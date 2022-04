Vì sao MV của Sơn Tùng M-TP gây phẫn nộ ?

Lượt xem "khủng"

Cụ thể, chỉ sau 6 giờ đăng tải, MV There's No One At All đã nhanh chóng leo lên top 1 trending trong danh mục âm nhạc thịnh hành. Sản phẩm âm nhạc mới toanh của ca sĩ quê Thái Bình này đã có gần 3,8 triệu lượt xem. Một con số vô cùng đáng tự hào, và là ước mơ của bất kỳ nghệ sĩ nào.

Tuy nhiên, nếu như ở những sản phẩm âm nhạc trước đây của Sơn Tùng M-TP phần lớn nhận được những bình luận tích cực, thì trong lần trở lại đường đua âm nhạc này, Sơn Tùng M-TP bị "ném đá" rất nhiều.

Bên cạnh những bình luận khen giai điệu bắt tai, phát âm tiếng anh chuẩn, có sự đầu tư chỉnh chu... thì xuất hiện vô số ý kiến cho rằng giới trẻ, đặc biệt là sinh viên, học sinh, không nên xem MV này. "Không xem, không chia sẻ MV này", "Một MV dở tệ"... những bình luận với nội dung tương tự xuất hiện rất nhiều trên YouTube và mạng xã hội Facebook.

Tại sao cổ xúy cho hành động tiêu cực?

Vì sao có luồng ý kiến như vậy? Câu trả lời nằm ở nội dung của MV. Trong MV, There's No One At All, Sơn Tùng M-TP là một chàng trai có tuổi thơ khốn khó. Anh là đứa trẻ mồ côi, lớn lên từ cô nhi viện. Vì không nhận được tình yêu thương từ gia đình, anh "đổi tính đổi nết" và theo thời gian đã trở thành một kẻ lêu lổng, hay quậy phá, gây rối. Thế nên anh thường bị người khác đuổi bắt, đánh đập không thương tiếc. Và sau những ngột ngạt phải chịu đựng, kết thúc MV là cảnh anh tự kết liễu đời mình bằng cách nhảy lầu.





Nguyễn Phương Anh, SV Trường ĐH Tôn Đức Thắng, nói: "Suốt thời gian qua có hiện tượng một bộ phận học sinh, sinh viên bị trầm cảm, gặp bế tắc trong cuộc sống, học tập, đã tìm đến cái chết gây xôn xao dư luận. Thì nay trong MV There's No One At All lại có cảnh tương tự. Thật là tệ hại. Chẳng lẽ khi cảm thấy cô đơn, lạc lõng thì lại tìm đến cái chết? Đây là cách cổ xúy cho hành động tiêu cực".

Trần Thị Thùy Ngân, HS lớp 12 Trường THPT Vạn Tường (Quảng Ngãi), nói: "Với một ca sĩ được thần tượng rất nhiều như Sơn Tùng M-TP thì có sức ảnh hưởng rất lớn đến giới trẻ. Đã có nhiều vụ người trẻ giải thoát bằng cách tự tử xảy ra, tại sao lại thực hiện một MV có hình ảnh dại dột như thế. Tôi là một người hâm mộ Sơn Tùng M-TP nhưng tôi không thích MV này".

Vũ Thanh Phương (25 tuổi, hot facebooker ở Hà Nội), chia sẻ: "Với tôi, tôi "không thích" câu chuyện trong MV There's No One At All của Sơn Tùng M-TP, nhất là trong bối cảnh liên tiếp xảy ra các vụ học sinh, sinh viên tự tử. Nếu người trẻ nào xem được và "bắt chước" hành động của nhân vật trong MV thì rất đáng lo ngại. Rất phẫn nộ với MV này của Sơn Tùng M-TP".

Và nhiều ý kiến cũng phẫn nộ và chỉ trích, bởi thời gian qua xã hội chứng kiến rất nhiều vụ tự tử của thanh thiếu niên. Trong khi vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu, thì thật sự quan ngại lối suy nghĩ và cổ suý cho khán giả tư tưởng như vậy của Sơn Tùng MT-P. Nhiều người đã đề xuất việc cần phản ánh vấn đề này lên những cơ quan có thẩm quyền để chấn chỉnh tư tưởng với Sơn Tùng M-TP nói riêng và giới ca sĩ nói chung khi thực hiện MV cần hướng đến những điều tích cực, những thông điệp sống ý nghĩa...

Cũng có những ý kiến "hiến kế", cho rằng There's No One At All của Sơn Tùng M-TP cần cắt bỏ phân cảnh gây sốc (nhảy lầu). Đồng thời thay đổi cái kết cho nhân vật, nhân vật có cách xử lý tích cực hơn thì MV chắc chắn sẽ được "điểm cộng" nhiều hơn.