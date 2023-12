Vì sao HLV Gong Oh-kyun chưa thể hưởng hương vị chiến thắng ở V-League?

Loay hoay với đội hình



Khi nhận lời dẫn dắt CLB Công an Hà Nội, HLV Gong Oh-kyun có thuận lợi lớn khi đội đương kim vô địch V-League trải qua 3 trận đầu tiên của mùa giải 2023 - 2024 với 7 điểm (hòa Quy Nhơn Bình Định 1-1, thắng HAGL 3-0 và Hà Nội FC 2-0).

Bản thân ông cũng được lãnh đạo CLB rất ủng hộ và nhận nhiều tình cảm của người hâm mộ. Vì ông từng để lại dấu ấn rất lớn qua lối chơi đẹp mắt, giàu sức sống khi dẫn dắt U.23 Việt Nam vào tứ kết vòng chung kết giải U.23 châu Á 2022. Thế nên dù cũng có ý kiến nghi ngại nhà cầm quân 49 tuổi người Hàn Quốc này chưa từng kinh qua các CLB ở những chiến trường vô địch quốc gia, mà chỉ dẫn dắt các đội tuyển cấp độ trẻ thì niềm tin mà nhiều người dành cho ông vẫn không suy chuyển.

HLV Gong Oh-kyun đang chịu nhiều áp lực VFF

Khởi đầu bằng trận thắng chật vật 2-1 ở Cúp quốc gia trước HAGL, ông Gong đã đưa ra nhiều thử nghiệm khi thay đổi đến gần nửa đội hình chính bằng những con người mới so với 3 trận đầu tiên mà đội Công an Hà Nội đã chơi. Cựu thuyền trưởng U.23 Việt Nam đã cố gắng bảo vệ triết lý đó khi tiếp tục giữ ít nhất 2-3 con người mới này ở thành phần xuất phát lần lượt ở các trận trước đội Hải Phòng tại Lạch Tray và đặc biệt là trận sân nhà với đội Quảng Nam. Ông Gong cho rằng các nhân tố như La Nguyễn Bảo Trung, Hồ Ngọc Thắng, Hà Văn Phương hay Phạm Gia Hưng cần được thi đấu nhiều để đủ kinh nghiệm cần thiết sẵn sàng thay thế cho những trụ cột khi chấn thương hay bị thẻ phạt. Và ông dùng họ vì mục đích như vậy cũng là cách gây áp lực với các tên tuổi và tạo ra sự cạnh tranh về lực lượng trong tay.

Thực tế V-League là một chiến trường khắc nghiệt, đội hình cần có bề dày, sự ổn định cần thiết hoặc chí ít phải là những cầu thủ đủ khả năng chơi bóng ở trình độ cao. Đa phần những gương mặt kể trên đều không kém nhưng họ không phải là những người giỏi chinh chiến, rất cần thêm thời gian thử thách hoặc chỉ nên vào sân từ ghế dự bị thay vì tung ra quá sớm.

Nếu 1-2 vị trí tung vào từ đầu đã là khó đứng vững huống chi có trận, ông sử dụng đến 3-4 người nên sự khập khiễng trong đội hình xuất phát là không tránh khỏi. Từ đó các vị trí còn lại vừa phải nỗ lực chứng tỏ khả năng của mình vừa phải gánh thêm sức nặng của những nhân tố mới. Sức mạnh của đội Công an Hà Nội bị suy giảm. Họ đã tự làm sa sút chính mình và bản thân ông Gong cũng loay hoay đối phó với... chính mình.

