Vì sao Huy Khánh không kén vai, biết phim dở mà vẫn nhận?

Tối 23.1, Huy Khánh chính thức giới thiệu đến khán giả web-drama đầu tay mang tên Làng Cù Lần. Trong sản phẩm này, anh kết hợp với Mạc Văn Khoa, Ngọc Phước tạo nên bộ ba hài hước cùng nhau đi tìm kho báu.

Chia sẻ về lý do thực hiện dự án này, Huy Khánh cho biết: "Dù có tốn kém nhưng Khánh vẫn thích và sẽ làm nhiều. Vì mình được làm công việc mà các diễn viên đều muốn và còn được nâng tầm lên, sau này là đạo diễn. Mình cũng muốn tri ân khán giả đã yêu thích mình bao lâu nay và hi vọng sau này họ sẽ được xem phim truyền hình do Khánh làm đạo diễn".

Có thể nói so với dàn diễn viên tham gia phim truyền hình đình đám Dốc tình như Tăng Thanh Hà, Kim Hiền, Bằng Lăng, Bảo Hòa..., Huy Khánh là người hoạt động nghệ thuật bền bỉ nhất, liên tục gần 2 thập niên qua. Những năm gần đây anh vẫn chăm chỉ đi phim nhưng khán giả vẫn chỉ nhớ đến Huy Khánh với vai Thái. Hỏi anh có chạnh lòng không, nam diễn viên bộc bạch: "Để có được một vai diễn đi vào lòng khán giả và để khán giả nhớ đến mình và nhân vật đó sau 20 năm thì Huy Khánh cảm thấy vui mừng và hạnh phúc, có vàng cũng không kiếm được".

Mang thắc mắc rằng người trong nghề cũng nói Huy Khánh không kén vai, tức anh thừa biết có những vai diễn sau này dở mà vẫn nhận, Huy Khánh thẳng thắn: "Huy Khánh không kén vai một phần vì đam mê nghề, muốn được làm nghề và muốn khán giả luôn nhìn thấy mình ở tất cả các nền tảng. Huy Khánh phủ sóng ở truyền hình, điện ảnh, sân khấu, sitcom, game show và cả web-drama... cũng có những vai không hay, nhưng vì công việc và mưu sinh mình phải làm, vì mình đã trót coi đây là nghề tay mặt rồi. Và thật sự ở Việt Nam mà ngồi chờ vai hay vai xịn thì chắc chỉ có trên đầu ngón tay, khán giả sẽ quên mình mất, gia đình phải sống sao. Vì làm nghệ thuật ở Việt Nam thu nhập không cao".





Nam diễn viên Cô dâu đại chiến nói thêm đó cũng là lý do Huy Khánh phải kinh doanh thêm, khi nhìn thấy đàn anh, đàn em kinh doanh mà chạnh lòng. "Sao mà họ giỏi quá, còn mình thì không biết làm gì. Và thế là thử sức ở lĩnh vực mới. Nhưng, không phải nghệ sĩ nào kinh doanh đều giỏi và thành công hết. Huy Khánh nằm trong số người thất bại. Vì nhiều lý do khách quan, dịch bệnh, coi như mình không đúng thời điểm. Chứ khách hàng ở khắp nơi ủng hộ Khánh rất nhiều, đặc biệt là khách hàng ở Rạch Giá. Sau thất bại ở lần kinh doanh trước, cũng đã rút ra nhiều kinh nghiệm, và năm nay lại tiếp tục thử sức tiếp", anh kể.

Gần đây, Huy Khánh còn chăm chỉ diễn kịch và đoạt huy chương bạc ở Liên hoan sân khấu toàn quốc 2021. Anh kể lúc còn đi học ở Trường cao đẳng Sân khấu Điện ảnh, cái được học chính là sân khấu, khi chưa đi phim anh cũng diễn sân khấu trước. Cho đến hôm nay Huy Khánh đã đứng được trên 3 sân khấu lớn tại TP.HCM. Nhưng khi thấy anh diễn sân khấu thì nhiều người lại thắc mắc phải chăng mảng phim không còn "hot" nữa.

"Tại sao mọi người cứ cho là khi không tham gia ở lĩnh vực này nhiều hoặc ít hơn lĩnh vực khác là nghệ sĩ đó hết thời, hết ai mời hay khán giả hết thích mình. Tất cả suy nghĩ đó đều sai. Sân khấu là thánh đường, là nơi để các anh chị lớn làm nghề chân chính, nơi để các em mới ra trường thực tập bản lĩnh của mình và tạo đà cho sự nổi tiếng. Cá nhân Huy Khánh lâu lâu khi bị cảm thấy mình thờ ơ, không tập trung và thậm chí diễn dối hơn, thì sân khấu là nơi để Khánh lấy lại tất cả, vì ở đó không có cơ hội cho sự mất tập dung, diễn lơ là... và sân khấu đã cho Khánh nhiều huy chương giá trị. Khánh từng thi nhiều liên hoan sân khấu và cho đến hôm nay Khánh đã có 3 huy chương bạc, 1 huy chương vàng", Huy Khánh tâm sự.

Về web-drama lần này, anh cho biết dù có tốn kém nhưng vẫn thích và sẽ làm nhiều. "Khánh hy vọng khán giả sẽ đón nhận và cảm thấy vui khi xem trong những ngày tết, dù phim này phải cực hơn vì một tuần chiếu tới 2 tập", anh chia sẻ.