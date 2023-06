Vì sao metro Nhổn - ga Hà Nội đội vốn thêm 1.900 tỉ, kéo dài tiến độ?

Thủ tướng vừa nhất trí với đề xuất của UBND TP.Hà Nội về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án metro Nhổn - ga Hà Nội từ năm 2009 - 2027. Tổng đầu tư dự án hơn 34.800 tỉ đồng, tăng thêm hơn 1.900 tỉ đồng.



Hình ảnh đoàn tàu Nhổn - ga Hà Nội chạy thử nghiệm MRB

Trước đó, trong tờ trình gửi Thủ tướng về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án metro Nhổn - ga Hà Nội, UBND TP.Hà Nội đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ 2009 - 2022 thành 2009 - 2027, kéo dài thêm 5 năm (chưa bao gồm thời gian bảo hành 24 tháng). Trong đó, đưa vào khai thác, vận hành đoạn trên cao vào năm 2023; khai thác, vận hành toàn tuyến năm 2027.

Lý giải về việc chậm tiến độ, TP.Hà Nội cho biết có hàng loạt nguyên nhân chính. Trong đó, 4 nguyên nhân chủ quan là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của thành phố đối với dự án chưa sát sao, quyết liệt; chậm trễ, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công; năng lực thực hiện dự án của chủ đầu tư (Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội) và sự phối hợp giữa tư vấn chủ đầu tư và các sở, ngành liên quan còn nhiều hạn chế, yếu kém; năng lực của Tổng công ty xây dựng Hà Nội (nhà thầu thực hiện gói thầu CP05) hạn chế.

Các nguyên nhân khách quan gồm: các vướng mắc liên quan đến sự khác biệt giữa quy định của hợp đồng FIDIC và pháp luật Việt Nam hiện hành; vướng mắc quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức, đơn giá, thiết bị chuyên ngành đường sắt đô thị; cơ chế, chính sách và quy định về giải phóng mặt bằng phức tạp; ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 …

Về nguyên nhân khiến tổng mức đầu tư phải điều chỉnh từ 32.910 tỉ đồng lên hơn 34.800 tỉ đồng, theo UBND TP.Hà Nội, có một phần do sự biến động của tỷ giá quy đổi trong quá trình thanh toán khối lượng thực hiện dự án; do điều chỉnh khối lượng công việc hợp đồng; do chậm trễ tiến độ dẫn đến gia hạn thời gian thực hiện các gói thầu và bổ sung chi phí; bổ sung các công việc còn thiếu do không lường trước được (chi phí pháp lý, trọng tài kinh tế…); do thay đổi chính sách và các quy định của nhà nước liên quan đến việc xác định và quản lý chi phí giải phóng mặt bằng, bảo hiểm…

Dự án metro Nhổn - ga Hà Nội dài 12,5 km, đi qua 8 ga trên cao và 4 ga ngầm; trong đó, đoạn trên cao (Nhổn - Cầu Giấy) dài 8,5 km và đoạn đi ngầm (Cầu Giấy - ga Hà Nội) dài 4 km. Dự án được khởi công năm 2009, dự kiến hoàn thành năm 2015 nhưng đã phải điều chỉnh tiến độ 4 lần.

Tính đến hết tháng 4 vừa qua, tiến độ tổng thể chung của dự án metro Nhổn - ga Hà Nội đạt 76,5%, trong đó đoạn trên cao đạt 99%, đoạn ngầm bao gồm 4 ga ngầm và 4 km đường hầm đạt 33%.