Vì sao nên chọn ĐH Duy Tân là nguyện vọng 1 (NV1)?

Với những dấu ấn nổi bật trong kiểm định chất lượng và xếp hạng quốc tế, ĐH Duy Tân không chỉ là nơi bảo chứng cho chất lượng đào tạo cao mà còn là nền tảng vững chắc giúp các thế hệ sinh viên tự tin hội nhập và nắm bắt cơ hội nghề nghiệp toàn cầu.

Chọn ĐH Duy Tân là nguyện vọng 1

Dấu ấn toàn cầu từ các xếp hạng quốc tế nổi bật

ĐH Duy Tân hiện đã vươn lên vị trí cao trong các bảng xếp hạng quốc tế uy tín:

Xếp hạng 482 ĐH tốt nhất thế giới theo QS World University Rankings 2026

Top 600+ ĐH tốt nhất thế giới theo Times Higher Education 2026



Top 100+ ĐH tốt nhất châu Á theo QS Asian University Rankings 2026



Top 300 ĐH tốt nhất toàn cầu theo U.S. News & World Report 2025 - 2026

Xếp thứ 1 các ĐH Việt Nam (thứ 969 thế giới) theo CWUR năm 2025

Xếp thứ 1 các ĐH Việt Nam (thứ 459 thế giới) theo URAP năm 2025

Đại học thứ 2 tại Việt Nam đạt kiểm định ABET (Mỹ) với số lượng chương trình được kiểm định nhiều nhất là 6 chương trình: Công nghệ/Kỹ thuật Phần mềm, Kỹ thuật Mạng, Hệ thống Thông tin Quản lý, Điện - Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng và Công nghệ Thực phẩm

Đại học đầu tiên của Việt Nam đạt kiểm định UN Tourism TedQual (nguyên là UNWTO.TedQual của Liên Hợp Quốc) cho khối ngành Du lịch và Khách sạn/Nhà hàng Quốc tế

ĐH Duy Tân xếp vị trí 482 ĐH tốt nhất thế giới năm 2026 theo QS World Rankings

Xếp hạng ngành nghề theo QS World University Rankings 2026:

Quản trị Du lịch và Giải trí: Vị trí 41 thế giới (đơn vị tiên phong của Việt Nam có xếp hạng ngành nghề vào Top 50 thế giới)

Khoa học Máy tính & Hệ thống thông tin: Vị trí 144 thế giới

Kiến trúc & Môi trường xây dựng: Top 101 - 150

Khoa học Môi trường: Vị trí 146 thế giới

Kỹ thuật Điện và Điện tử: Top 251 - 300 thế giới

Vật lý và Thiên văn học: Top 251 - 300 thế giới

Dược và Dược lý: Top 301 - 350 thế giới

Khoa học Vật liệu: Top 301 - 350 thế giới

Kỹ thuật Cơ khí: Top 301 - 350 thế giới

Kinh tế học và Kinh tế lượng: Top 451 - 500 thế giới

Y: Top 551 - 600 thế giới

Xếp hạng ngành nghề theo Times Higher Education (THE) năm 2026:

Khoa học Vật lý: Top 251 - 300 thế giới

Kỹ thuật: Top 301 - 400 thế giới

Khoa học Sự sống: Top 301 - 400 thế giới

Y tế Sức khỏe: Top 401 - 500 thế giới

Khoa học Xã hội: Top 401 - 500 thế giới

Khoa học Máy tính: Top 501 - 600 thế giới

Kinh doanh và Kinh tế: Top 601 - 800 thế giới

Đa dạng hóa chương trình đào tạo trong nước và quốc tế

ĐH Duy Tân tự hào mang đến một hệ thống đào tạo đa dạng và toàn diện, bao gồm:

10 ngành tiến sĩ

16 ngành thạc sĩ

56 ngành đại học với hơn 100 chuyên ngành khác nhau

Samsung triển khai nhiều khóa đào tạo về AI, Big Data và IoT cho sinh viên DTU

Ngoài ra, ĐH Duy Tân đặc biệt chú trọng phát triển:

9 chuyên ngành thuộc Chương trình Tài năng (HP)

13 Chương trình Tiên tiến & Quốc tế hợp tác với 5 trường đại học hàng đầu tại Mỹ, bao gồm: ĐH Carnegie Mellon, ĐH Bang Pennsylvania, ĐH Bang California ở Fullerton, Cal Poly ở San Luis Obispo và ĐH Purdue.

