Vì sao giao lộ Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ trễ hẹn thông xe?

Nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ là dự án kỳ vọng "lột xác" giao thông khu Nam TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Những ngày qua, người dân sinh sống và làm việc tại khu vực cửa ngõ phía nam TP.HCM đang trông ngóng từng ngày tới thời khắc thông xe toàn bộ giao lộ Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ.

Từ cách đây khoảng 2 tuần sau khi cả 2 hầm chui đã được thông xe, phần lớn rào chắn tại khu vực phía trên 2 nóc hầm đã được giải tỏa. Hàng ngày, các kỹ sư, công nhân cùng dàn xe lu, thiết bị thi công đều cấp tập hoàn thiện nốt công tác hoàn thiện cuối cùng. Theo khảo sát, tính đến 19.1, cơ bản phần mặt đường tại nút giao và một phần đoạn chạy thẳng theo đường Nguyễn Hữu Thọ hướng về phía H.Nhà Bè đã được thảm bê tông bằng phẳng. Những tín hiệu tích cực mang đến cho người dân sự tin tưởng rằng kế hoạch đưa toàn bộ 2 đường hầm, khu vực giao lộ Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ vào khai thác, phục vụ người dân vào 21.1 mà chủ đầu tư thông tin trước đó, sẽ thực hiện được.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông), hiện chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn đang tập trung thi công khu vực giao lộ Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ và sẽ hoàn thành, thông xe khu vực giao lộ cùng toàn bộ nút giao vào 27.1.

Phần mặt đường giữa giao lộ đang được thảm nhựa ẢNH: T.AN

Lý giải nguyên nhân trễ hẹn, đại diện Ban Giao thông cho biết hiện vẫn còn một số hạng mục hoàn thiện như thảm nhựa, sơn đường, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, tín hiệu... Một phần do thời gian qua TP.HCM đón những cơn mưa trái mùa ảnh hưởng tới công tác thảm nhựa đường, một phần do cuối năm, các vật liệu xây dựng như bê tông nhựa, đá... khan hiếm nên ảnh hưởng tới tiến độ của dự án. Tuy nhiên, 27.1 là mốc thời gian dự phòng an toàn. Trên thực tế, các nhà thầu vẫn đang cố gắng đẩy nhanh tối đa tiến độ thi công, nếu hoàn thiện sớm sẽ cho thông xe sớm hơn để phục vụ người dân trước cao điểm Tết Nguyên đán.

Khởi công tháng 4.2020, công trình xây dựng nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ tổng mức đầu tư 830 tỉ đồng. Theo thiết kế, dự án sẽ xây đảo tròn trung tâm (đường kính 60m) và 2 hầm chui cùng các nhánh trên đường Nguyễn Văn Linh. Hai hầm chui trên đường Nguyễn Văn Linh sẽ đi ngầm qua khu vực nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ dài khoảng 480m (bao gồm đường dẫn 2 đầu hầm và hầm kín).

Sau khi thông xe toàn bộ giao lộ, người dân có thể di chuyển thẳng theo trục Nguyễn Hữu Thọ để đi từ H.Nhà Bè, Q.7 vào trung tâm TP hoặc ngược lại, thay vì đi vòng qua Nguyễn Văn Linh như hiện nay. Cùng với hai nhánh hầm chui mới vừa khánh thành, vòng xoay Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ sẽ "lột xác" với diện mạo hoàn toàn mới. Sẽ không còn cảnh tượng dòng xe con nối đuôi sau những chiếc xe tải, xe container cồng kềnh; không còn hình ảnh xe máy, ô tô giao cắt nhau lộn xộn qua vòng xoay rồi chen nhau ùn tắc ngay giữa ngã tư như trước.