Ngoại binh của đội Công an Hà Nội bế tắc trước hàng thủ Khánh Hòa VPF

Chưa chứng tỏ khả năng xoay chuyển

Xem 4 trận đã cầm quân của ông Gong, gần như chỉ thấy 5-6 vị trí trụ cột là ông sử dụng thường xuyên gồm thủ môn Nguyễn Fillip, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Huỳnh Tấn Sinh, tiền vệ Hồ Tấn Tài, Nguyễn Quang Hải và tiền đạo Geovane. Còn lại là ông xoay chuyển, ngay các cầu thủ chất lượng đã được chứng minh như Vũ Văn Thanh, Hồ Văn Cường, Bùi Tiến Dụng hay Lê Phạm Thành Long có trận ông sắp đá, có trận vào từ ghế dự bị, cũng có trận không sử dụng.

Ngay ngoại binh có trận ông Gong chấp ít nhất 1 "tây" khi 3 trận gặp đội Hải Phòng, Thép xanh Nam Định và Quảng Nam, chỉ đá với một mũi tấn công là Geovane, trong khi Jefferson Elias lại không được ra sân từ đầu. Đến trận đấu tại Nha Trang vào này 22.12, khi thủ thành Nguyễn Fillip đã nhập tịch, ông mới sử dụng 3 "tây" nhưng sự thay đổi này chưa mang lại hiệu quả. Chính vì không có đội hình đủ mạnh nên lối đá của đội Công an Hà Nội không trải đều sức mạnh ở 3 tuyến. Tấn công và phòng ngự có lúc thiếu cân bằng, đặc biệt 2 biên chơi trận hay trận dở, gặp đối thủ chú trọng phòng ngự như Quảng Nam, Khánh Hòa thì dễ bế tắc.

Ông Gong đang suy tính điều gì? BÁ DUY

Hơn lúc nào hết ông Gong cần chứng tỏ khả năng xoay chuyển, phải cho thấy tài đọc trận đấu để mang lại sự thích ứng nhanh cho tập thể giàu khát vọng như đội Công an Hà Nội. Trận thua Khánh Hòa có thể đổ lỗi một phần do mặt sân và thời tiết xấu, nhưng đó không phải là nguyên nhân chính vì sau hiệp đầu bị dẫn ngược 2-1, nhiều người không thấy ông Gong đưa ra đối sách gì hữu hiệu để nâng tầm lối chơi cho CLB Công an Hà Nội ở hiệp 2 mà cứ loay hoay, không biết phá bức tường phòng ngự đội chủ nhà giăng ra. Trận hòa Quảng Nam tại sân Hàng Đẫy cũng vậy, lấn lướt hoàn toàn về khả năng kiểm soát bóng, nhưng các cơ hội đều trôi qua đáng tiếc, đâu hẳn chỉ vì khả năng xử lý của các mũi nhọn kém mà còn do "bài' mà ông Gong đưa ra vận dụng thiếu sáng tạo và đột biến, nên không khó cho đối thủ phong tỏa.



HLV Gong Oh-kyun cần chắc tay hơn với đội bóng Công an Hà Nội Minh Tú

Còn trận hòa Thép xanh Nam Định khi dẫn trước 2-0 mới thấy CLB Công an Hà Nội thiếu đối sách chống phản công và dễ mất tập trung. Một HLV kinh nghiệm sẽ tỉnh táo để bảo vệ thành quả bằng sự gia cố hàng phòng ngự và biết chặn đứng sự nguy hiểm của Rafaelson. Nhưng ông Gong có lẽ quá "say" vào trận đấu nên thiếu sự thao lược ở đoạn cuối dẫn đến đội bóng phải trả giá với 2 bàn thua gỡ hòa. Rõ ràng nhà cầm quân người Hàn Quốc cần phải chắc tay, phải bản lĩnh hơn thì mới đứng được ở đấu trường khắc nghiệt như V-League.

Trận vòng 8 tới đây gặp Becamex Bình Dương tại sân nhà Hàng Đẫy sẽ rất quan trọng với ông Gong. Nếu thắng thì xem như ông đã dần khắc phục tốt các sai sót của mình, còn nếu không thì tương lai của vị cựu HLV đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ khó mà đảm bảo lâu dài với đội đương kim vô địch.