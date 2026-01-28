Vì sao giới thượng lưu ngày càng ưu tiên các trung tâm wellness chuyên sâu?

Wellness - Biểu tượng địa vị mới của giới siêu giàu

Theo số liệu của Global Wellness Institute 2025, thị trường wellness toàn cầu đạt xấp xỉ 6,8 nghìn tỉ USD, có khả năng đạt gần 9,8 nghìn tỉ USD vào năm 2029, vượt xa trước đây và duy trì vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế thế giới. Các gia tộc giàu có, hoàng gia và người nổi tiếng góp phần không nhỏ vào đà tăng trưởng này, đặc biệt ở phân khúc wellness cao cấp, nơi chi tiêu cho mỗi chuyến đi có thể cao gấp nhiều lần du lịch nghỉ dưỡng thông thường.

Tại châu Á, Chiva-Som là điểm đến quen thuộc của nhiều ngôi sao, chính khách và người có tầm ảnh hưởng. Cơ sở trị liệu hơn 30 tuổi, do cựu Phó thủ tướng Thái Lan Boonchu Rojanastien sáng lập, đã tiên phong thúc đẩy quan điểm về wellness, rất lâu trước khi nó trở thành xu hướng sức khỏe toàn cầu của giới thượng lưu.

Chiva-Som - khu trị liệu và nghỉ dưỡng ở Thái Lan được đánh giá là đủ điều kiện tiếp đón hoàng gia và nguyên thủ ẢNH: AN PHƯƠNG

Các diễn viên và ngôi sao nổi tiếng tìm đến Chiva-som vì không gian riêng tư, bảo mật, tránh xa sự rình rập của cánh săn ảnh. Không khó để bắt gặp những cái tên như Kate Moss hay Victoria Beckham xuất hiện trong danh sách khách hàng quen thuộc của Chiva-Som. Ca sĩ Madonna, người nổi tiếng với kỷ luật nghiêm ngặt về sức khỏe, thường lựa chọn Chiva-Som là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng, đặc biệt sau các chuyến lưu diễn kéo dài.

Xu hướng tương tự cũng xuất hiện ở giới thể thao. Serena Williams hay David Beckham thường xuyên ưu tiên Chiva-Som và những nơi có dịch vụ trị liệu chuyên sâu, thay vì những resort nghỉ dưỡng thông thường.

Điểm chung của những lựa chọn này không nằm ở danh tiếng, mà ở cách họ tiếp cận sức khỏe: kín đáo, có chọn lọc và mang tính chiến lược.

Vì sao giới thượng lưu chọn Chiva-Som cho hành trình chăm sóc sức khỏe?

Chiva-Som được biết đến là điểm đến wellness phù hợp với chuẩn mực chăm sóc sức khỏe của hoàng gia Thái Lan, nằm trong nhóm rất hiếm trung tâm wellness tại nước này được đánh giá là đủ điều kiện tiếp đón hoàng gia và nguyên thủ.

Với nhóm khách hàng đặc biệt nhạy cảm về an ninh và sức khỏe, yêu cầu đặt ra không chỉ là sự thoải mái, mà là độ tin cậy tuyệt đối của hệ thống vận hành. Mọi can thiệp trị liệu tại Chiva-Som đều được đặt trong một khung kiểm soát chặt chẽ, nơi bác sĩ, chuyên gia trị liệu và đội ngũ vận hành phối hợp như một ê-kíp y khoa thu nhỏ, hoạt động âm thầm phía sau trải nghiệm của khách.

Chính yêu cầu cao về an toàn, riêng tư và độ chính xác y khoa đã tạo ra ranh giới rõ rệt giữa Chiva-Som và phần lớn các điểm nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe khác. Sự khác biệt giữa những trung tâm như Chiva-Som và mô hình spa truyền thống nằm ở triết lý vận hành: thay vì tập trung vào thư giãn ngắn hạn, các trung tâm wellness cao cấp tiếp cận sức khỏe như một hệ thống, nơi thể chất, tinh thần và nhịp sinh học được xem xét đồng thời.

Chiva-Som lần đầu hiện diện tại Việt Nam thông qua HAUS Wellness Center

Khi xu hướng wellness cao cấp lan rộng toàn cầu, việc Chiva-Som lựa chọn HAUS Wellness Center làm đối tác triển khai tại Việt Nam cho thấy tham vọng định hình chuẩn mực wellness mới, được xây dựng bài bản ngay từ khâu thiết kế không gian, vận hành trị liệu đến trải nghiệm cá nhân hóa dài hạn. HAUS Wellness Center thuộc dự án HAUS Da Lat - dự án bất động sản tiên phong theo triết lý ESG. Trung tâm tọa lạc tại tầng 3 và 4 của HAUS Residences, với tổng diện tích gần 7.000 m2.

