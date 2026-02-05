Vì sao Lý Tử Thất giảm tần suất video đồng quê?

Lý Tử Thất sở hữu hàng trăm triệu người hâm mộ trên các nền tảng nội dung từ trong lẫn ngoài nước ẢNH: WEIBO NV

Tập trung lan tỏa giá trị di sản truyền thống

Sự điều chỉnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Trên Weibo, nền tảng mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc, Lý Tử Thất thẳng thắn chia sẻ rằng cô không muốn tiếp tục lặp lại chính mình. Theo cô, việc sản xuất video theo guồng quay đều đặn từng giúp xây dựng tên tuổi, nhưng cũng dễ đẩy người sáng tạo vào vòng xoáy cạn kiệt cảm hứng. "Tôi muốn dành thời gian cho những giá trị bền vững hơn", cô viết, đồng thời nhấn mạnh mong muốn tập trung vào việc bảo tồn và lan tỏa di sản văn hóa phi vật thể.

Trong các cuộc phỏng vấn với Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), đặc biệt là chương trình trò chuyện của MC Lỗ Kiện, Lý Tử Thất tiếp tục chia sẻ về định hướng mới. Cô cho biết quãng thời gian vướng vào tranh chấp pháp lý kéo dài với công ty quản lý cũ đã khiến bản thân nhìn lại nhiều ưu tiên trong cuộc sống. Thay vì chạy theo hình ảnh một "nhãn hiệu thương mại" gắn với hàng triệu lượt xem, cô mong muốn trở thành một người kể chuyện về văn hóa truyền thống, nơi mỗi video không chỉ để xem mà còn để lưu giữ.

Thực tế, sự thay đổi của Lý Tử Thất diễn ra trong bối cảnh xu hướng video đồng quê tại Trung Quốc không còn giữ được sức hút bùng nổ như giai đoạn trước. Các trang tin giải trí lớn như Sina, 163 hay Sohu đều ghi nhận sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ lớp nhà sáng tạo mới. Những gương mặt như Lý Bảo Quốc hay nhiều TikToker theo xu hướng làm clip đồng quê khác liên tục xuất hiện với phong cách linh hoạt, tốc độ sản xuất nhanh và khả năng bắt trend tốt hơn. Điều này khiến không gian dành cho các video mang tính trình diễn chậm rãi, cầu kỳ trở nên chật hẹp hơn.

Nhiều khán giả mong Lý Tử Thất trở lại với những video về cuộc sống đồng quê ẢNH: WEIBO NV

Lý Tử Thất chuyển hướng có tính toán

Theo phân tích của Sohu, trong khi thị hiếu khán giả ngày càng phân mảnh, việc duy trì mô hình sản xuất công phu như Lý Tử Thất từng làm đòi hỏi chi phí lớn và áp lực không nhỏ. Việc giảm tần suất, vì thế, không chỉ là lựa chọn cá nhân mà còn phản ánh sự thích ứng với bối cảnh mới của thị trường nội dung số.

Ở góc nhìn rộng hơn, South China Morning Post (SCMP) đánh giá Lý Tử Thất vẫn là một trong những biểu tượng hiếm hoi của văn hóa Trung Quốc trên nền tảng số toàn cầu. Những video về ẩm thực, nông nghiệp và thủ công truyền thống của cô từng góp phần quảng bá hình ảnh Trung Quốc theo cách mềm mại, gần gũi, tác động tích cực đến du lịch và nhận thức văn hóa quốc tế. Tuy nhiên, SCMP cũng chỉ ra rằng sau hơn ba năm vắng bóng, môi trường sáng tạo nội dung đã thay đổi quá nhanh, buộc Lý Tử Thất phải đối mặt với những thách thức mới nếu muốn giữ được sức ảnh hưởng lâu dài.

Phản ứng của khán giả trước sự "chậm lại" này nhìn chung khá đa chiều. Một bộ phận người hâm mộ bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng việc đầu tư chiều sâu và bảo tồn giá trị văn hóa quan trọng hơn việc ra video đều đặn. Trong khi đó, không ít ý kiến khác cho rằng sự thưa vắng nội dung mới khiến sức nóng của cái tên Lý Tử Thất khó duy trì như trước.

Dù vậy, từ những chia sẻ công khai của chính Lý Tử Thất, có thể thấy lựa chọn giảm tần suất không xuất phát từ sự thoái lui, mà là bước chuyển hướng có tính toán. Thay vì đứng giữa guồng quay cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế sáng tạo, cô chọn đi chậm hơn, tập trung vào những câu chuyện văn hóa có giá trị lâu dài.

Trong bối cảnh nội dung số ngày càng ngắn, nhanh và dễ bị lãng quên, hướng đi của Lý Tử Thất đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm: liệu sự bền bỉ với chiều sâu văn hóa có còn chỗ đứng? Câu trả lời có thể chưa rõ ràng, nhưng với Lý Tử Thất, việc giảm tần suất video dường như là cách để giữ lại điều cốt lõi đã làm nên tên tuổi của cô từ những ngày đầu.