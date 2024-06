Vì sao khách Trung Quốc ít đi du lịch nước ngoài?

Theo khảo sát vừa được công bố gần đây của hãng tư vấn Oliver Wyman (Mỹ), chỉ có 14% gia đình thu nhập cao tại Trung Quốc đã đi du lịch nước ngoài trong năm ngoái dự định tiếp tục đi nữa trong năm 2024. Đó là những gia đình tại đại lục có thu nhập ít nhất 30.000 nhân dân tệ mỗi tháng (khoảng 105 triệu/tháng).



CNBC dẫn khảo sát cho biết lý do hàng đầu khiến du khách Trung Quốc ưa chuộng điểm đến trong nước là vì có nhiều lựa chọn, tiếp đến là vì đi ra nước ngoài quá tốn kém.

Chi phí trung bình cho một người trong một chuyến tại Trung Quốc đại lục là chưa đến 1.000 nhân dân tệ (3,5 triệu đồng), trong khi đi sang Hồng Kông hay Nhật Bản tốn đến nhiều ngàn nhân dân tệ, theo hãng tư vấn.

Người dân chụp ảnh tại một điểm thu hút khách du lịch tại Bắc Kinh hồi tháng 10.2023 REUTERS

Điểm sáng của nền kinh tế

Du lịch địa phương đã trở thành điểm sáng trong việc phục hồi kinh tế tại Trung Quốc sau đại dịch Covid-19. Website đặt chuyến Trip.com cho biết trong năm 2023, lượng đặt chuyến đến các điểm đến vùng quê tại Trung Quốc tăng 2,6 lần so với trước đại dịch. Các chuyến du lịch quốc tế giảm nhẹ so với mức năm 2019. Trong kỳ nghỉ lễ 5 ngày đầu tháng 5, số chuyến du lịch nội địa và doanh thu đều tăng lên so với trước đại dịch, theo các số liệu chính thức.

Hãng tin Bloomberg ngày 3.6 dẫn một báo cáo của Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới (WTTC) và hãng phân tích Oxford Economics dự báo doanh thu từ khách du lịch nội địa tại Trung Quốc dự kiến đạt mức kỷ lục 6.790 tỉ nhân dân tệ (938 tỉ USD) trong năm 2024, cao hơn 11% so với năm 2019.

Du khách Trung Quốc tạo ra nguồn thu lớn cho ngành du lịch toàn cầu. Năm 2019, khách du lịch Trung Quốc thực hiện 170 triệu chuyến đi ra nước ngoài và chi gần 248 tỉ USD, chiếm 14% tổng chi tiêu du lịch toàn cầu, theo WTTC. Tuy nhiên, thời gian xin visa (thị thực) kéo dài và việc các chuyến bay quốc tế ngày càng đắt đỏ đã khiến du khách Trung Quốc chuyển sang đi du lịch gần nhà hơn, đến những thành phố nổi tiếng về ẩm thực đường phố hoặc những thị trấn nhỏ để tránh đám đông.

Một khu mua sắm tại Thượng Hải trong dịp lễ hồi tháng 9.2023 REUTERS

Tại Trung Quốc đại lục, nhiều thành phố nhỏ như Dương Châu, Lạc Dương, Tần Hoàng Đảo, Quế Lâm hay Truy Bác là những nơi có số lượng đặt tour tăng trưởng nhanh nhất trong kỳ nghỉ vào tháng 5, theo Oliver Wyman.

Không rõ xu hướng du khách tìm đến những điểm ít phát triển tại Trung Quốc sẽ kéo dài bao lâu nhưng tác động ngắn hạn đối với một số địa phương được cho là lớn.

Tại khu tự trị Choang Quảng Tây, nơi có thị trấn Quế Lâm với những ngọn núi đá vôi nổi tiếng, doanh thu du lịch trong quý 1 năm nay của cả vùng tăng gần 24% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 258,18 tỉ nhân dân tệ. Giới chức địa phương cho biết việc chính quyền hỗ trợ cho hoạt động biểu diễn nghệ thuật đã giúp tạo nguồn thu 48,3 triệu nhân dân tệ từ việc bán vé tham quan cho 230.000 người, kích thích khoảng 460 triệu nhân dân tệ trong hoạt động kinh tế.

Tại thành phố Nam Kinh cách đó 2 giờ rưỡi đi máy bay, lượng du khách trong quý 1 là gần 1,3 triệu lượt, tạo nguồn thu 19,2 triệu nhân dân tệ, gấp đôi năm 2019.

Các địa phương quảng bá hình ảnh

Theo CNBC, chính quyền địa phương ngoài các thành phố lớn của Trung Quốc đang đẩy mạnh nỗ lực thu hút du khách, chủ yếu thông qua mạng xã hội. Các quan chức Quảng Tây trong tháng 5 cho biết những video quảng bá du lịch trên ứng dụng mạng xã hội như Douyin (phiên bản tại Trung Quốc của TikTok) và Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư) đã đạt hàng triệu lượt xem.

Nhiều du khách cũng đổ xô đến thị trấn Truy Bác ở tỉnh Sơn Đông sau khi trào lưu thịt xiên nướng địa phương trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội vào năm ngoái. Tương tự, 3 triệu du khách đã đến thành phố Cáp Nhĩ Tân trong dịp năm mới âm lịch để chiêm ngưỡng lễ hội băng đăng và các phong tục độc đáo phương bắc vốn nổi tiếng trên mạng xã hội trước đó. Các chương trình truyền hình chuyên về đặc sắc của các vùng miền cũng giúp thúc đẩy du lịch.

Khách du lịch tại một đoạn của Vạn lý trường thành ở Bắc Kinh trong dịp lễ hồi tháng 10.2023 REUTERS

Bà Ashley Dudarenok, người sáng lập hãng tư vấn số ChoZan tại Trung Quốc bình luận: "Họ cố gắng trở nên nổi tiếng, họ cố gắng giới thiệu cộng đồng, di sản văn hóa của họ và đưa hết lên mạng. Ngay khi bạn trở nên nổi tiếng, bạn sẽ lập tức có hàng ngàn du khách gõ cửa".

Theo bà Dudarenok, các chương trình truyền hình cũng là phương tiện thu hút du khách mạnh trong khi ẩm thực luôn là lý do quan trọng nhất đối với khách du lịch nội địa. Bên cạnh đó, Trung Quốc có mạng lưới tàu cao tốc và đường bay rộng khắp, giúp du khách dễ dàng đến thăm các thị trấn nhỏ.

Trip.com cho biết trong quý 1, lượng đặt vé máy bay trong nước tăng 30% so với cùng kỳ năm trước và du khách giờ chú trọng hơn đến việc "thỏa mãn về cảm xúc". "Các nỗ lực tăng cường quảng bá tại nhiều tỉnh đã mang lại hiệu quả trong việc khuyến khích du khách khám phá những điểm đến đa dạng", theo Trip.com.

Hãng tư vấn Oliver Wyman cho rằng xu hướng chuộng đi tour nội địa của người Trung Quốc khiến cho khả năng hồi phục của du lịch quốc tế bằng mức năm 2019 chỉ có thể xảy ra vào cuối năm 2025, chậm hơn nửa năm so với dự báo trước đó. Về lâu dài, bà Dudarenok cho rằng các điểm đến quốc tế cần nâng cấp trải nghiệm và dịch vụ lữ hành để thu hút du khách Trung Quốc.