Vì sao giá Toyota Yaris Cross ở Thái Lan thấp hơn tại Việt Nam?

Toyota đang từng bước mở rộng phạm vi phân phối mẫu Toyota Yaris Cross mới ra các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á nhằm đáp ứng thị hiếu khách hàng đang chuộng dòng xe SUV 5 chỗ dành cho đô thị. Sau các thị trường như Indonesia, Campuchia, Philippines và Việt Nam, mới đây hãng xe Nhật Bản tiếp tục lắp ráp, phân phối Yaris Cross tại Thái Lan. Đáng chú ý, các phiên bản Toyota Yaris Cross tại Thái Lan đều được trang bị hệ thống động cơ hybrid nhưng có giá bán hấp dẫn hơn nhiều so với Yaris Cross tại Việt Nam.



Toyota Yaris Cross tại Thái Lan đều được trang bị hệ thống động cơ hybrid nhưng có giá bán hấp dẫn hơn nhiều so với Yaris Cross tại Việt Nam Autospinn

Cụ thể, Toyota cung cấp cho khách hàng Thái Lan 3 lựa chọn với Yaris Cross, gồm bản Smart, Premium và Premium Luxury có giá bán từ 789.000 - 899.000 baht, tương đương khoảng 507 - 578 triệu đồng. Mức giá này thấp hơn từ 220 - 270 triệu đồng so với Yaris Cross tại Việt Nam, vốn đang có giá niêm yết từ 730 - 850 triệu đồng.

SUV đô thị "lên ngôi" năm 2022: Toyota Corolla Cross bán chạy nhất phân khúc

Khác với thị trường Việt Nam - nơi Toyota Yaris Cross có tới 2 lựa chọn động cơ (gồm hybrid và máy xăng 1.5 lít), tại Thái Lan các phiên bản của mẫu xe này chỉ có 1 loại động cơ hybrid kết hợp giữa máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5 lít, tạo ra công suất tối đa 91 mã lực và mô-men xoắn cực đại 121 Nm và mô-tơ điện mạnh 80 mã lực/141 Nm, đi kèm pin lithium-ion và hộp số E-CVT. Tổng cộng, hệ truyền động hybrid này tạo ra công suất tối đa 111 mã lực.

Toyota Yaris Cross dành cho thị trường Thái Lan trang bị ít công nghệ an toàn hơn tại Việt Nam Autospinn

Trong khu đó, về diện mạo, kích thước thiết kế, bản Toyota Yaris Cross dành cho thị trường Thái Lan không có khác biệt so với các phiên bản phân phối tại Việt Nam. Tất cả đều được trang bị đèn LED, mâm đúc 17 inch trên bản Smart và Premium, trong khi bản Premium Luxury dùng mâm đúc kích thước 18 inch.

Toyota Yaris Cross tại Thái Lan được trang bị tiêu chuẩn gồm ghế bọc da tổng hợp, ghế lái chỉnh tay 6 hướng, bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, điều hòa tự động, lọc bụi mịn PM2.5, cửa gió dành cho hàng ghế sau, 2 cổng USB trước, 2 cổng USB sau, chìa khóa thông minh và khởi động nút bấm…

Tại Thái Lan, Yaris Cross có giá bán từ 789.000 - 899.000 baht, tương đương khoảng 507 - 578 triệu đồng Autospinn

Tuy nhiên, các phiên bản Toyota Yaris Cross tại Thái Lan có nhiều sự khác biệt trong tính năng an toàn so với các phiên bản từng bán tại Việt Nam. Theo đó, bản tiêu chuẩn của xe chỉ có 6 túi khí, 2 cảm biến đỗ xe phía sau, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh gấp BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và camera lùi… Đây chính là một trong những lý do giúp Yaris Cross tại Thái Lan có mức giá khởi điểm khá rẻ.

Công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sensen chỉ có trên bản Premium và Premium Luxury. Bản Premium Luxury tại Thái Lan có thêm camera 360 độ và hệ thống cảnh báo áp suất lốp. Trong khi đó, với Toyota Yaris Cross tại Việt Nam, đây đều là những trang bị tiêu chuẩn.