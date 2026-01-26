Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn cần biết

Vì sao khách hàng tin chọn Vân Khánh Silver Gems

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
26/01/2026 10:50 GMT+7

Trong thị trường trang sức bạc ngày càng đa dạng, Vân Khánh Silver Gems tại Hồng Ngự, Đồng Tháp đã tạo dựng được niềm tin vững chắc từ khách hàng nhờ sự minh bạch, chất lượng và tâm huyết từ người đứng đầu.

Sự tin tưởng của khách hàng dành cho Vân Khánh Silver Gems bắt nguồn từ cam kết về chất lượng sản phẩm được kiểm chứng rõ ràng. Thương hiệu do chị Lâm Nguyễn Minh Thư cùng anh Đặng Hoàn Hảo sáng lập, kế thừa từ truyền thống với hơn hai thập kỷ, luôn đặt uy tín và tính minh bạch lên hàng đầu. Mỗi sản phẩm bạc trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt bằng công nghệ quang phổ hiện đại, đảm bảo độ tinh khiết và khả năng chống oxy hóa bền vững.

Vì sao khách hàng tin chọn Vân Khánh Silver Gems- Ảnh 1.

Bên cạnh đó, yếu tố con người đóng vai trò quan trọng trong hành trình xây dựng niềm tin - Chị Thư, sinh năm 2002, lớn lên trong môi trường nghề chế tác truyền thống, hiểu rõ giá trị và dành thời gian để thấu hiểu nhu cầu từng khách hàng.

Chế độ hậu mãi rõ ràng, quy trình tư vấn tận tình và sự gần gũi trong cách tiếp cận đã giúp Vân Khánh Silver Gems không chỉ bán sản phẩm mà còn xây dựng cộng đồng khách hàng trung thành. Tinh thần đổi mới hiện đại đã tạo nên một thương hiệu đáng tin cậy, nơi khách hàng tìm thấy cả chất lượng lẫn tâm huyết.

Vân Khánh Silver Gems:

  • Địa chỉ: Số 21-23, đường Nguyễn Trãi, phường Hồng Ngự, Đồng Tháp
  • SĐT 0846 970 666
  • Mail: haodh@vankhanhjewelry.com
  • Website: vankhanhjewelry.com.vn
  • Facebook: www.facebook.com/tiemvangvankhanh1


Khám phá thêm chủ đề

Vân Khánh Silver Gems khách hàng tin chọn trang sức bạc sản phẩm được kiểm chứng rõ ràng
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
