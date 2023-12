Vì sao giá heo hơi giảm mạnh?

Giá liên tục rơi mạnh

Từ tháng 9 đến nay, giá heo hơi trên cả nước rơi mạnh từ mức trên 65.000 đồng/kg xuống dưới 50.000 đồng/kg. Đặc biệt trong 2 tuần trở lại đây, giá heo hơi càng rớt mạnh, bình quân chỉ còn khoảng 49.000 đồng/kg, có nơi thậm chí còn thấp hơn tùy phân loại heo tốt xấu.

Tại Thái Nguyên, nhiều chủ trại heo lo lắng khi lỡ vào đàn hàng trăm con. Theo tính toán từ các trại, để nuôi heo đạt trọng lượng 100 kg/con, chi phí bình quân khoảng 5,5 triệu đồng. Nếu giá heo 55.000 đồng/kg thì hòa vốn, còn nếu thấp hơn thì chắc chắn thua lỗ.

Giá heo đang chịu áp lực từ nguồn nhập lậu Q.T

Ông Nguyễn Văn Thắng, chủ một trại heo tại xã Tân Linh (H.Đại Từ, Thái Nguyên), cho biết: "Khi giá heo hơi vượt 60.000 đồng/kg, các công ty chăn nuôi tăng lượng giống bán ra còn chủ trại kỳ vọng càng cuối năm thị trường càng khởi sắc nên rục rịch tái đàn. Nhiều hộ vào đàn vài trăm con thì bất ngờ giá quay đầu giảm".

Tại tỉnh Đắk Lắk, trang trại của bà Nguyễn Thị Tuyết (thôn 5, xã Phú Xuân, H.Krông Năng) hiện đang nuôi 260 con heo thịt và 40 con heo nái. Mặc dù gia đình bà luôn chủ động được nguồn con giống nhưng cũng không tránh khỏi khó khăn. Theo bà Tuyết, giá cám và các loại thức ăn chăn nuôi đã giảm nhưng vẫn khá cao, tầm 300.000 - 550.000 đồng/bao 25 kg (tùy loại cám), trong khi hiện nay giá heo hơi lại xuống dốc, người chăn nuôi sẽ phải chịu lỗ từ 400.000 - 600.000 đồng/con. Tương tự, bà Võ Thị Mỹ Dung (một chủ hộ chăn nuôi heo ở xã Ea Wer, H.Buôn Đôn) dù đã chuẩn bị sẵn nguồn vốn để tái đàn, nhưng những ngày gần đây, giá heo hơi liên tục giảm. "Hiện tại gia đình tôi chỉ nuôi 45 con, vừa nuôi vừa thăm dò thị trường chứ chưa dám mạo hiểm tăng đàn", bà Dung cho hay.

Theo lãnh đạo Cục Chăn nuôi, do nguồn cung tăng mà sức tiêu thụ trên thị trường lại chậm nên đã kéo giá bán heo hơi giảm khá mạnh. Cụ thể, trong tháng 11, giá heo hơi đã giảm 5,34% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 2,79% so với tháng trước đó. Cục Chăn nuôi thừa nhận ở mức giá này, đa phần người chăn nuôi chịu thua lỗ, cộng thêm dịch tả heo châu Phi và rủi ro giá cả nên sau khi bán heo, nhiều người chăn nuôi đã treo chuồng, không dám tái đàn.

Mối lo từ nguồn heo lậu

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, phân tích: "Giá heo hơi gần đây rớt nhanh do ảnh hưởng bởi dịch tả heo châu Phi (ASF) bùng phát rất mạnh. Trước đây chúng ta hay nói rằng dịch ASF xuất phát từ các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ nhưng hiện nay các trại lớn dù áp dụng biện pháp bảo vệ, dựng hàng rào an toàn sinh học cũng không trụ nổi trước dịch bệnh này và có khá nhiều trại chăn nuôi doanh nghiệp (DN) bị "chọc thủng". Khi heo có dấu hiệu bệnh là các DN đưa tiêu thụ sớm để ngăn chặn lây lan, làm cho nguồn cung vượt quá cầu, lượng heo trong những ngày này về chợ rất nhiều, khiến giá heo rớt mạnh. Bên cạnh đó, tình hình heo nhập lậu từ Thái Lan, Campuchia cũng đang tăng lên đáng kể. Với tình hình giá bán như thế này, trung bình mỗi con heo 100 kg, người bán lỗ từ 500.000 - 700.000 đồng".

Theo Cục Chăn nuôi, trong tháng 11, cả nước phát sinh 61 ổ dịch tại 19 tỉnh, thành phố. Tổng số heo bị tiêu hủy là 1.448 con. Tính từ đầu năm đến nay, cả nước phát sinh 582 ổ dịch tại 44 tỉnh, thành phố; tổng số heo bị tiêu hủy là 24.549 con. Hiện có 125 ổ dịch thuộc 67 huyện của 27 tỉnh chưa qua 21 ngày. So với cùng kỳ năm 2022, số ổ dịch giảm 57,61%; số heo phải tiêu hủy tại các ổ dịch giảm 62,02%. Lý giải vì sao tình hình dịch bệnh giảm so với năm trước mà tác động đến giá bán lại rất lớn, ông Nguyễn Kim Đoán cho biết: So với năm trước, cơ cấu chăn nuôi có sự thay đổi lớn, trước đây tỷ lệ nông hộ chăn nuôi còn chiếm số lượng lớn, khi họ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh thì sẽ phải thông báo, hoặc nhờ đến sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, do đó con số thống kê chính xác hơn. Đến thời điểm hiện nay quy mô chăn nuôi hộ gia đình đã thu hẹp, chăn nuôi trang trại có sự quản lý của DN chiếm tỷ lệ lớn, do đó khi xảy ra dịch bệnh thì thể hiện con số giảm đi đáng kể, nhưng đó là vì các DN có thể chưa báo cáo đầy đủ.

Trả lời Thanh Niên, ông Đỗ Xuân Huy, Phó tổng giám đốc Công ty Chăn nuôi C.P VN, nhìn nhận: "Giá bán heo hiện nay đang xuống thấp bình quân 49.000 đồng/kg thì các công ty chăn nuôi đang thua lỗ. Trong khi đó, giá cám và nguyên liệu chăn nuôi vẫn còn rất cao, bên cạnh đó, nguồn heo nhập lậu từ Thái Lan, Campuchia về khá nhiều làm cho nguồn cung vượt cầu, giá càng ngày càng giảm". Về nguyên nhân giá thức ăn chăn nuôi chưa giảm, ông Đỗ Xuân Huy cho rằng đây là ảnh hưởng chung của ngành sản xuất lương thực, thực phẩm trong năm nay do tác động của El Nino làm giảm năng suất, sản lượng. Trong khi đó, xu hướng tiêu dùng thịt heo lại đang có sự thay đổi lớn, người tiêu dùng giảm sử dụng thịt heo nên cung vượt cầu.

Đối với nguồn heo nhập lậu, ông Đỗ Xuân Huy cho biết: "Giá heo Thái Lan hiện nay chỉ vào khoảng 39.000 - 40.000 đồng/kg, họ cũng gặp tình trạng dư thừa nên tìm cách bán sang VN. Chính phủ cũng đã có công điện chỉ đạo các bộ ngành có biện pháp ngăn chặn heo lậu, song không thể nào giám sát được hết các chiêu trò của thương lái. Nếu không có nguồn heo lậu, thì các DN trong nước có thể điều tiết được, dù không làm cho giá heo tăng cao nhưng ít ra cũng huề vốn chứ không đến nỗi thua lỗ như hiện nay".