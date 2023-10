Vì sao HIEUTHUHAI bất ngờ dời ngày phát hành album?

Cộng đồng mạng, fan yêu nhạc nhạc rap nói riêng và showbiz nói chung đều chờ đợi sản phẩm âm nhạc mới của HIEUTHUHAI NVCC

HIEUTHUHAI đột ngột đổi ngày ra mắt album mới Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó từ ngày 12 sang 16.10. Việc nam rapper điển trai bỗng dời ngày phát hành sản phẩm âm nhạc lần này nhanh chóng dấy lên nhiều đồn đoán.

Trước công chúng, HIEUTHUHAI chia sẻ nguyên nhân đổi ngày vì muốn bổ sung thêm một bài hát vào trong album, nâng tổng số ca khúc lên thành 13. Trên mạng xã hội, nam rapper 24 tuổi bật mí đứa con tinh thần vừa được thêm vào album tên là No love no life. Trong nhóm chat kín trên Instagram với fan, em út của show 2 ngày 1 đêm cũng giải thích rằng đây là bài hát anh vừa hoàn thành, rất muốn cho ra mắt trong album Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó.

HIEUTHUHAI dùng sample bản hit từ nhóm 365 cho ca khúc mới trong album sắp phát hành NVCC

Tuy nhiên, không ít khán giả lại cho rằng lý do HIEUTHUHAI bất ngờ dời ngày phát hành album là bởi thêm bài hát dành tặng người yêu hiện tại. Bởi ca từ trong đoạn clip nhá hàng mới đây dường như là lời tâm sự của anh với "người thương".

Đây cũng là lần đầu tiên HIEUTHUHAI nhắc đến bạn gái của mình trong một sản phẩm âm nhạc. Thậm chí, nhiều khán giả đã đoán ra ngay cô gái được nam rapper nhắc đến là ai, bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Đồng thời, fan cũng nhận ra rapper sinh năm 1999 đã lấy sample từ bài hát No love no life (Nơi anh không thuộc về), ca khúc nằm trong album The Invasion của nhóm 365, được OnlyC và Jong- Kay sáng tác.

Trong hai năm vừa qua, anh đạt được nhiều những thành tích, trở thành một trong những nghệ sĩ gen Z được yêu thích nhất của làng nhạc Việt NVCC

Album của HIEUTHUHAI đang là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm. Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó bao gồm 13 ca khúc mô tả câu chuyện cùng trải nghiệm từ bản thân nam ca sĩ về cuộc sống, lần lượt theo thứ tự là Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó, Giờ thì ai cười, Không phải gu, Siêu sao, Đi họp lớp, Không thể say, Exit Sign, Visa Interlude, Sắp nổi tiếng, KPI, Everything Will Be Okay, Cho em an toàn và cuối cùng là No love no life.

Đây là dự án HIEUTHUHAI đã ấp ủ từ lâu, lúc bắt tay vào thực hiện đến thời điểm ra mắt là hơn 2 năm. Producer Kewtiie đảm nhận vai trò sản xuất toàn bộ các bản phối cho các ca khúc nằm trong album.