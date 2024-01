Vì sao HLV Erik ten Hag phải nhượng bộ ngôi sao số 1 CLB M.U, Marcus Rashford?

Rashford đang là cầu thủ nhận lương cao nhất ở M.U khoảng hơn 325.000 bảng/tuần, sau khi ký hợp đồng gia hạn đến tháng 6.2028 hồi tháng 7.2023. Nhưng từ khi gia hạn, ngôi sao này mất hút ở mùa giải 2023 - 2024 đang diễn ra, đến nay chỉ ghi 4 bàn trên mọi mặt trận sau tổng cộng 26 trận thi đấu. Phong độ kém cỏi này của Rashford khiến HLV Erik ten Hag hết sức thất vọng, chưa kể ngôi sao của đội tuyển Anh còn liên tiếp vi phạm kỷ luật.

HLV Erik ten Hag (phải) phải nhượng bộ Rashford AFP

Vụ việc mới nhất Rashford bị bắt gặp tiệc tùng tại một hộp đêm ở Belfast, Bắc Ireland, trong khi lại lấy lý do bị bệnh và xin nghỉ tập. Trước đó, vào tháng 12.2022, HLV Erik ten Hag từng loại thẳng tay Rashford ra khỏi trận đấu gặp CLB Wolverhampton vì ngủ quên và đi họp đội muộn.

"Những vi phạm và cách hành xử vô kỷ luật của Rashford đang khiến HLV Erik ten Hag mất hết sự kiên nhẫn. Ngôi sao này hoàn toàn có thể sẽ chịu tình cảnh như người đồng đội Jadon Sancho từng phản ứng lại với nhà cầm quân Hà Lan, để rồi đã chia tay CLB M.U đến Borussia Dortmund theo dạng cho mượn trong kỳ chuyển nhượng mùa đông", tờ The Sun đánh giá.

"Tôi đã nói chuyện với Rashford về sự việc vừa xảy ra. Đây là điều không thể chấp nhận được. Cậu ấy đã xin lỗi, như vậy là đủ. Đối với chúng tôi đó là vấn đề nội bộ. Rashford rất có động lực để giải quyết mọi việc theo cách đúng đắn nhất. Rashford vẫn ở cùng chúng tôi. Anh ấy đã mắc sai lầm, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy không phù hợp để được lựa chọn thi đấu. Tôi nhìn thấy cách Rashford tập luyện hàng ngày, tôi biết anh ấy đang làm gì", HLV Erik ten Hag chia sẻ, trong cuộc họp báo trước trận M.U hành quân đến sân khách gặp CLB Newport County (đội hạng 4 ở Anh) tại vòng 4 Cúp FA lúc 23 giờ 30 ngày 28.1.

Liên tiếp vi phạm kỷ luật Rashford (trái) vẫn được HLV Erik ten Hag tha thứ AFP

Theo tờ The Sun: "HLV Erik ten Hag phải nhượng bộ với Rashford vì nhiều lý do. Trong đó, CLB M.U chắc chắn sẽ không chiêu mộ thêm bất cứ tiền đạo nào ở kỳ chuyển nhượng mùa đông chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc (đầu tháng 2). Do đó, dù đang ở trạng thái phong độ sa sút, Rashford vẫn là cầu thủ quan trọng nhất của M.U".

"Chúng tôi đã xem xét vài sự lựa chọn. Tuy nhiên, vì vấn đề luật Công bằng tài chính không cho phép chúng tôi có thể mua sắm thêm bất cứ ai vào lúc này. Rashford có thể chơi ở vị trí tiền đạo, còn Martial sẽ phải nghỉ ít nhất vài tuần vì chấn thương", HLV Erik ten Hag xác nhận.

Nhà cầm quân 53 tuổi người Hà Lan cũng tiết lộ: "Những nhà đầu tư mới từ tập đoàn INEOS (do tỉ phú Jim Ratcliffe đứng đầu), đang làm việc chặt chẽ với chúng tôi. Chúng tôi đã bàn về nhiều vấn đề ở CLB, không liên quan đến bất cứ cá nhân nào. Khi bạn tham gia vào bóng đá đỉnh cao, bạn phải phấn đấu mỗi ngày. Mùa trước, chúng tôi đạt không ít thành quả. Nhưng mùa này tình thế đang suy sụp. Chúng tôi phải ngăn chặn điều này và làm mọi thứ cho tốt hơn. Tại M.U, bạn phải giành những danh hiệu vô địch. Đó là mục tiêu và tâm lý mà chúng tôi phải thực hiện cho được ở phần còn lại mùa giải".

HLV Erik ten Hag AFP

HLV Erik ten Hag hiện chỉ còn 1 năm trong hợp đồng với M.U. Nếu không giúp đội bóng đạt mục tiêu vào tốp 4 Ngoại hạng Anh và không vô địch bất cứ giải đấu nào, ông có thể sẽ bị sa thải vào cuối mùa, theo tờ The Sun. M.U hiện xếp thứ 8 ở giải Ngoại hạng Anh, và chỉ còn đấu trường Cúp FA để hy vọng đoạt ngôi vô địch.