Vì sao nên chủ động bổ sung vitamin K2 trong 1.000 ngày đầu đời của trẻ?

Đây cũng là nội dung được các chuyên gia thảo luận, chia sẻ tại Hội thảo khoa học "Vai trò của vitamin K2 với phát triển hệ xương ở trẻ em trong 1.000 ngày đầu đời" do Bộ môn Nhi, Trường Y, Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức ngày 17.7.

Tham dự hội thảo khoa học có PGS-TS-BS Phùng Nguyễn Thế Nguyên, Hiệu trưởng Trường Y, Trưởng bộ môn Nhi, Đại học Y Dược TP.HCM.

Lần lượt từ trái sang phải là bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Quốc Tưởng, PGS-TS-BS Phùng Nguyễn Thế Nguyên và tiến sĩ - bác sĩ Lê Phạm Thu Hà ẢNH: BAN TỔ CHỨC

Vitamin K2 giúp "định hướng" canxi đến đúng mô xương

Chia sẻ tại hội thảo, bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Quốc Tưởng cho biết ở trẻ em, tốc độ phát triển hệ xương diễn ra rất mạnh trong 1.000 ngày đầu đời. Nồng độ osteocalcin chưa hoạt hóa (ucOC) ở trẻ cao hơn khoảng 6 - 10 lần so với người lớn. Điều này đồng nghĩa với việc nhu cầu vitamin K2 để hoạt hóa osteocalcin cũng cao hơn đáng kể so với lượng vitamin K2 được cung cấp từ chế độ ăn thông thường.

"Canxi trực tiếp tham gia vào quá trình cốt hóa xương và phát triển chiều cao. Tuy nhiên, để canxi phát huy hiệu quả, cần có sự phối hợp của vitamin D3 và vitamin K2. Vitamin D3 đưa canxi từ ruột vào máu, trong khi vitamin K2 giúp vận chuyển và định hướng canxi đến đúng mô xương, từ đó tạo nền tảng cho hệ xương", bác sĩ Hoàng Quốc Tưởng phân tích cơ chế.

Tiến sĩ - bác sĩ Lê Phạm Thu Hà, giảng viên Bộ môn Nhi, Trường Y, Đại học Y Dược TP.HCM cũng cho biết, nếu chỉ bổ sung vitamin D3 mà thiếu vitamin K2 có thể dẫn đến tình trạng "có canxi nhưng xương vẫn đói", bởi canxi không được đưa đến mô xương một cách tối ưu.

Theo TS-BS Lê Phạm Thu Hà, việc hiểu đúng về vitamin K2 sẽ góp phần hoàn thiện chiến lược chăm sóc sức khỏe xương cho trẻ, đặc biệt trong giai đoạn nền tảng của 1.000 ngày đầu đời hình thành nền tảng hệ xương.

Tiến sĩ - bác sĩ Lê Phạm Thu Hà cho biết bổ sung vitamin D3 mà thiếu vitamin K2 có thể dẫn đến tình trạng có canxi nhưng xương vẫn đói ẢNH: BAN TỔ CHỨC

Chủ động bổ sung vitamin K2 có độ tinh khiết cao

Về việc bổ sung vitamin K2 cho trẻ, bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Quốc Tưởng cho biết hiện nay, trên cơ sở lâm sàng, trẻ có thể được bổ sung vitamin K2 với liều an toàn từ 45 - 90 mcg/ngày. Khi lựa chọn sản phẩm, phụ huynh nên ưu tiên vitamin K2 dạng MK-7 có độ tinh khiết cao, bởi độ tinh khiết càng lớn thì hiệu quả sinh học càng tốt.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Quốc Tưởng trình bày tại hội thảo ẢNH: BAN TỔ CHỨC

"Không chỉ nhìn vào nhãn sản phẩm, cha mẹ cần lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, minh bạch và được sản xuất bởi các đơn vị dược phẩm uy tín để đảm bảo chất lượng", bác sĩ khuyến cáo.

Bên cạnh đó, bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Quốc Tưởng cho biết tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi tại Việt Nam vẫn là vấn đề đáng quan tâm. Theo các số liệu thống kê gần đây, hiện có khoảng 1,8 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi, tương đương cứ 5 trẻ thì có 1 trẻ gặp tình trạng này.

Theo bác sĩ, điều này cho thấy việc phòng ngừa và can thiệp sớm nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi vẫn là thách thức không chỉ đối với ngành y tế mà còn đối với các bậc phụ huynh.

Bác sĩ Hoàng Quốc Tưởng nhận định: "Cha mẹ nên chủ động quan tâm tình trạng sức khỏe của trẻ, bổ sung canxi, D3, vitamin K2… từ những ngày đầu thay vì để đến khi trẻ có dấu hiệu thiếu hụt, đặc biệt là nhóm trẻ bú mẹ hoàn toàn, sinh non, sinh mổ…".

Toàn cảnh hội thảo khoa học do Bộ môn Nhi, Trường Y, Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức ẢNH: BAN TỔ CHỨC

Hội thảo thu hút hàng trăm khách mời tham dự và trao đổi thông tin, cập nhật kiến thức liên tục ẢNH: BAN TỔ CHỨC

Phát biểu kết thúc hội thảo, PGS-TS-BS Phùng Nguyễn Thế Nguyên, Chủ nhiệm Bộ môn Nhi, Trường Y, Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, hội thảo góp phần cung cấp thông tin chính xác, dựa trên bằng chứng khoa học và hướng tới mục tiêu bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn phát triển quan trọng đầu đời.