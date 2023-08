Vì sao Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động bị tê liệt?

Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động nằm trong quần thể di sản Tràng An. Tại khu du lịch này hiện có hơn 600 chiếc đò do người dân tự bỏ tiền đóng và chở khách du lịch tham quan. Du khách khi tham quan bằng đò phải mua vé do Công ty TNHH Đầu tư - thương mại - dịch vụ Tràng An tổ chức bán. Tiền vé thời gian qua đang triển khai thu đối với chở khách người Việt Nam là 630.000 đồng/chuyến (chở 4 du khách); trong đó, trả cho người chở đò là 150.000 đồng/chuyến, còn lại 480.000 đồng doanh nghiệp thu; đối với chở du khách nước ngoài giá vé 390.000 đồng/chuyến (chở 2 du khách), trong đó trả cho người chở đò 150.000 đồng/chuyến, doanh nghiệp thu 240.000 đồng/chuyến.