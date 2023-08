Vì sao Hà Hồ nóng mặt ‘dọa’ Dược sĩ Tiến cẩn thận với cộng đồng mạng?

Ở The New Mentor tập 2 phát sóng tuần trước, hai "gà chiến" của đội Thanh Hằng bị loại nên trong tập 3 phát sóng tối qua chỉ còn 22 thí sinh bước vào những thử thách mới.

Đầu tiên là tại Comprehensive Area (Khu vực Đào tạo toàn diện), các người mẫu sẽ được trải nghiệm bộ môn múa ballet cùng với NSƯT Trần Hoàng Yến. Các người mẫu sẽ được hướng dẫn cách đứng trên giày mũi cứng, các động tác múa ballet và cách để hóa thân thành những vũ công ballet thông qua sự uyển chuyển của cơ thể cùng thần thái gương mặt. Sau đó họ sẽ ứng dụng những gì mình đã học và thực hiện bộ ảnh "The Ballerina" trong bộ sưu tập "The Legacy Of The New Mentor 2023".

Sau phần thử thách này ban giám khảo đã chọn ra Top 3 xuất sắc nhất là: Khloé Phương Nguyễn (đội Hương Giang), Lê Thu Trang (đội Lan Khuê) và Phạm Thị Ngọc Ánh (đội Thanh Hằng). Riêng đội của Hồ Ngọc Hà có 2 người mẫu rơi vào nhóm nguy hiểm là Phạm Hoàng Yến và Thảo Đặng, người mẫu còn lại là Trần Thùy Trang (đội Lan Khuê).

Nhưng phần thử thách tiếp theo tại Proving Area (Khu vực Chứng minh thực lực) trong The New Mentor tập 3 mới thực sự khó. Các thí sinh của từng đội phải thực hiện thử thách catwalk trên địa hình liên hoàn bao gồm sỏi đá, cát lún, cầu thang...

Cuối cùng đội của Thanh Hằng xuất sắc giành chiến thắng thuyết phục với số điểm cao nhất. Đội của Hương Giang được vào vùng an toàn. Hai đội còn lại là của Hồ Ngọc Hà và Lan Khuê vào vòng nguy hiểm, để hội ý chọn ra ở mỗi đội hai thành viên bước vào vòng loại.

Với chiến thắng trên, Thanh Hằng giành quyền cùng Dược sĩ Tiến xuất hiện tại Judgement Area (Khu vực Đánh giá tư duy) để chọn hai thí sinh ở lại trong 4 thí sinh bước vào phòng loại là Thảo Đặng - H'Duyên Bkrong của đội Hồ Ngọc Hà và Pông Chuẩn - Trần Thùy Trang của đội Lan Khuê.

Thanh Hằng chọn loại Thảo Đặng trước. Riêng Dược sĩ Tiến sau màn "đối chất" với Pông Chuẩn vì vị host này hơi ngạc nhiên khi Lan Khuê chọn Pông Chuẩn vào vòng loại bởi so với các thí sinh trong đội thì Pông Chuẩn nổi bật nhất. Vì vậy việc đưa Pông Chuẩn vào vòng loại như một kiểu "chơi chiêu" làm khó Dược sĩ Tiến. Anh tuyên bố không loại Pông Chuẩn với lời giải thích khiến cô bật khóc: "Anh muốn tuyên bố anh không loại Pông trong vòng này không phải vì Pông là stylist riêng của anh. Nhưng điều đó khán giả tin hay không thì anh không biết. Nhưng áp lực trên người của em như thế nào em phải tự gánh và từng tập em đi sâu hơn em sẽ mãi mãi bị mang tiếng em ở lại đây vì quan hệ công việc riêng với Dược sĩ Tiến. Nếu em không giải thoát được khỏi điều đó, em không chứng minh được điều đó là đúng thì em có lỗi với anh".



Như vậy ở The New Mentor tập 3, hai thí sinh bị loại thuộc đội của Hồ Ngọc Hà là Thảo Đặng và H'Duyên Bkrong. Trong màn chào cuối cùng khép lại tập 3, Dược sĩ Tiến vẫn muốn Lan Khuê nói rõ việc chọn Pông Chuẩn vào vòng loại nên đã chất vấn: "Em có đang hiểu tiêu chí của The New Mentor không Khuê?". Trước câu hỏi có phần hơi "chặt chém" của Dược sĩ Tiến, Lan Khuê vẫn cứng rắn với quan điểm của mình: "Ai cũng có cảm xúc, anh cũng vậy. Bây giờ anh đứng đây rất là mạnh mẽ nói với em, nhưng chắc gì trong hoàn cảnh khác, anh còn giữ được sự mạnh mẽ và bình tĩnh đó. Con người ai cũng vậy, có lúc mạnh mẽ, họ cũng có lúc yếu đuối".

Còn Hồ Ngọc Hà sau khi biết đội mình bị loại cả hai thí sinh, giống như tập trước Thanh Hằng cũng bị mất hai "gà chiến", đã "bóng gió" và không quên "dọa" Dược sĩ Tiến: "Nhưng mà Dược sĩ Tiến nên cẩn thận cộng đồng mạng nha, nói trước. Về ngủ ngon để tập sau mình còn chiến".