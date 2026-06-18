Vì sao nên chọn ĐH Duy Tân là nguyện vọng 1?

Dấu ấn toàn cầu từ các xếp hạng quốc tế nổi bật

Đại học (ĐH) Duy Tân hiện đã vươn lên vị trí cao trong các bảng xếp hạng quốc tế uy tín: Xếp hạng 482 ĐH tốt nhất thế giới theo QS World University Rankings 2026; Top 600+ ĐH tốt nhất thế giới theo Times Higher Education 2026; Top 100+ ĐH tốt nhất châu Á theo QS Asian University Rankings 2026; Top 300 ĐH tốt nhất toàn cầu theo U.S. News & World Report 2025-2026; Xếp thứ 1 các ĐH Việt Nam (thứ 969 thế giới) theo CWUR năm 2025; Xếp thứ 1 các ĐH Việt Nam (thứ 459 thế giới) theo URAP năm 2025; ĐH thứ 2 tại VN đạt kiểm định ABET (Mỹ) với số lượng chương trình được kiểm định nhiều nhất là 6 chương trình: Công nghệ/Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật mạng, Hệ thống thông tin quản lý, Điện - Điện tử, Công nghệ kỹ thuật xây dựng và công nghệ thực phẩm; ĐH đầu tiên của Việt Nam đạt kiểm định UN Tourism TedQual (nguyên là UNWTO.TedQual của Liên Hiệp Quốc) cho khối ngành Du lịch và khách sạn/Nhà hàng quốc tế.

Xếp hạng Ngành nghề theo QS World University Rankings 2026: Quản trị du lịch và giải trí: vị trí 41 thế giới (đơn vị tiên phong của Việt Nam có xếp hạng ngành nghề vào Top 50 thế giới); Khoa học máy tính & hệ thống thông tin: vị trí 144 thế giới; Kiến trúc và môi trường xây dựng: Top 101-150; Khoa học môi trường: vị trí 146 thế giới; Kỹ thuật điện và điện tử: Top 251-300 thế giới; Vật lý và thiên văn học: Top 251-300 thế giới; Dược và dược lý: Top 301-350 thế giới; Khoa học vật liệu: Top 301-350 thế giới; Kỹ thuật cơ khí: Top 301-350 thế giới; Kinh tế học và kinh tế lượng: Top 451-500 thế giới; Y: Top 551-600 thế giới

Xếp hạng ngành nghề theo Times Higher Education (THE) năm 2026: Khoa học vật lý: Top 251-300 thế giới; Kỹ thuật: Top 301-400 thế giới; Khoa học sự sống: Top 301-400 thế giới; Y tế sức khỏe: Top 401-500 thế giới; Khoa học xã hội: Top 401-500 thế giới; Khoa học máy tính: Top 501-600 thế giới; Kinh doanh và kinh tế: Top 601-800 thế giới

Đa dạng hóa chương trình đào tạo trong nước và quốc tế

ĐH Duy Tân tự hào mang đến một hệ thống đào tạo đa dạng và toàn diện, bao gồm: 10 ngành tiến sĩ, 16 ngành thạc sĩ, 56 ngành ĐH với hơn 100 chuyên ngành khác nhau.

Ngoài ra, ĐH Duy Tân đặc biệt chú trọng phát triển: 9 chuyên ngành thuộc chương trình tài năng (HP), và 13 chương trình tiên tiến và quốc tế hợp tác với 5 trường đại hàng đầu tại Mỹ, bao gồm: ĐH Carnegie Mellon, ĐH Bang Pennsylvania, ĐH Bang California ở Fullerton, Cal Poly ở San Luis Obispo, và ĐH Purdue.

Bên cạnh đó, ĐH Duy Tân còn triển khai các chương trình du học tại chỗ lấy bằng của ĐH Troy (Mỹ) ở các ngành: Khoa học máy tính, Quản trị kinh doanh, Quản trị du lịch khách sạn.

Ngoài các chương trình chính quy, trường còn mở rộng đào tạo với các hệ văn bằng 2, liên thông chính quy, và đào tạo trực tuyến (eUniversity), mang đến cơ hội học tập linh hoạt và phù hợp với mọi đối tượng người học.

Hợp tác quốc tế, tích hợp AI vào chương trình đào tạo

ĐH Duy Tân không ngừng mở rộng hợp tác với các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm nâng cao hiệu quả đầu ra. Hiện tại có hơn 1.600 doanh nghiệp tất cả đều sẵn sàng đồng hành cùng nhà trường đào tạo các kỹ sư và chuyên gia chất lượng cao, trong đó có những ông lớn như: Samsung, Hyundai, Datum, Microsoft, LG, Vietravel, Saigon Tourist, Intercontinental…

Mới đây nhất, ĐH Duy Tân đã ký kết chiến lược về AI với nhiều tập đoàn công nghệ Trung Quốc, cụ thể với: Alibaba Cloud; Chengdu Minto Technology; UBTech; KMAX…

Bằng cách tích hợp AI vào mọi lĩnh vực từ du lịch, ngôn ngữ đến quản trị, dịch vụ và y tế, nhà trường không chỉ đào tạo sinh viên “biết” về công nghệ mà còn tạo khả năng “thích ứng” và “đồng sáng tạo” với các đối tác trong và ngoài nước.

ĐH Duy Tân thực hiện chuỗi Ký kết Hợp tác Chiến lược về AI tại Trung Quốc

Cơ sở đào tạo và thực hành hiện đại hàng đầu miền Trung

ĐH Duy Tân sở hữu 6 cơ sở đào tạo tọa lạc tại trung tâm TP.Đà Nẵng với hệ thống trang thiết bị và cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất khu vực miền Trung ở đa dạng các ngành nghề.

Kết quả đào tạo của ĐH Duy Tân được xã hội và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao, thể hiện qua tỷ lệ 95% sinh viên có việc làm trong vòng 6 tháng sau tốt nghiệp. Đặc biệt, nhà trường vẫn đang đặt mục tiêu 100% sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp, và hiện nay, nhiều ngành học đã đạt được tỷ lệ này, bao gồm: Công nghệ thông tin; Xây dựng; Kiến trúc; Môi trường, và Công nghệ thực phẩm.

Trong mùa tuyển sinh năm 2026, ĐH Duy Tân sẽ trao tặng gần 2.000 suất học bổng với tổng trị giá lên đến hơn 65 tỉ đồng. ĐH Duy Tân chắc chắn là lựa chọn đúng đắn cho các bạn đang tìm kiếm “ngôi nhà mới” cho quãng đời học đại học của mình, chắc chắn xứng đáng là “nguyện vọng 1” trong chọn lựa của các bạn.

Chương trình đào tạo chất lượng cùng hệ thống cơ sở vật chất hoàn chỉnh cho từng chuyên ngành ngay tại trường

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