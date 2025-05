Vì sao nam giới dễ tử vong hơn do hội chứng trái tim tan vỡ?

Điều đáng chú ý là dù phụ nữ có tỷ lệ mắc hội chứng trái tim tan vỡ cao hơn nam giới, nhưng nguy cơ tử vong khi mắc bệnh của nam giới lại cao hơn phụ nữ, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Nam giới có nguy cơ tử vong khi mắc hội chứng trái tim tan vỡ cao hơn phụ nữ ẢNH MINH HỌA: AI

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Journal of the American College of Cardiology cho thấy nam giới khi mắc hội chứng này có tỷ lệ tử vong trong bệnh viện có cao gấp 3 lần so với nữ giới. Do đó, nam giới không được chủ quan với các triệu chứng bệnh.

Hội chứng trái tim tan vỡ thường bị nhầm với cơn đau tim cấp tính do các triệu chứng rất giống nhau. Theo trung tâm y tế phi lợi nhuận Cleveland Clinic (Mỹ), những biểu hiện điển hình của hội chứng này gồm đau tức ngực đột ngột, khó thở, đánh trống ngực, ngất xỉu, choáng váng hay tụt huyết áp.

Tuy nhiên, khác với cơn nhồi máu cơ tim thực sự, vốn do động mạch vành bị tắc nghẽn, thì hội chứng trái tim tan vỡ không có hiện tượng tắc nghẽn mạch máu rõ ràng. Thay vào đó, phần dưới của tim, thường là thất trái, tạm thời phình ra và mất khả năng co bóp hiệu quả. Tình trạng này có thể hồi phục hoàn toàn nếu được điều trị kịp thời. Tuy nhiên, ở nam giới, nguy cơ biến chứng nặng và tử vong lại cao hơn phụ nữ.

Ngoài ra, các nghiên cứu cũng cho thấy nam giới thường xuất hiện triệu chứng trễ hơn. Không may đó cũng là lúc bệnh trở nên nghiêm trọng. Bên cạnh đó, nam giới cũng ít có xu hướng đi khám ngay khi có biểu hiện, dẫn đến bỏ qua các dấu hiệu ban đầu. Nguy cơ biến chứng sẽ tăng cao nếu người bệnh cũng mắc các bệnh nền như tiểu đường, suy thận, bệnh mạch vành cao hơn.

Hội chứng trái tim tan vỡ và ảnh hưởng đến nam giới trong tình yêu và cuộc sống

Hội chứng trái tim tan vỡ thường được khởi phát bằng căng thẳng cảm xúc dữ dội hoặc sang chấn tâm lý. Những trường hợp này có thể kể đến gồm mất người thân đột ngột, ly hôn, chia tay, phát hiện bệnh nặng, căng thẳng nghề nghiệp cực độ, gặp tai nạn hoặc chứng kiến tai nạn kinh hoàng.

Khi nghi ngờ các triệu chứng mình là vấn đề về tim hay hội chứng trái tim tan vỡ, người mắc cần gọi cấp cứu ngay lập tức hoặc nhờ người khác đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Người bệnh cũng cần thông báo cho bác sĩ những cú sốc tinh thần mình vừa trải qua, theo Healthline.