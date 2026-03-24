Vì sao lãnh đạo đặc khu Phú Quý đề xuất tăng phụ cấp?

Ngày 24.3, ông Lê Hồng Lợi, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý, cho biết địa phương vừa gửi văn bản đến Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, kiến nghị nâng mức phụ cấp khu vực từ 0,3 lên 0,7 và phụ cấp đặc biệt từ 30% lên 50%.

Theo Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý, đảo nằm cách đất liền 56 hải lý (khoảng 120 km), với hơn 32.000 dân, giao thông hoàn toàn phụ thuộc vào đường biển. Khi thời tiết xấu, tàu tuyến Phan Thiết - Phú Quý phải ngưng hoạt động, khiến đảo có thể bị cô lập nhiều ngày, thậm chí hàng tuần. Trong các tình huống khẩn cấp, người dân buộc phải thuê trực thăng với chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi ca (từng diễn ra).

Không chỉ khó khăn về địa lý, áp lực kinh tế tại đặc khu Phú Quý cũng rất lớn. Giá hàng hóa, dịch vụ cao hơn đất liền từ 30 - 50% do chi phí vận chuyển, trong khi thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào khai thác hải sản - ngành nghề kinh tế đang có dấu hiệu suy giảm.

Trụ sở UBND đặc khu Phú Quý ẢNH: QUẾ HÀ

UBND đặc khu Phú Quý cho rằng mức phụ cấp hiện hành chưa tương xứng với điều kiện thực tế.

So sánh với các địa phương khác, lãnh đạo đặc khu Phú Quý cho biết đặc khu Lý Sơn (cách đất liền 15 hải lý) đang hưởng phụ cấp khu vực 0,7; còn Phú Quốc (cách Hà Tiên 45 km, cách Rạch Giá 120 km), nơi có điều kiện kinh tế phát triển mạnh, cũng ở mức 0,5.

"Điều kiện tại đặc khu Phú Quý khắc nghiệt hơn, đời sống cũng nhiều khó khăn hơn, nhưng mức phụ cấp hiện vẫn thấp. Điều này có thể dẫn đến mất cân đối nguồn nhân lực, đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được tăng cường từ đất liền", ông Lê Hồng Lợi nói.

Từ thực tế trên, UBND đặc khu Phú Quý kiến nghị Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng để đề xuất Bộ Nội vụ điều chỉnh chính sách: nâng phụ cấp khu vực từ 0,3 lên 0,7 và phụ cấp đặc biệt từ 30% lên 50% cho lực lượng công tác tại đảo.

Lãnh đạo đặc khu Phú Quý kỳ vọng nếu được điều chỉnh kịp thời, chính sách này sẽ bảo đảm tương xứng với điều kiện sống, góp phần giữ chân và tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang yên tâm công tác lâu dài trên đảo, đặc biệt là lực lượng tăng cường từ đất liền.