THPT Phong Phú, Trần Phú, Lê Trọng Tấn (TP.HCM) cùng nhiều điểm trường tại các tỉnh, thành phố khác. Theo thống kê, chỉ trong thời gian ngắn, chương trình đã giúp 39.000 học sinh tiếp cận kiến thức về giao thông xanh, lái xe an toàn, cũng như giúp hơn 10.000 em trực tiếp trải nghiệm các loại phương tiện xanh.

Lần đầu được tham gia một chương trình tương tự, nhiều học sinh đã chia sẻ sự hào hứng của mình. “Em nhận ra rằng chỉ cần thay đổi trong cách di chuyển hàng ngày, chúng ta cũng có thể góp phần bảo vệ môi trường. Việc sử dụng phương tiện xanh không phải là chuyện xa vời, mà chính chúng em cũng có thể bắt đầu ngay từ bây giờ”, Nguyễn Thu Hà, học sinh Trường THPT Lý Thường Kiệt (Hà Nội) cho biết.

Cùng chung quan điểm, Phạm Mỹ Linh, đang theo học tại Trường THPT Hiệp Bình (TP.HCM) chia sẻ, phần lớn ô nhiễm hiện nay đến từ phương tiện chạy xăng, dầu, khiến môi trường ngày càng ô nhiễm nặng nề. Bởi vậy, bạn trẻ này bày tỏ mong muốn mọi người cùng chung tay chuyển đổi sang các dòng xe xanh, giảm bớt lượng xe thải khói trên đường phố.

Không chỉ học sinh, nhiều giáo viên và phụ huynh cũng bày tỏ sự ủng hộ với chương trình mang ý nghĩa đặc biệt trên. “Nhiều em học sinh khi đủ tuổi lái xe thường không có đủ kiến thức về an toàn giao thông và cách lựa chọn phương tiện phù hợp. Chương trình này rất thiết thực khi vừa hướng dẫn lái xe an toàn, vừa giúp các em hiểu rõ lợi ích của xe điện - một phương tiện không chỉ sạch mà còn rất an toàn, tiết kiệm”, một giáo viên của Trường PTTH Cổ Loa chia sẻ.

Chọn xe điện không chỉ vì môi trường

Thực tế, không phải đến khi VinFast triển khai hành trình của “Phủ xanh trường học” thì các bạn trẻ mới được tiếp cận với loại hình phương tiện thân thiện này. Xe điện đang ngày càng phổ biến trên thị trường và nhận được sự đón nhận tích cực của các bạn trẻ.

Báo cáo mới đây của trình duyệt và công cụ tìm kiếm Cốc Cốc về thị trường xe ô tô tại Việt Nam đã đưa ra cái nhìn tổng quan đối với xu hướng mua xe của người tiêu dùng trong năm 2024, đồng thời phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm. Khảo sát cho thấy các dòng xe điện dần được ưa chuộng hơn, tăng từ 19% lên 22% vào năm 2024.

“Sự dịch chuyển này cho thấy người tiêu dùng có xu hướng quan tâm đến các yếu tố môi trường nhiều hơn. Họ lựa chọn các phương tiện sử dụng nguồn năng lượng sạch thay vì các nguyên liệu truyền thống như trước”, Cốc Cốc đánh giá.

Xe máy điện VinFast đang trở thành lựa chọn ưu tiên của khách hàng

Đáng chú ý, việc lựa chọn loại xe phù hợp có sự khác biệt theo độ tuổi. Theo đó, xe xăng được ưa chuộng nhất ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là những người trong độ tuổi 35 - 44 với tỷ lệ 53%. Xe điện và xe hybrid được ưa chuộng ở nhóm tuổi trẻ hơn, đều chiếm 27% đối với nhóm 18 - 24 tuổi. Xe chạy bằng dầu diesel là lựa chọn ít phổ biến nhất, đặc biệt ở nhóm 18 - 24 tuổi chỉ chiếm vỏn vẹn 4%.

Theo anh Trần Thanh Tùng - nhân viên một đại lý bán xe máy tại TP.HCM, xe máy điện là dòng xe được ưa chuộng của học sinh thế hệ mới bởi sự đột phá về phong cách, cải tiến về công nghệ, vượt trội về tiện ích và thân thiện với môi trường. Gen Z được biết đến là thế hệ mới năng động, bứt phá, nghĩ mới và làm mới, thích những sản phẩm mang tính độc bản, thể hiện được cá tính của bản thân.

Hiện nay, các dòng xe máy điện có sự đột phá về thiết kế. Đơn cử như các mẫu VinFast Vento S, VinFast Theon S hay mới nhất là dòng VinFast Motio có kiểu dáng và màu sắc rất bắt mắt, vừa dễ thương, vừa cá tính, được các bạn trẻ rất ưa chuộng.

Bên cạnh đó, xe máy điện vận hành êm ái, nhẹ nhàng không gây ồn ào và phiền toái cho người xung quanh. Các tiện ích từ đèn pha và giảm xóc cũng được đáp ứng hoàn hảo trên từng chiếc xe để luôn mang đến cảm giác di chuyển thoải mái trên mọi nẻo đường. Đặc biệt, xe máy điện hiện đại không sợ chết máy khi di chuyển trong mưa, không phải dắt bộ khi đường ngập lụt, thoải mái di chuyển với hệ thống động cơ đảm bảo chống nước tuyệt đối.

Về giá cả, chỉ từ 10 triệu đồng, các bậc phụ huynh đã có thể mua một chiếc xe máy điện để con em sử dụng làm phương tiện tới trường mỗi ngày mà không quá lo con không biết giữ xe, hoặc tốn chi phí bảo trì bảo dưỡng như xe xăng. Ngoài ra, an toàn là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi phụ huynh chọn xe cho con. Xe máy điện chính là sản phẩm đáp ứng được tiêu chí đó. Đây là dòng xe có hệ thống động cơ chạy bằng năng lượng điện với vận tốc di chuyển từ 30 - 50 km/giờ, nằm trong ngưỡng an toàn giúp đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển.

"Doanh số bán xe máy điện của chúng tôi rất tốt. Như tháng vừa rồi, riêng các dòng của VinFast đã "chạy" được hơn 250 xe, trong khi xe xăng chỉ đạt 127 chiếc. VinFast bán mạnh nhất nhờ sản phẩm tốt, có nhiều chính sách ưu đãi cùng hệ thống trạm sạc lớn mà không hãng xe nào có. Chúng tôi kỳ vọng cùng với sự chuyển đổi chính sách từ Chính phủ và nhận thức của người dân, các dòng xe máy điện sẽ tiếp tục mang về doanh thu lớn thời gian tới" - anh Trần Thanh Tùng thông tin thêm.