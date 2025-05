Vì sao học sinh Việt rủ nhau săn Học bổng Chính phủ New Zealand bậc đại học?

Với tổng giá trị lên đến 3,2 tỉ đồng, Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Đại học (NZUA) là cơ hội hiếm có để học sinh Việt Nam ghi danh vào 8 trường đại học danh tiếng mà không cần cạnh tranh với các ứng viên từ các quốc gia khác.

Tấm vé danh giá theo học tại các đại học top đầu thế giới

Tất cả 8 trường đại học New Zealand thuộc chương trình học bổng chính phủ NZUA đều nằm trong top 2% đại học hàng đầu thế giới theo QS World University Rankings 2025. Trong đó, nhiều ngành học lọt top 50 và 100 toàn cầu như: Ngữ văn Anh, Ngôn ngữ học, Kỹ thuật dân dụng & kết cấu, Tâm lý học, Sinh lý học, Giáo dục, Khoa học Thú y, Nhân học, Marketing, Nghiên cứu Phát triển (Development Studies), và các ngành nằm trong top 200 như Dược, Kế toán - Tài chính, Kỹ thuật & Công nghệ.

Có đến 31/50 ngành học ở các trường đại học New Zealand thuộc top 100 thế giới về chất lượng đào tạo

Ngoài ra, nhóm ngành kinh tế - kinh doanh vốn là lựa chọn phổ biến nhất của sinh viên Việt Nam khi du học. Với khối ngành này, New Zealand cũng có lợi thế lớn khi có 50% các đại học được xếp vào Top 1% các trường về kinh tế - kinh doanh tốt nhất thế giới, đạt chứng nhận "Ba Vương miện" (Triple Crown) - bộ ba kiểm định danh giá nhất trong lĩnh vực kinh doanh toàn cầu (AMBA, EQUIS, AACSB).

Trong khi đó, với khối ngành kỹ thuật (Engineering), các chương trình kỹ sư của New Zealand được công nhận bởi Washington Accord, cho phép sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, bao gồm Mỹ, Anh, Úc, Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc… Đây là một lợi thế nổi bật với sinh viên muốn phát triển sự nghiệp quốc tế sau khi ra trường.

Đa phần các chương trình học cử nhân của New Zealand chỉ kéo dài 3 năm, tiết kiệm thời gian học. Với NZUA, học sinh Việt Nam không bị giới hạn các lựa chọn ngành học, có thể ứng tuyển tất cả các ngành học khai giảng vào kỳ học tháng 2.2026 ở tất cả 8 trường đại học danh giá của New Zealand.

Tối ưu bằng cấp và cơ hội nghề nghiệp

Ở New Zealand, sinh viên có thể học hai hay nhiều ngành, song bằng, chuyển đổi ngành linh hoạt, và được tạo điều kiện để lựa chọn lộ trình học tối ưu nhất.

Hà An Nguyên, cựu sinh viên Đại học Victoria Wellington, từng hoàn thành ba chuyên ngành chỉ trong 3,5 năm. "Mình luôn muốn làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, nhưng đồng thời cũng rất quan tâm đến con người và các vấn đề xã hội. Việc được linh hoạt lựa chọn nhiều ngành cho phép mình vừa có thể theo đuổi các ngành học thuận lợi tìm việc sau này và phù hợp với thế mạnh của mình là Marketing và Quản trị, vừa tiếp tục đam mê nghiên cứu về xã hội học", An Nguyên cho biết. Ngay khi tốt nghiệp, An Nguyên đã có ngay tấm vé vào làm việc ở KPMG (New Zealand) - một trong bốn tập đoàn tư vấn, kiểm toán hàng đầu trên thế giới.

Hệ thống giáo dục linh hoạt của New Zealand cho phép An Nguyên theo đuổi đam mê, đồng thời hoàn thành ngành học mong muốn

Mặt khác, trong bối cảnh New Zealand đang thiếu hụt lao động trong nhiều lĩnh vực ngành nghề, các cơ hội nghề nghiệp cũng mang đến cơ hội ổn định lâu dài tại nước này. Nguyễn Việt Tường Vi, cựu sinh viên ngành Kỹ thuật Kết cấu (Structural Engineering) tại Đại học Auckland, chia sẻ: "Chương trình học ở New Zealand giúp mình nhanh chóng theo kịp môi trường làm việc thực tế nhờ khối lượng thực hành và thời gian thực tập trong suốt khóa học. Trải nghiệm làm việc bán thời gian tại công ty Envivo đã giúp mình nâng cao kỹ năng chuyên môn, như phân tích và thiết kế 3D - một lợi thế rõ rệt khi mình ứng tuyển vào các công ty quốc tế". Sau tốt nghiệp, Vi nhanh chóng tìm được công việc đầu tay với vị trí Kỹ sư kết cấu cầu đường - cao tốc tại Tập đoàn lớn, rồi nhận được thị thực cư trú chỉ sau 4 tháng đi làm.

Tường Vi nhanh chóng ổn định việc làm nhờ lựa chọn ngành nghề đang có nhu cầu nhân lực cao tại New Zealand

Hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ toàn diện

Là thế hệ chủ nhân đầu tiên của học bổng chính phủ NZUA, ứng viên không chỉ được xướng danh trong chương trình học bổng danh giá, được hỗ trợ tài chính từ học bổng giá trị cao, mà còn được hưởng lợi từ chính sách hiện đang rất ưu ái của chính phủ New Zealand dành cho sinh viên quốc tế.

New Zealand là quốc gia có nhiều chính sách mở đảm bảo quyền lợi học tập lẫn làm việc cho sinh viên quốc tế

Cụ thể, chính phủ New Zealand hiện cho phép sinh viên tốt nghiệp bậc cử nhân được ở lại làm việc 3 năm sau tốt nghiệp, làm thêm 20 giờ/tuần trong thời gian học, và 40 giờ/tuần trong các kỳ nghỉ. Ngoài ra, các trường đại học New Zealand cũng xây dựng hệ thống hỗ trợ sinh viên trong và ngoài khuôn viên trường để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho các sinh viên theo học tại đây.