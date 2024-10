Vì sao iPhone 16 Plus không đủ hấp dẫn người dùng?

Thậm chí đã có những ý kiến cho rằng, nếu "ai am hiểu iPhone thì không nên mua Plus". Vậy tại sao iPhone 16 Plus lại không nhận được sự đón nhận của người dùng? Hãy cùng nhìn qua những ưu và nhược điểm có trên sản phẩm này và khám phá liệu nó có đi theo vết xe đổ của mẫu mini hay không.



iPhone 16 Plus gặp khó khi bán ra thị trường ẢNH: REUTERS

Ưu và nhược điểm trên iPhone 16 Plus

iPhone 16 Plus nổi bật với kích thước màn hình 6,7 inch lớn cùng dung lượng pin cao. Tuy nhiên, màn hình này lại không được trang bị tính năng ProMotion hay Always On Display (AOD) như phiên bản Pro Max. Nhờ kích thước màn hình lớn, iPhone 16 Plus đáp ứng được nhu cầu của người dùng ưa chuộng smartphone có màn hình lớn, mặc dù điều này cũng đồng nghĩa với việc yêu cầu về quy trình sản xuất phức tạp hơn. Mặc dù lớn và bền hơn so với iPhone 16, những cải tiến này dường như chưa đủ để thu hút người dùng.

Khi CEO Tim Cook quyết định thay thế mẫu mini bằng Plus, có lẽ ông đã kỳ vọng rằng những ưu điểm nói trên sẽ đủ sức hấp dẫn người tiêu dùng. Tuy nhiên, dữ liệu bán hàng cho thấy iPhone 16 Plus chỉ chiếm 11% tổng doanh số của dòng sản phẩm, một con số đáng thất vọng.

Nhưng khi nói về nhược điểm, quá nhiều điều để nói khiến iPhone 16 Plus không đủ hấp dẫn người dùng. Để rõ hơn, hãy nhìn mục tiêu của ba mẫu iPhone 16 còn lại. Phiên bản tiêu chuẩn hướng đến người hâm mộ muốn trải nghiệm công nghệ mới nhất nhưng hạn chế ngân sách. Phiên bản iPhone 16 Pro thu hút những ai tìm kiếm những nâng cấp mới nhất và hiệu suất cao nhất. Đặc biệt, iPhone 16 Pro Max được xem là biểu tượng cho sự đột phá trên thị trường smartphone.

Ngược lại, iPhone 16 Plus lại không có nhóm người dùng xác định. Mặc dù lớn hơn phiên bản tiêu chuẩn nhưng giá của nó lại cao hơn 3 triệu đồng khiến tỷ lệ giá/hiệu suất không hấp dẫn. Kết quả là, iPhone 16 Plus không phổ biến với cả người dùng mới lẫn cũ.

Cùng bộ nhớ trong 256 GB, giá iPhone 15 Pro Max thậm chí còn rẻ hơn iPhone 16 Plus ẢNH: REUTERS

Màn hình iPhone 16 Plus có một số điểm nhấn như Dynamic Island, nhưng lại bị hạn chế bởi tần số quét 60 Hz gây ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng, đặc biệt khi so sánh với iPhone 16 Pro, vốn sở hữu tần số quét 120 Hz và công nghệ ProMotion mang lại trải nghiệm mượt mà và tiết kiệm điện.

Ở lĩnh vực chụp ảnh, iPhone 16 Plus trang bị camera 48 MP với khả năng zoom quang 2x, nhưng điều này đạt được qua hiệu ứng cắt ảnh từ camera chính mà không phải là ống kính zoom riêng (hỗ trợ 5x) như Pro. Với chênh lệch chỉ 3 triệu đồng, người dùng sẵn sàng nâng cấp lên iPhone 16 Pro có nhiều cải tiến vượt trội hơn.

Xét cho cùng, iPhone 16 Plus không phải là một sản phẩm kém, tuy nhiên vị trí của nó trong dòng sản phẩm iPhone vẫn còn mơ hồ khiến người tiêu dùng khó khăn trong việc lựa chọn. Nếu giá của iPhone 16 Plus được điều chỉnh thấp hơn nữa, chắc chắn sẽ có nhiều người yêu thích sản phẩm này hơn. Dẫu vậy, đối với những ai yêu thích màn hình lớn, iPhone 15 Pro Max ra mắt năm ngoái đang được bán với giá rẻ hơn cũng tương đối phù hợp cho nhiều người.