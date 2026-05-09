Vì sao giai đoạn tiểu học là “thời điểm vàng” học tiếng Anh?

Một trong những băn khoăn chúng tôi thường nhận được nhiều nhất từ các học sinh, phụ huynh là "Học IELTS ở độ tuổi tiểu học, THCS liệu có quá sức cho các em? Khi nào là thời điểm vàng học tiếng Anh? Nếu chỉ để quy đổi điểm vào đại học hoặc miễn thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT thì lên bậc THPT học cũng đâu muộn, sao phải học IELTS từ sớm?".

Nghiên cứu sinh Hà Đặng Như Quỳnh, Giám đốc học thuật tại DOL IELTS Đình Lực, cho biết mọi người nghĩ là chỉ học tiếng Anh 1, 2 năm là đạt được IELTS mơ ước, nhưng ở bậc THPT khi mà quá nhiều môn học nhưng học sinh vừa học IELTS lại đạt điểm cao thì không khả thi. Còn khi học IELTS sớm, để bồi đắp vốn kiến thức, vốn tiếng Anh học thuật, xây dựng tư duy của mình, chứ không phải để thi, thì sau này vào THPT học và luyện IELTS sẽ nhẹ nhàng hơn và đỡ áp lực hơn.

Đặc biệt, khi ở tiểu học, các bạn học nói tiếng Anh dễ hơn, không ngại, không sợ sai, đây là giai đoạn vàng để học tiếng Anh, bồi đắp kiến thức, bồi đắp tư duy cho mình. “Nên trả IELTS về đúng vị trí của nó”, chị Quỳnh nhấn mạnh.