Vì sao Học tiếng Anh ‘mãi không nói được’?

30/09/2025 08:00 GMT+7

Nhiều người đi làm chia sẻ rằng họ vẫn ‘mắc kẹt’ ở tình trạng nghe được, hiểu được nhưng mỗi khi nói lại luôn cảm thấy bí từ, sợ sai ngữ pháp, sợ phát âm khiến người khác không hiểu. Nguyên nhân không nằm ở khả năng, mà thường do thiếu môi trường thực hành và phương pháp phù hợp với lịch trình bận rộn.

Wall Street English - hệ thống đào tạo Anh ngữ quốc tế với hơn 50 năm kinh nghiệm - giúp người đi làm vượt qua rào cản này, với các đặc điểm nổi bật như:

  • Môi trường 100% tiếng Anh: học viên được thực hành ngay từ buổi đầu, mô phỏng tình huống thực tế như họp, thuyết trình, viết email hay thương lượng.
  • Linh hoạt 24/7: kết hợp học online, tại trung tâm hoặc hybrid hoàn toàn phù hợp với những ai có lịch trình bận rộn.
  • Lộ trình học tiếng Anh rõ ràng với 20 cấp độ theo chuẩn CEFR: đánh giá đầu vào, đặt mục tiêu cụ thể, theo dõi tiến bộ hằng tuần.
  • Đồng hành cá nhân: mỗi học viên có Coach hỗ trợ xây dựng lịch học, nhắc nhở và đưa phản hồi để không bỏ dở giữa chừng.

Với người đi làm, chương trình học chú trọng giao tiếp tại Wall Street English được thiết kế tối ưu từng khoảng thời gian ngắn trong ngày. Nhiều học viên đủ tự tin dẫn dắt cuộc họp bằng tiếng Anh hoặc trình bày trước đối tác quốc tế. Wall Street English là lựa chọn tối ưu để biến tiếng Anh từ ‘nỗi lo’ thành lợi thế cạnh tranh trong sự nghiệp.

Truy cập vào website Wallstreetenglish.edu.vn để biết thêm thông tin chi tiết hoặc gọi vào hotline 1800 646448 để được tư vấn miễn phí.

