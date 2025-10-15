Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Vì sao khách hàng nên chọn mua nhà tại Van Phuc City

Nguồn: Diamond Sky
Nguồn: Diamond Sky
15/10/2025 08:00 GMT+7

Từ tầm nhìn chiến lược và nỗ lực bền bỉ, Khu đô thị Vạn Phúc (Van Phuc City) đã trở thành một đại đô thị hiện hữu, sầm uất và hoàn chỉnh tại TP.HCM. Nơi đây không chỉ tạo nên chốn an cư đẳng cấp, mà còn khẳng định vị thế khác biệt. Mọi tiêu chuẩn sống từ quy mô, cảnh quan đến tiện ích, đều được đầu tư chỉn chu, mang đến trải nghiệm sống trọn vẹn mỗi ngày...

Vì sao khách hàng nên chọn mua nhà tại Van Phuc City- Ảnh 1.

Van Phuc City quy mô 198ha với 3 mặt giáp sông

Tầm vóc của một đại đô thị - Những điều không nơi nào có được

Khi quỹ đất TP.HCM ngày càng khan hiếm, những dự án có diện tích 10 hecta đã được xem là "khủng" thì riêng Hồ Đại Nhật của Van Phuc City đã rộng đến 16 hecta. Đó không chỉ là con số ấn tượng, mà là minh chứng cho tầm nhìn quy hoạch táo bạo và đẳng cấp hiếm có.

Điều đặc biệt, Van Phuc City có cả The Long Park - công viên ven sông Sài Gòn dài tới 3,4km uốn lượn, nơi cư dân có thể dạo bộ, đạp xe hay ngắm hoàng hôn mỗi chiều.

Không dừng lại ở đó, Kênh Sông Trăng dài 2km là một trong những công trình cảnh quan độc đáo tại TP.HCM. Đôi bờ kênh được phủ kín cây xanh, lối dạo bộ, clubhouse, sân chơi và quán cafe, tạo nên trục sinh thái xuyên tâm, nơi cư dân có thể tản bộ mỗi chiều, hít thở bầu không khí trong lành giữa lòng phố thị.

Vì sao khách hàng nên chọn mua nhà tại Van Phuc City- Ảnh 2.

60% diện tích tại Van Phuc City dành cho mảng xanh và mặt nước

Trên tổng diện tích 198 hecta, Van Phuc City được ví như một thành phố thu nhỏ với hơn 60% diện tích được dành cho mảng xanh, mặt nước và tiện ích cộng đồng.

Không chỉ về quy mô, mức độ hoàn thiện tiện ích của Van Phuc City cũng vượt trội. Van Phuc City sở hữu tất cả ngay trong lòng khu đô thị: Trường Quốc tế Emasi, Bệnh viện Quốc tế Vạn Phúc City, trung tâm thương mại tại Diamond Sky quy mô 30.000m2, bến du thuyền, phố thương mại, khu vui chơi trẻ em… Tất cả đều được quy hoạch bài bản và vận hành đồng bộ.

Vì sao khách hàng nên chọn mua nhà tại Van Phuc City- Ảnh 3.

Bến du thuyền Marina Royal tại Van Phuc City

Sống ở Van Phuc City, cư dân không cần phải "đi tìm" chất lượng sống, bởi mọi điều tốt đẹp nhất đã nằm trong tầm tay. Tất cả tạo nên một không gian sống "có một không hai" - nơi quy mô không chỉ để phô diễn, mà để mang lại chất sống trọn vẹn cho mỗi cư dân.

Giá trị khác biệt - Khi đẳng cấp được đo bằng thời gian và tầm nhìn

Van Phuc City hiện hữu với hạ tầng hoàn chỉnh, cảnh quan xanh mát và cộng đồng cư dân văn minh, tạo nên diện mạo của một đô thị sống động và đáng sống.

Với hơn 10.000 cư dân sinh sống và 3.000 doanh nghiệp đang hoạt động, Van Phuc City không chỉ là nơi ở mà đã trở thành một cộng đồng thịnh vượng, nơi mỗi cư dân đều góp phần tạo nên giá trị văn minh và đẳng cấp riêng biệt.

Nếu các dự án nhỏ lẻ thường bị chia cắt bởi quy hoạch manh mún, thiếu liên kết và giá trị tăng trưởng ngắn hạn, thì Van Phuc City lại sở hữu hệ sinh thái phát triển bền vững, tạo nên giá trị kép: sống tinh hoa - đầu tư vững vàng.

Vì sao khách hàng nên chọn mua nhà tại Van Phuc City- Ảnh 4.

Van Phuc City nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 13

Từ vị trí chiến lược trên Quốc lộ 13, trục kết nối trung tâm TP.HCM, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Bình Dương (cũ) - Van Phuc City không chỉ thuận tiện di chuyển mà còn nằm trong vùng phát triển năng động bậc nhất khu Đông.

Hạ tầng đang được mở rộng, giao thương ngày càng sôi động, khiến giá trị bất động sản tại đây không ngừng gia tăng theo thời gian.

Có thể nói, Van Phuc City mang đến một phong cách sống, một biểu tượng của sự đủ đầy và thịnh vượng. Đặc biệt, Van Phuc City đã có giấy phép xây dựng, giúp khách hàng yên tâm khi an cư và đầu tư.

Một khu đô thị không cần phô trương, bởi chính quy mô, cảnh quan và môi trường trong lành đã nói lên tất cả. Ở Van Phuc City, mỗi ngôi nhà không chỉ là tài sản, mà là niềm tự hào. Niềm tự hào được sống trong một không gian đẳng cấp, đồng bộ, xanh mát và phát triển bền vững theo thời gian.

Van Phuc City - Khu đô thị đáng sống bậc nhật TP.HCM

● Hotline: 1800 6363

● Website: https://khudothivanphuc.com.vn/

● Fanpage: https://www.facebook.com/VanPhucCity.Offical

