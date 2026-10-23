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    Vì sao iPhone Duo ra mắt lại thúc đẩy doanh số Galaxy Z Fold8?

    Kiến Văn
    Kiến Văn
    Galaxy Z Fold8 ghi nhận doanh số tăng sau màn ra mắt iPhone Duo nhờ lợi thế giá bán và khả năng mua ngay lập tức.

    Theo PhoneArena, Samsung vừa công bố những con số ấn tượng về doanh số các thiết bị gập mới nhất của công ty, cho thấy xu hướng tăng trưởng của Galaxy Z Fold8 không chỉ diễn ra ở Hàn Quốc mà còn lan rộng ra nhiều thị trường khác, đặc biệt là châu Âu.

    Vì sao iPhone Duo ra mắt lại thúc đẩy doanh số Galaxy Z Fold8? - Ảnh 1.

    Dòng Galaxy Z Fold8 được hưởng lợi nhờ iPhone Duo

    ẢNH: KHƯƠNG NHA

    Cụ thể, doanh số bán hàng của Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Ultra đã tăng 45% trong 9 tuần đầu tiên so với Galaxy Z Fold7. Lượng tìm kiếm trên Google cũng ghi nhận mức tăng 260% tại các thị trường chính ở châu Âu trong tháng 9, với đỉnh điểm là 460% từ ngày 6 đến 12.9.

    Mặc dù Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Ultra không được phát hành cùng thời điểm Galaxy Z Fold7, nhưng phân tích của Samsung tập trung vào 9 tuần đầu tiên kể từ khi các sản phẩm này được ra mắt. Cần lưu ý rằng chỉ có một phiên bản Galaxy Z Fold7, trong khi dòng Galaxy Z Fold8 có hai phiên bản khác nhau và đây có thể là lý do ảnh hưởng đến doanh số ghi nhận.

    Quan trọng hơn, mức tăng trưởng 45% là một thành công đáng kể khi vượt xa những kỳ vọng lạc quan nhất của Samsung. Theo giới phân tích, thay vì gây bất lợi cho Galaxy Z Fold8, sự ra mắt của iPhone Duo trong khoảng thời gian này có thể đã góp phần tăng cường độ nhận diện và doanh số bán hàng của thiết bị.

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    Tại Mỹ, Galaxy Z Fod8 và Z Fold8 Ultra cũng ghi nhận sự tăng trưởng 30% so với Galaxy Z Fold7, cho thấy sản phẩm đang thu hút sự chú ý từ người tiêu dùng ngay cả trong bối cảnh thị trường smartphone đang gặp khó khăn.

    Tuy nhiên, một chi tiết đáng chú ý là thông tin về doanh số của Galaxy Z Flip8 vẫn còn hạn chế. Samsung chỉ đề cập một cách mơ hồ về doanh thu của sản phẩm này, cho thấy đây không phải là dấu hiệu tích cực cho một mẫu điện thoại gập kiểu vỏ sò trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt. Trong khi đó, sức hút của Galaxy Z Fold8 và cả iPhone Duo đang cho thấy thị trường điện thoại gập thực sự có nhiều tiềm năng phát triển.

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