Vì sao HLV Rangnick vừa dẫn dắt tuyển Áo, vẫn giữ vai trò cố vấn M.U?

Tối 29.4 (giờ Việt Nam), HLV Ralf Rangnick được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Áo với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Chiến lược gia 63 tuổi sẽ bắt tay vào công việc vào tháng 5 tới, ngay sau khi cùng M.U khép lại mùa giải Ngoại hạng Anh 2021 - 2022. Nhiệm vụ trước mắt của Rangnick là cùng tuyển Áo chơi thành công tại Nations League, trong bảng đấu có các đội tuyển Pháp, Đan Mạch và Croatia.

Dù trở thành HLV trưởng đội tuyển Áo, nhưng Rangnick vẫn giữ vai trò cố vấn tại M.U. Điều này được đích thân nhà cầm quân người Đức khẳng định với tuyên bố “sẽ tiếp tục góp sức để giúp M.U lấy lại vị thế”. Như vậy, cựu HLV Schalke 04 sẽ giữ đồng thời 2 vai trò trong 2 năm tới.

Lý do Rangnick được quyền dẫn dắt đội tuyển Áo trong thời gian cố vấn tại M.U là bởi hợp đồng của chuyên gia này với đội chủ sân Old Trafford có ràng buộc: Rangnick chỉ cần làm việc 6 ngày mỗi tháng. Ông không cần có mặt tại M.U thường xuyên, mà giữ vai trò cố vấn chiến lược, định hướng phát triển đội bóng cho ban lãnh đạo và ban huấn luyện M.U. Việc huấn luyện trực tiếp các cầu thủ đã do HLV Erik ten Hag cùng các trợ lý đảm nhận.

Ngoài ra, công việc tại đội tuyển quốc gia không yêu cầu các HLV phải làm việc cả năm như khi dẫn dắt các CLB. HLV cấp độ đội tuyển chỉ trực tiếp cầm quân vào quãng thời gian FIFA Day, khi bóng đá cấp CLB không diễn ra. Điều này cho phép Rangnick có thể cân đối thời gian tại M.U và đội tuyển Áo.





HLV Guus Hiddink cũng từng nhận một lúc hai vai trò ở CLB và đội tuyển. Khi sắm vai HLV tạm quyền tại Chelsea ở nửa cuối mùa 2008 - 2009, Hiddink vẫn đang dẫn dắt đội tuyển Hà Lan. Ông giúp Chelsea vô địch Cúp FA, về đích ở vị trí thứ 3 Ngoại hạng Anh và vào bán kết Champions League ở mùa giải ấy.

Tuy nhiên, cổ động viên M.U vẫn không hài lòng khi Rangnick dẫn dắt tuyển Áo. “Ông ấy có làm việc nghiêm túc được không?”, một khán giả đặt dấu hỏi. “Tại sao Rangnick vẫn còn ở M.U? Quá lãng phí tiền bạc và tôi không thấy nổi tiềm năng nào từ phía ông ấy. Chúc đội tuyển Áo may mắn”, một CĐV khác lên tiếng.

“Vấn đề của Rangnick cho thấy M.U đang sa sút thế nào. Chúng ta bổ nhiệm một cố vấn khi ông ta đang có công việc toàn thời gian ở một đội bóng khác, và chỉ làm việc 6 ngày mỗi tháng cho chúng ta. Suốt 6 tháng qua, Rangnick chỉ làm phí thời gian của M.U”, một cổ động viên M.U chỉ trích Rangnick.

Sau thời gian huấn luyện tạm quyền, Ralf Rangnick không thể vực dậy M.U. “Quỷ đỏ” trắng tay trên mọi đấu trường, bị loại sớm ở vòng 1/8 Champions League và hầu như không còn hy vọng đua tốp 4.