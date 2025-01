Vì sao không nên tắt router Wi-Fi khi về quê ăn tết?

Có hai lý do chính khiến người dùng nghĩ đến việc tắt router: lo ngại về việc người khác có thể truy cập trái phép vào mạng Wi-Fi và cần tiết kiệm điện. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu, mức tiêu thụ năng lượng của router Wi-Fi là rất thấp, do đó việc tắt router hầu như không ảnh hưởng đến hóa đơn điện. Cụ thể, nếu tắt router cùng với các thiết bị khác như TV và bộ giải mã truyền hình, người dùng chỉ tiết kiệm khoảng 1 triệu đồng mỗi năm, tương đương chưa đến 3.000 đồng mỗi ngày.

Rất nhiều thiết bị điện tử quan trọng trong gia đình phụ thuộc vào router Wi-Fi để hoạt động ẢNH: XDA

Số tiền này không phải là quá cao so với nhiều nhà, trong khi hậu quả của việc tắt router Wi-Fi lại có thể cao hơn nhiều. Lý do là vì khi router Wi-Fi bị ngắt, người dùng sẽ không thể truy cập vào các thiết bị từ xa như camera an ninh, đèn thông minh hay hệ thống lưu trữ NAS. Điều này có thể gây khó khăn đối với những ai muốn sao lưu ảnh hoặc kiểm tra camera an ninh trong thời gian rời khỏi nhà, đặc biệt những dịp tết. Hơn nữa khi trở về nhà, router sẽ cần thời gian để khởi động lại, có thể gây bất tiện khi cần kết nối vào mạng internet.

Trong trường hợp lo ngại người khác truy cập trái phép vào Wi-Fi, người dùng nên dành thời gian cấu hình lại router Wi-Fi của mình. Việc này không chỉ giúp ngăn chặn truy cập trái phép trong thời gian xa nhà mà còn bảo vệ mạng của ngôi nhà trong suốt cả năm. Người dùng cần thay đổi tên người dùng, mật khẩu cấu hình và tên mạng Wi-Fi, vì tên mặc định thường dễ bị tìm thấy trên internet. Ngoài ra, việc sử dụng mật khẩu an toàn và chọn các giao thức bảo mật như WPA3 hoặc WPA2 là rất quan trọng.

Bằng cách dành thời gian cấu hình mạng không dây theo các điểm trên, người dùng sẽ không phải lo lắng về việc ai đó truy cập vào mạng Wi-Fi khi không có ở nhà.

Sử dụng router thông minh

Thay vì ngắt router, người dùng có thể xem xét việc nâng cấp lên router thông minh. Những thiết bị này thường đi kèm với các tính năng bảo mật tiên tiến cho phép người dùng theo dõi và kiểm soát truy cập vào mạng từ xa thông qua ứng dụng di động. Điều này không chỉ giúp bảo vệ mạng Wi-Fi mà còn cho phép người dùng dễ dàng quản lý các thiết bị kết nối ngay cả khi họ đang đi vắng.

Các router Wi-Fi thông minh sẽ giúp giải quyết tốt hơn vấn đề bảo mật ẢNH: REUTERS

Bằng cách sử dụng router thông minh, người dùng có thể thiết lập các quy tắc truy cập, nhận thông báo khi có thiết bị lạ kết nối và thậm chí tắt kết nối của những thiết bị không mong muốn mà không cần phải ngắt toàn bộ router. Điều này giúp duy trì kết nối internet cho các thiết bị quan trọng như camera an ninh và hệ thống tự động hóa nhà thông minh, đồng thời vẫn đảm bảo an toàn cho mạng.

Tóm lại, nếu router đã được cấu hình đúng cách, người dùng không cần phải lo lắng về việc truy cập trái phép trong thời gian xa nhà vào những ngày đầu năm mới. Hơn nữa, khoản tiết kiệm từ việc tắt router là không đáng kể so với những bất tiện mà nó có thể gây ra. Việc đầu tư vào router thông minh có thể là một giải pháp hiệu quả hơn, giúp người dùng vừa bảo vệ mạng, vừa duy trì kết nối với các thiết bị quan trọng.