Bên cạnh đó, ĐH Duy Tân còn triển khai các chương trình Du học tại chỗ lấy bằng của ĐH Troy (Mỹ) ở các ngành:

Khoa học Máy tính

Quản trị Kinh doanh

Quản trị Du lịch Khách sạn

Ngoài các chương trình chính quy, trường còn mở rộng đào tạo với các hệ văn bằng 2, liên thông chính quy và đào tạo trực tuyến (eUniversity), mang đến cơ hội học tập linh hoạt và phù hợp với mọi đối tượng người học.

Hợp tác quốc tế, tích hợp AI vào chương trình đào tạo

ĐH Duy Tân không ngừng mở rộng hợp tác với các Tập đoàn, công ty và doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm nâng cao hiệu quả đầu ra. Hiện tại có hơn 1.600 doanh nghiệp tất cả đều sẵn sàng đồng hành cùng nhà trường đào tạo các kỹ sư và chuyên gia chất lượng cao, trong đó có những ông lớn như: Samsung, Hyundai, Datum, Microsoft, LG, Vietravel, Saigon Tourist, Intercontinental…

ĐH Duy Tân thực hiện chuỗi Ký kết hợp tác chiến lược về AI tại Trung Quốc

Mới đây nhất, ĐH Duy Tân đã ký kết chiến lược về AI với nhiều Tập đoàn công nghệ Trung Quốc, cụ thể:

Với Alibaba Cloud: Gắn kết đào tạo AI với hạ tầng điện toán đám mây thực tế.

Với Chengdu Minto Technology: Xây dựng phòng thí nghiệm chung AI Agents và phát triển các hệ thống AI Agents hỗ trợ giảng dạy và quản trị đại học.

Với UBTech: Phát triển hệ sinh thái AI - Robotics, đưa trí tuệ nhân tạo từ lý thuyết vào các không gian thực hành tích hợp có robot tương tác.

Với KMAX: ĐH Duy Tân chuyển giao các sản phẩm ứng dụng và mô phỏng 3D trong Y học, Giáo dục, Du lịch và Dịch vụ Hàng không vào hệ sinh thái Thực tại ảo phục vụ đào tạo của Công ty KMAX.

Bằng cách tích hợp AI vào mọi lĩnh vực từ Du lịch, Ngôn ngữ đến Quản trị, Dịch vụ và Y tế, nhà trường không chỉ đào tạo sinh viên "biết" về công nghệ mà còn tạo khả năng "thích ứng" và "đồng sáng tạo" với các đối tác trong và ngoài nước.

Cơ sở đào tạo và thực hành hiện đại hàng đầu miền Trung

ĐH Duy Tân sở hữu 6 cơ sở đào tạo tọa lạc tại trung tâm thành phố Đà Nẵng, được trang bị hệ thống trang thiết bị và cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất khu vực miền Trung ở đa dạng các ngành nghề:

Hệ thống công nghệ thông tin : Hơn 2.000 máy tính (trong đó có hơn 250 laptop), 244 máy chiếu và 156 camera góc rộng phục vụ giảng dạy và học tập.

: Hơn 2.000 máy tính (trong đó có hơn 250 laptop), 244 máy chiếu và 156 camera góc rộng phục vụ giảng dạy và học tập. Các phòng vẽ Mỹ thuật và Kỹ thuật : Hỗ trợ sinh viên các ngành kỹ thuật, Kiến trúc, Xây dựng, Thiết kế Đồ họa, Truyền thông Đa phương tiện,...

