Vì sao hình ảnh nữ trinh sát gây tranh cãi trong phim ‘Bão ngầm’?

Bão ngầm tập 53 với những nội dung xoáy sâu vào mối tình tan vỡ giữa Hải Triều và Hạ Lam. Rất có thể tình yêu mà Hạ Lam dành cho Hải Triều không đủ lớn nên cô đã xiêu lòng trước tình cảm của Hùng, em trai của Quách Đại Đức. Dù hiện tại Hạ Lam vẫn tiếp cận đối tượng Hùng để làm nhiệm vụ nhưng việc cô thực sự ngã vào vòng tay của một bác sĩ hào hoa, đẹp trai như Hùng không phải khó xảy ra. Dù nguyên nhân được Hạ Lam “vịn” vào theo đúng tâm lý của nhân vật là vì thất vọng với Hải Triều, rồi nhìn thấy cảnh người mình yêu qua đêm với một nữ đồng nghiệp khác. Thêm nữa khi Hạ Lam chính thức bước chân vào làm việc ở tập đoàn Onelink với vị trí trợ lý đặc biệt của đại gia Đức, em dâu tương lai, được cấp xe sang, biệt thự.

Với một nữ trinh sát vừa ra trường, tuổi đời còn non trẻ, chân ướt chân ráo đi “đánh án” thì việc cô bị sa ngã, biến chất nếu xét theo tâm lý của một người bình thường thì không có gì lạ giống như trưởng phòng Hà đã từng nhắc nhở Hạ Lam: “Chúng ta tuy khoác trên người bộ cảnh phục nhưng cũng chỉ là con người bình thường. Có những nhu cầu như những con người khác. Chiếc thắng những cám dỗ đời thường để làm tốt công việc là một chuyện không dễ dàng. Đừng có chủ quan, kẻ thù nguy hiểm nhất của mình chính là mình vậy”.

Khán giả khi xem diễn biến tâm lý, tình cảm của nhân vật Hạ Lam đã có những ý kiến trái chiều trên các diễn đàn phim: “Nhân vật Lam xây dựng yêu bác sĩ Hùng là đã đủ để khán giả hiểu được những khó khăn, cám dỗ của những cô gái mới ra đời, nhất là trong ngành công an rồi”; “Tôi nghĩ tiếp theo Lam sẽ không giữ được bản lĩnh, chuyện Triều say rượu rồi ngủ với Yến chỉ là động lực để Lam dứt khoát thôi”; “Cách ứng xử của Lam vô lý quá. Là phụ nữ, thấy cảnh đó dù có yêu hay chia tay ông kia rồi thì cũng phải lao vào tát sấp mặt cả hai đứa kia chứ ai lại bỏ đi bạc nhược thế”...

Trên trang cá nhân tác giả của tiểu thuyết Bão ngầm cũng là biên kịch, phó đạo diễn phim, tiến sĩ Đào Trung Hiếu chia sẻ rằng: “Diễn biến tâm lý của Lam là lô gic với cá tính và chuyển động nhận thức của nhân vật. Lam thất vọng về Triều bởi sự khô khan, chỉ biết đến công việc, thiếu sự quan tâm, săn sóc. Khi gặp Hùng, với sự tinh tế, lãng mạn của một trí thức Tây học, trong cô có sự so sánh không chỉ hai người đàn ông với nhau, mà còn là về công việc, cuộc sống. Một bên là hiểm nguy, vất vả, một bên là an nhàn, sung sướng. Nhận thức là một quá trình. Khi có sự đối chiếu, so sánh, người ta thường nhìn lại lựa chọn cũ. Sự tự diễn biến, tự chuyển hóa bắt đầu. Điều này không có gì lạ trong đời sống. Không phải ai cũng dễ dàng vượt qua cám dỗ vật chất. Hơn nữa Hùng đã đánh thức trong cô những khao khát thầm kín của đàn bà, thứ mà Triều không làm được”.





Một nữ trinh sát nữa cũng gây tranh cãi là Yến. Ở Bão ngầm tập 53 Yến đã có những hành động mà nhiều khán giả nhận xét là trơ trẽn quá mức đó là biết Lam và Hải Triều yêu nhau nhưng lại lợi dụng lúc tình cảm của họ đang “sóng gió” để bước vào bằng cách dụ dỗ anh này lên giường với mình trong cơn say mà Hải Triều vẫn luôn miệng gọi tên Hạ Lam. Một vài ý kiến bức xúc nhận xét trên diễn đàn Hội yêu phim Việt Nam: “Nhân vật Yến mình không biết biên kịch và đạo diễn xây dựng nhân vật này có ý nghĩa gì. Là con gái thời đại mới mà phải trơ trẽn, ngang nhiên ngủ với người yêu của đồng nghiệp trước mặt, ngang nhiên cướp người yêu của bạn…” ; “Không biết biên kịch, đạo diễn và cố vấn nghiệp vụ bộ phim có nghĩ như vậy là xúc phạm chị em nữ công an không nhỉ”...

Tuy nhiên một số khán giả cũng cho rằng nhân vật Yến trong Bão ngầm là hình ảnh rất đời nên chẳng có gì thái quá cả: “Công an chỉ là một nghề. Họ cũng là con người nên tôi nghĩ kịch bản rất đời. Phim hay và thực”; “Bình thường thì trên phim không giống đời thực nhưng giờ thì phim phũ như ngoài đời thực vậy, luôn có bất công, có mặt trái, có cám dỗ, có đấu tranh nội tâm...”.

Lý giải về nhân vật Yến, tiến sĩ Đào Trung Hiếu đã phản hồi: “Phim Bão ngầm kể về những sự thật trần trụi. Yến thích Triều, dùng mọi cách để có được Triều. Nhân cơ hội Lam giận Triều để giành tình yêu về cho mình. Chuyện này quá phổ biến trong đời sống. Cảnh sát cũng là người, không phải thánh hay ngợm, nên họ cũng có những thứ mọi người có. Phim này không lên gân lên cốt, tô vẽ cho những thứ không có thật, mà đề cao tính hiện thực”.

Có lẽ đúng như ngay từ đầu khi chia sẻ về nội dung của phim Bão ngầm, cả đạo diễn và biên kịch phim cũng đều cho rằng Bão ngầm không chỉ là việc “đánh án” với nhóm tội phạm ma túy mà còn là “đánh án” trong nội bộ ngành, trong lương tâm và trách nhiệm của từng chiến sĩ công an nhân dân. Có hình ảnh đẹp và cả những xấu xa, biến chất. Vì chung quy họ cũng là những con người bình thường và hiện thực luôn tàn khốc hơn những gì chúng ta tưởng.