Văn hóa
Góc ký họa:

Vì sao Lý Thường Kiệt không được thờ tại Võ Thánh Miếu?

Lam Yên
Lam Yên
14/12/2025 07:45 GMT+7

Võ Thánh Miếu (TP.Huế) gần 200 năm tuổi là nơi duy nhất ở VN tôn vinh các nhân vật kiệt xuất về quân sự, nhưng danh tướng Lý Thường Kiệt lại không được thờ.

Nằm bên bờ sông Hương, nếu như Văn Thánh Miếu thờ "thánh văn" (Khổng Tử, các tiến sĩ văn) thì Võ Thánh Miếu (thường gọi Võ Miếu) thờ "thánh võ" (Khương Tử Nha, các võ trạng nguyên).

Vì sao Lý Thường Kiệt không được thờ tại Võ Thánh Miếu?- Ảnh 1.

Võ Miếu là nơi duy nhất ở VN tôn vinh các nhân vật kiệt xuất về quân sự - ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Năm 1835, vua Minh Mạng cho xây dựng Võ Miếu, tổ chức thi võ, lập bia công thần võ tướng nhằm đề cao tầm quan trọng của võ bị trong việc bảo vệ đất nước. Ngoài Khương Tử Nha, Võ Miếu thờ 11 võ tướng Trung Hoa như: Quản Trọng, Hàn Tín, Nhạc Phi… Các võ tướng Việt được thờ gồm: Trần Hưng Đạo (thời Trần), Lê Khôi (thời Lê sơ) cùng 4 danh tướng thời Nguyễn gồm: Nguyễn Hữu Dật, Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Văn Trương, Tôn Thất Hội.Có điều bất ngờ là vua Minh Mạng do theo tư tưởng Nho giáo nên tuy thừa nhận Lý Thường Kiệt "ưu việt võ lược" nhưng lại là… hoạn quan nên "bị loại".

Vì sao Lý Thường Kiệt không được thờ tại Võ Thánh Miếu?- Ảnh 2.

Thời Tự Đức còn có bia An Tây (nay đã thất lạc) khắc tên những dũng tướng có công dẹp yên biên giới Tây Nam, trong đó có Nguyễn Tri Phương - ký họa của KTS Linh Hoàng

Vì sao Lý Thường Kiệt không được thờ tại Võ Thánh Miếu?- Ảnh 3.

Bình phong trước miếu chính - ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Một trong những nét độc đáo của Võ Miếu là hệ thống bia đá ghi công trạng võ thần và khắc tên võ trạng nguyên. Trước sân có 3 tấm bia "Võ Công" (thời Minh Mạng), bia giữa khắc bài ca ngợi công đức võ thần, bia 2 bên khắc tên và công trạng của các danh tướng thời Nguyễn. Đáng chú ý là tướng Tôn Thất Bật sau này đã bị đục tên khỏi bia đá vì bị kết tội mưu phản (hiện trên tấm bia tại đây còn lưu dấu). Ngoài ra, Võ Miếu còn có 2 tấm bia "Võ trạng nguyên" (thời vua Tự Đức) lưu danh những võ quan đậu cao (như cách Văn Miếu vinh danh tiến sĩ văn) trong các khoa thi năm 1865, 1868 và 1869.

Vì sao Lý Thường Kiệt không được thờ tại Võ Thánh Miếu?- Ảnh 4.

Sau nhiều năm hoang tàn, năm 2025, một nhà bia được dựng lên, 5 tấm bia cổ được quy tụ vào nhà bia để tránh mưa nắng - ký họa của KTS Thắng Ngô

Theo Tạp chí Đông Nam Á, Võ Miếu có ngôi miếu chính gồm nhà Tiền tế (5 gian) và Chính đường (3 gian 2 chái). Trước sân, hai bên là 2 dãy nhà 5 gian (Tả vu và Hữu vu) đối xứng qua trục thần đạo chính giữa. Ban đầu, Võ Miếu có La thành (tường thành thấp) bao bọc. Qua biến động thời cuộc, kiến trúc gốc gần như mất hoàn toàn, Võ Miếu thành nơi hoang tàn. 

Vì sao Lý Thường Kiệt không được thờ tại Võ Thánh Miếu?- Ảnh 5.

Lối vào khu vực chính - ký họa của họa sĩ Trần Bình Minh

Vì sao Lý Thường Kiệt không được thờ tại Võ Thánh Miếu?- Ảnh 6.

Văn Miếu (trái) và Võ Miếu (phái) trên tranh vẽ năm 1845 - Tranh tư liệu trên Tạp chí Đông Nam Á

Vì sao Lý Thường Kiệt không được thờ tại Võ Thánh Miếu?- Ảnh 7.

Trước đây, phía ngoài ngôi miếu chính có căn nhà 3 gian làm nơi giết thịt để tế lễ - ký họa của KTS Linh Hoàng

Mới đây, ngôi miếu chính đã được gia cố lại. Cổng vào và một nhà bia được dựng lên, 5 tấm bia cổ được quy tụ vào nhà bia để tránh mưa nắng.


Khám phá thêm chủ đề

Võ Thánh miếu di tích lịch sử Huế danh tướng Việt Nam văn hóa thờ cúng Lý thường kiệt