: Hỗ trợ sinh viên các ngành kỹ thuật, Kiến trúc, Xây dựng, Thiết kế Đồ họa, Truyền thông Đa phương tiện,... Phòng Thực hành Kế toán Ảo /ERP (SAP) : Mô phỏng môi trường làm việc thực tế tại doanh nghiệp cho các sinh viên ngành Kế toán và Quản trị (SV Duy Tân đã vô địch thế giới trong năm 2025 ở Kỳ thi SAP ERPsim).

: Mô phỏng môi trường làm việc thực tế tại doanh nghiệp cho các sinh viên ngành Kế toán và Quản trị (SV Duy Tân đã vô địch thế giới trong năm 2025 ở Kỳ thi SAP ERPsim). Phòng Thực hành Mạng (CCNA/CCNP) và Phòng Chiến tranh Thông tin : Đào tạo chuyên sâu về Mạng máy tính và An ninh Mạng.

: Đào tạo chuyên sâu về Mạng máy tính và An ninh Mạng. Phòng Thực hành Viễn thông : Trang bị các thiết bị hiện đại phục vụ nghiên cứu và thực hành viễn thông có dây và không dây.

: Trang bị các thiết bị hiện đại phục vụ nghiên cứu và thực hành viễn thông có dây và không dây. 5 Phòng Thực hành Điện - Điện tử : Phục vụ đào tạo các ngành Kỹ thuật Điện, Điện tử, Điều khiển và Tự động hóa.

: Phục vụ đào tạo các ngành Kỹ thuật Điện, Điện tử, Điều khiển và Tự động hóa. Hệ sinh thái khách sạn thực hành, trung tâm hội nghị, quán cà phê,…: Phục vụ đào tạo khối ngành Du lịch.

Cơ sở vật chất hoàn chỉnh và đa dạng cho từng chuyên ngành Du lịch ngay tại trường

5 Phòng thí nghiệm lý - hóa - sinh : Hỗ trợ nghiên cứu và thực hành Khoa học Cơ bản cho sinh viên.

: Hỗ trợ nghiên cứu và thực hành Khoa học Cơ bản cho sinh viên. 5 Phòng thực hành xây dựng : Trang bị đầy đủ dụng cụ và thiết bị phục vụ đào tạo các Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Cầu đường.

: Trang bị đầy đủ dụng cụ và thiết bị phục vụ đào tạo các Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Cầu đường. Phòng thí nghiệm thủy lực: Phục vụ nghiên cứu và thực hành trong lĩnh vực kỹ thuật Thủy lực.

Sinh viên khối Khoa học Sức khỏe được học tập trong hệ thống phòng thực hành hiện đại

3 Phòng Thực hành Nha khoa và Răng miệng : Trang bị đầy đủ các thiết bị nha khoa hiện đại với các hệ mô phỏng thực hành Nha khoa, X-quang Răng Miệng, Chụp và Dựng Mô hình 3D Nha khoa tự động,…

: Trang bị đầy đủ các thiết bị nha khoa hiện đại với các hệ mô phỏng thực hành Nha khoa, X-quang Răng Miệng, Chụp và Dựng Mô hình 3D Nha khoa tự động,… Trung tâm Mô phỏng Y tế (MedSIM) : Với các phòng thực hành Nội - Ngoại - Sản - Nhi, Giải phẫu, Điều dưỡng, Cấp cứu,... (bao gồm cả sản phẩm mô phỏng 3D về Giải phẫu học của ĐH Duy Tân từng đạt giải Nhất Nhân tài Đất Việt) giúp sinh viên Y khoa rèn luyện đa dạng các kỹ năng thực tế.

