Vì sao Hội An quyết định không điều chỉnh lại màu sơn di tích chùa Cầu?

Chiều tối 30.7, ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An (TP.Hội An, Quảng Nam), cho biết sau khi tiếp thu ý kiến từ người dân và du khách, thành phố quyết định xử lý lại màu sơn của chùa Cầu bằng cách điều chỉnh lại màu nhạt hơn so với màu đỏ phía trước và sau chùa Cầu, còn bên hông sẽ sơn lại màu sẫm hơn so với màu trắng hiện tại.

Tuy nhiên, đến nay TP.Hội An có hướng xử lý khác.



Đơn vị thi công xử lý lại vị trí dầm trắng dưới lan can chùa Cầu N.P

"Sau đó, anh em họp và thống nhất màu đỏ là màu gốc chỉ quét vôi nên màu sắc rất nhanh phai và sẽ không điều chỉnh lại màu sơn này nữa, mà vẫn giữ nguyên", ông Ngọc nói.

Ông Ngọc cho hay, trong ngày hôm nay 30.7, đơn vị thi công đã xử lý lại một số chi tiết nhỏ ở đà gỗ và chỗ vị trí dầm trắng dưới lan can chùa Cầu bằng cách quét vôi có nước lót màu trắng để màu sẫm hơn so với màu trắng hiện tại. Còn về màu sắc của chùa Cầu sẽ không có gì thay đổi.

Theo ông Ngọc, giải pháp tổ chức thi công trùng tu di tích chùa Cầu được thực hiện với cách thức mẫu mực, áp dụng đầy đủ các quy trình, giải pháp thi công bài bản, khoa học, phù hợp các quy trình tu bổ, bảo quản các di tích gỗ đã được đánh giá, chắt lọc, đúc kết từ thực tiễn.

Quá trình trùng tu di tích chùa Cầu có sự tham gia của rất nhiều chuyên gia, kiến trúc sư, kỹ sư, khảo cổ học hàng đầu Việt Nam. Ngoài ra, TP.Hội An cũng hợp tác với các chuyên gia Nhật Bản trong chương trình tham vấn.

Nguyên tắc 'không làm giả'

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP.Hội An, cho biết một vấn đề luôn nhận được sự quan tâm của những ai yêu mến di sản kiến trúc nói chung, di tích chùa Cầu nói riêng và cũng là nỗi trăn trở của những người trực tiếp thực hiện dự án: Làm thế nào để chùa Cầu vẫn giữ được nét cổ kính sau lần đại trùng tu này.

Sau khi xử lý, màu đã sẫm hơn so với màu trắng trước đó N.P

Theo đó, màu sắc hoàn thiện sau tu bổ của chùa Cầu được quyết định giữ nguyên màu hiện trạng của tất cả cấu kiện gỗ, bao gồm cả những chi tiết chạm khắc trang trí, hoành phi, liễn đối, không sơn vẽ gì thêm. Cấu kiện thay mới hoặc thành phần gia cố chỉ quét phủ chất bảo quản không màu. Tương tự, phần thân mố, trụ cầu cũng hoàn toàn giữ nguyên, không can thiệp về màu sắc.

Riêng đối với phần tường và chi tiết trang trí trên mái cần phải được phục hồi, bởi hiện trạng gần như đã phai màu hoàn toàn.

Theo ông Sơn, cũng có ý kiến cho rằng nên chọn tông màu, sắc thái sao cho gần nhất với hình ảnh trước khi tu bổ, hoặc làm cho chùa Cầu bớt "mới" đi. Tuy nhiên, điều này lại không phù hợp với quan điểm, nguyên tắc "không làm giả" mà dự án đã đề ra, đặc biệt dẫn đến lo ngại sẽ làm sai lệch yếu tố gốc, gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến kết quả của việc nghiên cứu về sau.

Chùa cầu sau khi trùng tu N.P

Thực tế, màu sắc của hệ trang trí mái chùa Cầu được tu bổ, phục hồi dựa theo màu sắc nguyên trạng của một số vị trí hiện tồn, kết hợp với kết quả nghiên cứu, khảo sát các công trình tín ngưỡng truyền thống tương tự ở Hội An như đề xuất của các chuyên gia qua những lần tham vấn, tọa đàm.



Chủ tịch UBND TP.Hội An khẳng định, việc phục hồi màu sắc, dù thế nào cũng không thể tránh làm cho di tích có phần "mới" ra, nhưng điều quan trọng hơn là đã giữ gìn được tính nguyên gốc, đảm bảo tính nguyên tắc trong tu bổ di tích, phù hợp với bản chất vốn có của di tích.

Như Thanh Niên đã thông tin, diện mạo mới của chùa Cầu sau cuộc đại trùng tu đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Trong đó, nhiều người cho rằng việc trùng tu, đặc biệt màu sơn, đã khiến chùa Cầu "bớt cổ kính", di tích trở nên lạ lẫm so với trước đây. Tuy nhiên, cũng có nhiều người khen công trình sau trùng tu vẫn giữ được vẻ nguyên bản, riêng về "sự cổ kính" thì theo thời gian sẽ lại có màu rêu phong.