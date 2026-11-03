Vì sao hàng chục tổ chức kêu gọi WHO sửa đổi tiêu chuẩn nước uống?

Trong một bức thư ngỏ, 85 tổ chức, bao gồm Greenpeace International và Tổ chức Bác sĩ gia đình thế giới (WONCA), đề nghị cơ quan y tế của Liên Hiệp Quốc đưa nitrat vào danh mục cần xem xét trong đợt cập nhật các hướng dẫn về nước uống sắp tới, theo AFP.

Tác hại của nitrat, dư lượng còn sót lại từ hoạt động thâm canh nông nghiệp, bị cho là đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em và phụ nữ mang thai.

Một người đàn ông đang đẩy xe chở những thùng nước uống để bán ở Yangon (Myanmar) ngày 14.8 Ảnh: AFP

Tuy nhiên, các tổ chức này cảnh báo rằng hướng dẫn hiện hành của WHO quy định mức nitrat tối đa cho phép trong nước uống là 50 miligam/lít (tính theo nitrat) hoặc 11,3 miligam/lít (tính theo nitrat-nitơ) đã có từ năm 1958 và hiện đã "lỗi thời".

Mức giới hạn đó được thiết lập với mục đích cụ thể là ngăn ngừa "hội chứng da xanh ở trẻ sơ sinh", một rối loạn máu gây tử vong, trong đó có khả năng vận chuyển oxy của máu bị suy giảm.

Bức thư ngỏ nêu rõ rằng giới hạn trên "chưa từng được cập nhật để phản ánh những bằng chứng dịch tễ học vững chắc cho thấy mối liên hệ giữa việc phơi nhiễm nitrat mãn tính ở nồng độ thấp với các rủi ro sức khỏe lâu dài", đặc biệt là "ung thư đại trực tràng và các kết cục bất lợi trong thai kỳ".

Các tổ chức dẫn lại những kết quả nghiên cứu được một hội đồng chuyên gia do chính phủ Đan Mạch ủy quyền công bố vào năm ngoái cho rằng tiêu chuẩn quốc tế hiện hành là chưa đủ để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Hội đồng chuyên gia này khuyến nghị giảm giới hạn hàm lượng nitrat xuống còn 6,0 mg/lít, thấp hơn gần 10 lần so với ngưỡng chuẩn hiện tại của WHO, một mục tiêu mà Đan Mạch đã cam kết thực hiện từ đầu năm nay.

Tuy nhiên, các tổ chức nói trên cho hay hầu hết các quốc gia đều xây dựng tiêu chuẩn nước uống dựa trên các hướng dẫn của WHO, đồng thời nhấn mạnh việc cập nhật những hướng dẫn đó là "yếu tố then chốt để cải cách chính sách trên toàn cầu".

"Nước phải là nguồn sống, chứ không phải là mối đe dọa đến tính mạng. Chúng ta không thể bảo vệ sức khỏe con người nếu không bảo vệ các nguồn nước ngầm và sông ngòi, những yếu tố duy trì sự sống của chúng ta", bà Amanda Larsson, trưởng dự án toàn cầu về nông nghiệp tại Greenpeace, nhấn mạnh trong tuyên bố.

"Các chính phủ cần hành động quyết liệt để kiềm chế sự phát triển của hoạt động chăn nuôi thâm canh, đồng thời tích cực hỗ trợ người sản xuất chuyển đổi sang các phương thức canh tác sinh thái – qua đó đảm bảo rằng nước uống sạch, an toàn không phải là một thứ xa xỉ, mà là một quyền lợi được bảo đảm", bà Larsson kêu gọi.