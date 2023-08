Vì sao nên lựa chọn bất động sản tại Dĩ An

Dĩ An tập trung nguồn lực để đạt đô thị loại I vào 2025

Với quyết tâm đạt đô thị loại I trực thuộc Trung ương vào năm 2025. Để đạt được mục tiêu này Dĩ An phải đạt các chỉ tiêu quy mô dân số đạt 1 triệu người trở lên; mật độ dân số nội thành đạt 12.000 người/km². Đô thị trực thuộc tỉnh đạt 500.000 người trở lên và có mật độ dân số nội thành tối thiểu 10.000 người/km². Để cán mốc các chỉ tiêu trên, TP.Dĩ An đã và đang tập trung nguồn lực để phát triển hạ tầng giao thông, thu hút đầu tư, quy hoạch đô thị, phát triển kinh tế xã hội đồng bộ.

(TP.Dĩ An. Nguồn: Internet)

Sở hữu các tuyến đường huyết mạch kết nối giao thông - giao thương liên vùng như quốc lộ 1A, quốc lộ 1K và đặc biệt là đại lộ Phạm Văn Đồng kết nối với thành phố Thủ Đức và TP.HCM. Hàng loạt các tuyến đường tại các phường đều được quy hoạch nâng cấp và mở rộng.

Trong tương lai, Dĩ An cũng được hưởng lợi từ tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, tuyến Metro có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phát triển thành phố về phía Đông, kết nối trung tâm TP.HCM với các trường đại học, khu công nghệ cao, đô thị mới.

Cho thấy Dĩ An có rất nhiều yếu tố tiền đề bao gồm cả cơ sở hạ tầng cứng và cơ sở hạ tầng mềm để tạo lực đẩy giúp bất động sản tại khu vực này tăng trưởng mạnh mẽ và thu hút nhiều khách hàng và nhà đầu tư.

(Chuỗi tiện ích tại TP.Dĩ An phong phú, đáp ứng đầy đủ cho đời sống của người dân. (Nguồn: Bcons)

Lựa chọn không thể không cân nhắc

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ trung cấp tại trung tâm thành phố đang khan hiếm và làn sóng bất động sản đang dịch chuyển ra các đô thị vệ tinh của TP.HCM, Dĩ An đã trở thành 1 trong những khu vực khó bỏ qua để xem xét đầu tư bởi tiềm năng và dư địa phát triển của thành phố này.

Nhắc tới bất động sản tại Dĩ An, đã rất nhiều nhà đầu tư và khách hàng khá quen thuộc với Tập đoàn Bcons, một trong những chủ đầu tư uy tín với 10 năm kinh nghiệm xây dựng và phát triển bất động sản tại TP.Dĩ An, mang tới cơ hội an cư hiện hữu cho hàng ngàn người dân. Trong đó, có thể kể đến các dự án điển hình như Bcons Suối Tiên, Bcons Miền Đông, Bcons Garden, Bcons Green View, Bcons Plaza, Bcons Sala và nhiều dự án khác trong khu vực. Hầu hết các dự án do Tập đoàn Bcons phát triển đều đã bàn giao nhà và pháp lý đưa tới tay khách hàng.

Điển hình tại "cửa ngõ" kết nối TP.Dĩ An với thành phố Thủ Đức, Bcons Polaris - dự án thứ 11 của Tập đoàn Bcons cho ra mắt thị trường trong năm 2023 sở hữu vị trí vô cùng đắt giá khi tọa lạc tại mặt tiền đường Lê Trọng Tấn, kết nối với Quốc lộ 1A và đại lộ Phạm Văn Đồng, đồng nghĩa với việc từ dự án mất chưa tới 15 phút để di chuyển tới trung tâm TP.HCM.

Ảnh phối cảnh dự án Bcons Polaris

Bán kính 5 tới 10 phút di chuyển từ dự án có thể kết nối với đa tầng tiện ích như chợ, bệnh viện, trường học các cấp, siêu thị giúp những chủ sở hữu tương lai được đáp ứng đa dạng nhu cầu xung quanh nơi mình ở. Đặc biệt, xung quanh dự án còn có các khu, cụm công nghiệp điển hình như Sóng Thần có tỷ lệ lấp đầy cao, đông đảo công nhân viên và giới chuyên gia làm việc, việc này sẽ tạo ra một nhu cầu ở và thuê cực lớn. Từ đó cho thấy Bcons Polaris trong tương lai sẽ không chỉ là một chốn an cư lý tưởng, mà còn có thể trở thành cơ hội đầu tư tốt bởi có khả năng sản sinh lợi nhuận từ việc tăng trưởng giá và cho thuê.