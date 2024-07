Vì sao nên ưu tiên phục hồi hàng rào bảo vệ của làn da?

Hàng rào bảo vệ tự nhiên của da là gì?

Các bạn có biết, làn da của chúng ta có một hàng rào bảo vệ tự nhiên. Đó chính là các lớp tế bào ở trên cùng của làn da. Khi làn da của bạn khỏe mạnh sẽ có biểu hiện bề mặt da trơn láng, mềm mịn như da em bé. Hàng rào bảo vệ da có vai trò vô cùng quan trọng. Vì khi nó bị tổn thương sẽ rất khó để phục hồi hoàn toàn khỏe mạnh như ban đầu. Lúc đó, làn da sẽ phải đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng như nếp nhăn, mụn, vết thâm, da khô hay da nhạy cảm.

Nguyên nhân nào khiến hàng rào bảo vệ tự nhiên của làn da bị suy yếu?

Hàng rào bảo vệ tự nhiên của làn da ngày càng bị suy yếu bởi một số nguyên nhân dưới đây. Cùng tìm hiểu xem đó là những yếu tố nào và tìm cách ngăn ngừa hay hạn chế ngay từ hôm nay nhé!

Tia UV: Ngoài tia UVC bị tầng ozone hấp thụ thì mỗi ngày dù trời mưa hay nắng; mùa đông hay mùa hè làn da đều chịu tác động của tia UVB và UVA. Cả 2 tia UV này sẽ tấn công tận lớp biểu bì (UVB), lớp đáy của biểu bì và nguyên bào sợi (UVA). Theo đó, sinh ra các gốc tự do xấu gây nên tình trạng da tăng sắc tố như nám sạm, thâm đen… Đồng thời, làn da cũng dần trở nên khô ráp và hàng rào bảo vệ tự nhiên của làn da bị suy yếu.

Ánh sáng xanh: Việc tiếp xúc với những thiết bị điện tử như điện thoại, máy vi tính, tivi… sẽ phát ra một lượng ánh sáng xanh. Đây chính là nguyên nhân tàn phá làn da của bạn gây nám sạm, lão hóa và hàng rào bảo vệ tự nhiên cũng suy yếu dần.

Ô nhiễm môi trường: Không khí ô nhiễm luôn chứa một khối lượng khổng lồ các tác nhân xấu gây hại cho sức khỏe và làn da. Chúng có thể xâm nhập vào sâu bên trong và mang theo gốc tự do tấn công lớp hàng rào bảo vệ da và gây tổn thương ở mức độ tế bào. Vì vậy, sẽ gây nên một số hệ quả như làn da bị khô, sần sùi, lão hóa, viêm da dị ứng, ung thư da, vảy nến, mụn trứng cá…

Massage không đúng cách: Một số động tác massage không phù hợp cũng có thể làm mỏng da hay da chảy xệ. Bên cạnh đó, nhiều bạn trang điểm và không tẩy trang kỹ sẽ tích tụ bụi bẩn, chất nhờn gây mụn và lớp bảo vệ da suy yếu, dễ bị tấn công.

Stress: Tình trạng căng thẳng kéo dài sẽ gây suy giảm hoạt động của tuyến thượng thận, hạn chế sinh cortisol dẫn đến mất cân bằng nội tiết tố. Hàng rào bảo vệ của làn da cũng suy yếu dần, mất cân bằng lượng lipid và axit. Theo đó, làn da dễ gặp phải các tình trạng sạm, xỉn màu, mất độ ẩm, giảm sức đề kháng và dễ sinh mụn nội tiết.

Chế độ ăn thiếu chất: Nhiều bạn có thói quen dùng thức ăn nhanh, ăn nhiều tinh bột, ăn nhiều đường, ăn ít rau quả hay uống quá nhiều cafe, nước ngọt, hút thuốc lá. Những thói quen này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, cân nặng mà còn tác động xấu đến làn da. Khi chế độ dinh dưỡng thiếu khoa học, làn da bí bách, đổ dầu, tiết bã nhờn nhiều hơn và suy yếu lớp bảo vệ.

Làm thế nào để khôi phục hàng rào bảo vệ cho làn da trở nên khỏe đẹp trở lại?

Mong rằng với thông tin ở trên, các bạn đã hiểu rõ về hàng rào bảo vệ tự nhiên của làn da. Và lý do tại sao cần phục hồi hàng rào bảo vệ dần khỏe mạnh trở lại. Nhớ phục hồi hàng rào bảo vệ tự nhiên ngay từ hôm nay để luôn có làn da căng mịn, khỏe đẹp và tràn đầy sức sống bất chấp tuổi tác.