HAUS Da Lat có vị trí đắc địa khi nằm ngay bên cạnh thắng cảnh hồ Xuân Hương, Đà Lạt ẢNH: AN PHƯƠNG

Thay vì sao chép một mô hình nghỉ dưỡng, trung tâm đưa triết lý wellness tích hợp vào bối cảnh Đà Lạt, nơi có khí hậu ôn hòa và cảnh quan tự nhiên phù hợp cho phục hồi dài hạn. HAUS Wellness Center được tổ chức theo mô hình đa trục hiếm có, dựa trên các trụ cột cốt lõi của wellness hiện đại: wellness cá nhân hóa, wellness xã hội, wellness đa thế hệ, wellness và môi trường wellness. Cách tiếp cận này cho phép mỗi cá nhân tìm thấy không gian chăm sóc riêng tư, đồng thời tìm thấy sự gắn kết giữa gia đình và cộng đồng trong một hệ sinh thái sống cân bằng.

Mỗi hành trình chăm sóc sức khỏe thường bắt đầu bằng tư vấn và đánh giá toàn diện, từ lối sống, mức độ stress cho đến các chỉ số vận động và phục hồi. Trên nền tảng đó, liệu trình được thiết kế riêng cho từng cá nhân, thay vì áp dụng công thức chung. Đây cũng là lý do các công nghệ trị liệu chuyên sâu, vốn không phổ biến đại trà, được đưa vào sử dụng.

Cold plunge, thủy trị liệu đa dạng, trị liệu hồng ngoại xa, liệu pháp ánh sáng hay giường dẫn lưu bạch huyết là những ví dụ điển hình. Chúng không phải xu hướng mới trong y học, nhưng chỉ được tích hợp trong vài năm gần đây vào trải nghiệm wellness dành cho nhóm khách hàng có khả năng đầu tư dài hạn cho sức khỏe.

Vượt xa trải nghiệm truyền miệng, sự phổ biến của các liệu pháp wellness cao cấp gắn với những bằng chứng khoa học ngày càng rõ ràng.

Liệu pháp hiện đại sẽ có tại HAUS Wellness Center ẢNH: AN PHƯƠNG

Cold plunge và liệu pháp nóng - lạnh luân phiên (hydrothermal) được nhiều nghiên cứu y học ghi nhận có khả năng hỗ trợ giảm viêm, cải thiện tuần hoàn và thúc đẩy phục hồi cơ bắp. Một phân tích tổng hợp đăng trên PLOS ONE cho thấy ngâm nước lạnh sau vận động cường độ cao giúp giảm đau nhức cơ trong ngắn hạn.

Trị liệu hồng ngoại xa và liệu pháp ánh sáng được chứng minh có lợi cho tuần hoàn, giấc ngủ và trạng thái tỉnh táo, trong khi dẫn lưu bạch huyết, phương pháp quen thuộc trong y học phục hồi, hỗ trợ giảm phù nề và cải thiện cảm giác nhẹ nhõm cho cơ thể.

Các liệu pháp này thường được kết hợp trong một lộ trình tổng thể, thay vì sử dụng đơn lẻ. Cách tiếp cận phản ánh quan điểm ngày càng phổ biến trong giới tinh hoa: Sức khỏe không thể cải thiện bằng một giải pháp duy nhất, mà cần sự phối hợp giữa khoa học, vận động, nghỉ ngơi và môi trường sống.

Những nền tảng khoa học cũng lý giải vì sao giới siêu giàu sẵn sàng đầu tư thời gian và chi phí cho các dịch vụ wellness chuyên sâu, thay vì tìm kiếm những giải pháp cấp tốc, mang tính tạm thời. Thực tế, hành trình của các trung tâm trị liệu cao cấp cho thấy một thay đổi rõ rệt trong cách giới siêu giàu nhìn nhận sức khỏe. Wellness không còn là trải nghiệm xa xỉ mang tính hưởng thụ. Nó trở thành một phần trong chiến lược sống dài hạn, nơi khoa học, cá nhân hóa và môi trường được đặt ngang hàng.

Sự xuất hiện của HAUS Wellness Center tại Việt Nam phản ánh chính xu hướng đó: chăm sóc sức khỏe một cách kín đáo, bài bản và có chiều sâu, thay vì phô trương hay chạy theo trào lưu ngắn hạn.