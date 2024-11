Vì sao HLV Vũ Hồng Việt 'đề cử' Nguyễn Văn Vĩ cho ông Kim Sang-sik?

Phong độ chói sáng của Văn Vĩ

Sau chiến thắng tưng bừng 4-1 trước CLB Bình Dương, khi được hỏi về những cầu thủ CLB Nam Định xứng đáng được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam, HLV Vũ Hồng Việt đọc 4 cái tên. Và một trong số đó là Văn Vĩ, người đang có một màn "lột xác" ở mùa giải này.

Màn trình diễn ấn tượng ở trận Siêu cúp quốc gia với CLB Thanh Hóa dường như là một báo hiệu cho việc Văn Vĩ sẽ bùng nổ. Trên sân nhà Thiên Trường, những bước chạy tốc độ của cầu thủ này khiến hàng phòng ngự đội bóng xứ Thanh gặp nhiều khó khăn. Hậu vệ sinh năm 1998 cũng đóng góp 2 kiến tạo trong chiến thắng 3-0 của CLB Nam Định.

"Đầu xuôi đuôi lọt", Văn Vĩ tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng. Theo Transfermarkt, anh đã có 13 lần ra sân trên mọi đấu trường, ghi 1 bàn thắng và 5 kiến tạo cho CLB Nam Định. Đây là con số ấn tượng, cho thấy anh là hậu vệ đóng góp nhiều bàn thắng nhất cho một CLB ở mùa giải này.

Văn Vĩ đang là hậu vệ trái Việt Nam nổi bật nhất tại V-League ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Một số tình huống kiến tạo của Văn Vĩ còn mang ý nghĩa quan trọng. Trong cuộc đối đầu Tampines Rovers ở AFC Champions Two 2024 - 2025, anh có pha bứt tốc tuyệt vời để kiến tạo cho Joseph Mpande gỡ hòa 2-2, mở ra chiến thắng ngược dòng đầy cảm xúc cho CLB Nam Định. Trước đó, trong trận gặp CLB Hải Phòng, anh cũng thực hiện đường chuyền quyết định giúp Hendrio Araujo ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0 cho CLB Nam Định. Bàn thắng này giúp đội bóng thành Nam có khoảng cách an toàn và giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt cũng lấy lại sự tự tin sau khi thua CLB Công an Hà Nội (CAHN) đến 0-3 và mở ra chuỗi 4 trận thắng liên tiếp để trở lại mạnh mẽ trong cuộc đua vô địch.

Cả mùa giải trước, Văn Vĩ chỉ có tổng cộng 642 phút thi đấu tại V-League. Nhưng chỉ sau 9 vòng đấu của mùa giải mới, tức chưa tới một nửa chặng đường, con số này đã là 482 phút. Điều đó cho thấy Văn Vĩ đang chiếm được rất nhiều niềm tin của HLV Vũ Hồng Việt nhờ khả năng hỗ trợ tấn công tuyệt vời với những phẩm chất tốc độ, kỹ thuật và quyết định tạt bóng, căng ngang cực kỳ hợp lý. Trong khâu phòng ngự, hậu vệ này cũng đeo bám cực kỳ dẻo dai.

HLV Kim Sang-sik sẽ cần Văn Vĩ?

Trong những cuộc phỏng vấn với Báo Thanh Niên, BLV Ngô Quang Tùng hay chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú đều đánh giá cánh trái là khu vực yếu nhất của đội tuyển Việt Nam. Sau khi Đoàn Văn Hậu nghỉ thi đấu vì chấn thương viêm điểm bám gót chân, HLV Philippe Troussier lẫn Kim Sang-sik đều chưa thể giải bài toán hậu vệ trái.

HLV Kim Sang-sik liệu có đang nhắm đến Văn Vĩ? ẢNH: MINH TÚ

Trong danh sách sơ bộ 30 cầu thủ được công bố hôm 18.11, HLV Kim Sang-sik không điền tên một hậu vệ trái thực thụ nào. Chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ có những cầu thủ có thể đá hậu vệ trái là Vũ Văn Thanh, Phạm Xuân Mạnh, Hồ Tấn Tài và Khuất Văn Khang. Trong đó, Văn Khang đã được thử nghiệm ở đội tuyển Việt Nam nhưng đã bộc lộ những điểm yếu trong khâu phòng ngự. Còn Văn Thanh, Xuân Mạnh, Tấn Tài vốn đa năng, nhưng lâu nay không đá, hoặc ít đá hậu vệ trái. Riêng Tấn Tài đang chơi nhiều với vai trò một trung vệ trong màu áo CLB Bình Dương và rất có thể anh sẽ tiếp tục được thử nghiệm ở trung tâm hàng phòng ngự.

Nếu không bổ sung một hậu vệ trái đích thực, sự cân bằng bên cánh trái của đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ bị ảnh hưởng. Văn Vĩ rõ ràng là sự lựa chọn không tồi để trám vào điểm yếu này. Ở thời điểm này, anh cũng thể hiện một phong độ ấn tượng hơn người đàn anh Nguyễn Phong Hồng Duy. Và dựa trên bản danh sách đã được công bố trước đó, chúng ta thấy rằng HLV Kim Sang-sik đang tích cực trao cơ hội cho những gương mặt mới. Ông đã gọi Trương Tiến Anh, Trần Bảo Toàn, Doãn Ngọc Tân và rất có thể sắp tới là Văn Vĩ.