: Với các phòng thực hành Nội - Ngoại - Sản - Nhi, Giải phẫu, Điều dưỡng, Cấp cứu,... (bao gồm cả sản phẩm mô phỏng 3D về Giải phẫu học của ĐH Duy Tân từng đạt giải Nhất Nhân tài Đất Việt) giúp sinh viên Y khoa rèn luyện đa dạng các kỹ năng thực tế. 3 Phòng Thí nghiệm Điều dưỡng : Mô phỏng môi trường bệnh viện, hỗ trợ đào tạo điều dưỡng viên chuyên nghiệp, được tài trợ bởi các công ty đối tác đến từ Nhật Bản như Suganuma, HA,…

: Mô phỏng môi trường bệnh viện, hỗ trợ đào tạo điều dưỡng viên chuyên nghiệp, được tài trợ bởi các công ty đối tác đến từ Nhật Bản như Suganuma, HA,… 10 Phòng Thí nghiệm Dược : Trang bị hiện đại phục vụ nghiên cứu và thực hành Dược khoa và Dược lý, bao gồm cả không gian thực hành mô phỏng quầy thuốc bán lẻ.

: Trang bị hiện đại phục vụ nghiên cứu và thực hành Dược khoa và Dược lý, bao gồm cả không gian thực hành mô phỏng quầy thuốc bán lẻ. Phòng Thí nghiệm Y sinh và Vi sinh : Hỗ trợ nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực Y học, Sinh học và Xét nghiệm Sinh - Hóa.

: Hỗ trợ nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực Y học, Sinh học và Xét nghiệm Sinh - Hóa. 2 Phòng STEM và FAB Lab: Không gian sáng tạo, học tập và khởi nghiệp dành cho các học sinh THPT và sinh viên đại học có đam mê công nghệ và chế tạo.

Phòng STEM và FAB Lab ở DTU

8 Phòng Thực hành Cơ khí, Ôtô, Điều khiển tự động : Phục vụ đào tạo các kỹ thuật Ôtô, Cơ khí và Tự động hóa với giá trị đầu tư lên đến hơn 30 tỉ đồng.

: Phục vụ đào tạo các kỹ thuật Ôtô, Cơ khí và Tự động hóa với giá trị đầu tư lên đến hơn 30 tỉ đồng. 2 Phòng Thực hành Thiết kế Thời trang : Hỗ trợ sinh viên ngành Thiết kế Thời trang phát triển đầy đủ các kỹ năng thiết kế, may mặc và sáng tạo.

: Hỗ trợ sinh viên ngành Thiết kế Thời trang phát triển đầy đủ các kỹ năng thiết kế, may mặc và sáng tạo. 3 Thư viện: Với hàng chục ngàn đầu sách thật và hàng trăm ngàn đầu sách điện tử, đáp ứng tốt nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên và giảng viên.

Hệ sinh thái hoàn chỉnh hỗ trợ đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Ôtô

Trên 95% sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp với lương khởi điểm top cao

Kết quả đào tạo của ĐH Duy Tân được xã hội và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao, thể hiện qua tỷ lệ 95% sinh viên có việc làm trong vòng 6 tháng sau tốt nghiệp. Đặc biệt, nhà trường vẫn đang đặt mục tiêu 100% sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp, và hiện nay, nhiều ngành học đã đạt được tỷ lệ này, bao gồm:

Công nghệ Thông tin

Xây dựng

Kiến trúc

Môi trường

Công nghệ Thực phẩm

ĐH Duy Tân - Mở lối tương lai với hàng ngàn học bổng giá trị

Trong mùa tuyển sinh năm 2026, ĐH Duy Tân sẽ trao tặng gần 2.000 suất học bổng với tổng trị giá lên đến hơn 65 tỉ đồng. Đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của các bạn học sinh mà còn là nguồn động lực lớn để các bạn tiếp tục phấn đấu khi vào môi trường đại học. ĐH Duy Tân chắc chắn là lựa chọn đúng đắn cho các bạn đang tìm kiếm "ngôi nhà mới" cho quãng đời học đại học của mình, chắc chắn xứng đáng là "nguyện vọng 1" trong chọn lựa của các bạn.

Mọi thông tin về tuyển sinh, vui lòng xem tại: https://tuyensinh.duytan.edu.vn